Мацудзоэ предвидел недоверие от своей партии

Токийский губернатор Масудзоэ Ёити 15 июня подал председателю законодательного собрания Токио заявление о своей отставке с 21 июня, приняв на себя ответственность за скандал, связанный с использованием общественных средств в личных целях.

Утром того же дня все фракции парламента Токио, включая фракцию Либерально-демократической партии и Комэй, подали в парламент проект резолюции о недоверии губернатору. 15 июня было последним днём сессии, и решение по проекту могло быть принято в тот же день.

Предшественник Масудзоэ, Иносэ Наоки, занимавший пост губернатора до него и добившийся признания Токио местом проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 году, в декабре 2013 года тоже ушёл в отставку из-за скандала, связанного с деньгами, когда он получил 50 миллионов йен от медицинской корпорации «Токусюкай». Это уже вторая отставка подряд из-за подобных скандалов. Масудзоэ занимал пост губернатора на протяжении 2 лет и 4 месяцев.

Выборы, на которых определят нового губернатора, состоятся в течение 50 дней. Срок нахождения на посту губернатора столицы составляет четыре года, так что, возможно, следующие выборы губернатора выпадут как раз на период Олимпийских и Паралимпийских игр (с 24 июля по 9 сентября 2020 года) – если, конечно, новый губернатор пробудет в этой должности весь срок.

Масудзоэ не смог объяснить, почему он оплачивал гостиницы и покупал произведения искусства

Проблему дорогих счетов за заграничные командировки подняли в апреле. Также выяснилось, что он использовал служебный автомобиль для поездок на дачу в пос. Югавара преф. Канагава. Вначале он не усматривал в этом проблемы, но потом высказывал намерения пересмотреть способы поездок в заграничные командировки и продать дачу в Канагаве.

В мае указывалось, что Масудзоэ использовал политические фонды для оплаты частных семейных путешествий и рестораны, на покупку сувениров и произведений искусства.

На что тратил деньги Масудзоэ?

Зарубежные командировки Расходы на служебные поездки в Лондон и Париж осенью 2015 года составили 50 млн йен. Билеты на места первого класса обошлись в 2,66 млн йен, а расходы на номера-сьют в гостиницах по 200 000 йен за ночь критиковали как чрезмерные. Служебная машина С мая 2015 года почти каждые выходные Масудзоэ ездил из мэрии в пос. Югавара преф. Канагава на служебной машине. На концерты, соревнования по бейсболу в выходные он также ездил на служебном автомобиле. Гостиницы и рестораны 370 000 йен из политического фонда потрачено на гостиницы, когда Масудзоэ с семьёй на Новый год в 2013 и 2014 годы ездил в г. Кисарадзу преф. Тиба. Подозревают также в использовании этих средств и на питание с семьёй в ресторанах. Покупка произведений искусства Более 3 млн йен из политического фонда потрачено на приобретение картин, гравюр и других произведений искусства на интернет-аукционах.

На парламентской сессии законодательного собрания Токио, открывшейся 1 июня, депутаты обрушили на губернатора град вопросов, на которые он не смог убедительно ответить, и недоверие к нему росло. Согласно японским масс-медиа, ЛДПЯ и Комэй инициировали вынесение вотума недоверия губернатору, не желая нести имиджевых потерь перед выборами в Палату советников. Предвыборная кампания начнётся 22 июня, а выборы пройдут 10 июля.

Масудзоэ Ёити родился в 1948 году, ему 67 лет. Он работал доцентом международной политики в Токийском университете, после чего занялся политической деятельностью. Работал депутатом Палаты советников от Либерально-демократической партии, министром здравоохранения и на других постах. В 2010 году вышел из ЛДП, до 2013 года возглавлял Партию Нового возрождения и в 2014 году был избран губернатором Токио.

Фотография к заголовку: Губернатор Токио Масудзоэ Ёити отвечает на вопросы журналистов на пресс-конференции 10 июня 2016 г. (©Jiji)

(Статья на японском языке опубликована 15 июня 2016 г.)