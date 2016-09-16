El pasado 15 de septiembre Renhō fue elegida para ocupar la presidencia del Partido Democrático durante tres años, convirtiéndose en la primera mujer en liderar el principal partido de la oposición. Desde que Doi Takako controlara el Partido Socialista de Japón entre 1986 y 1991, ninguna mujer había dirigido una formación con más de 100 escaños en la Dieta. Los miembros del PD esperan que Renhō devuelva al partido una buena imagen después de la crisis vivida en las elecciones de años recientes. Tras ser miembro de la Cámara Alta durante tres legislaturas, Renhō confían en la reconstrucción del PD como una fuerza que pueda contrarrestar el largo dominio del Partido Liberal Democrático, afirmando que “No tenemos como objetivo ser un partido en la oposición, sino uno que los ciudadanos puedan tener como referencia por sus ideas y para ofrecer una nueva dirección al país”.

Poniendo el énfasis en invertir en la gente

Renhō, presidenta en funciones del PD, acudió a las elecciones por la presidencia del partido con un amplio margen de apoyo en toda la formación. En la primera vuelta obtuvo cerca del 60 % de los votos superando fácilmente a otros candidatos como el exministro de Asuntos Exteriores Maehara Seiji y el jefe del PD para los asuntos de la Dieta Tamaki Yūichirō.

Los apoyos a su candidatura se centraron en su propia facción del partido liderada por el exprimer ministro Noda Yoshihiko y también incluyeron a otros miembros veteranos de la formación como el presidente saliente del PD Okada Katsuya y el anterior jefe de la Secretaría del Gabinete Edano Yukio. Casi la mitad de los 147 miembros del partido que están en la Dieta decidieron apoyar a Renhō, incluyendo muchos del ala liberal del PD, exmiembros del Partido Socialdemócrata y otras personas en esa facción del partido bajo el liderazgo del exministro de Medioambiente Hosono Goshi.

Durante la campaña Renhō se esforzó en dibujar una línea clara entre sus ideas y las del primer ministro Abe Shinzō. Expuso la necesidad de expandir las políticas que “invierten en la gente” mediante el aumento del gasto en la educación y otras medidas que podrían impulsar el crecimiento económico, cambios que afirmó ella podría financiar mediante la reforma de las cuentas públicas. También estuvo en un segundo plano manteniendo en pie el marco cooperativo liderado por Okada entre el PD, el Partido Comunista de Japón, el Partido Socialdemócrata y el Partido de la Vida de la Gente, Taro Yamamoto y Amigos en las últimas elecciones. Respecto al intento del PLD para reformar la Constitución, Renhō ha explicado que está abierta a debatir la cuestión, pero se mantiene firme en conservar intacto el Artículo 9 por el que Japón renuncia a su derecho a ir a la guerra y a tener un ejército.

Como cabeza visible de su partido sus miras estarán puestas en llegar a ser primera ministra. Como miembro de la Cámara Alta, no obstante, primero debe obtener un asiento en la Cámara Baja para poder optar a ese cargo, para lo que asegura estar lista.

Desde la izquierda, Tamaki Yūichirō, Renhō y Maehara Seiji se dan la mano en una rueda de prensa en el Club de Corresponsales Extranjeros en Tokio el 14 de septiembre de 2016. (Fotografía de Ōtani Kiyohide.)

Una exmodelo con raíces taiwanesas

Renhō nació como Hsieh Lien-fang en Tokio en noviembre de 1967 de padre taiwanés y madre japonesa. Según su autobiografía de 2010 Ichiban jyanakereba dame desuka (¿Es malo que no sea la mejor?) su padre dirigía una empresa que importaba plátanos desde Taiwán y ella pasaba cada verano las vacaciones en una escuela primaria en la isla.

Aunque creció en Japón, hasta que cumplió 17 años no obtuvo la ciudadanía después de que el Gobierno reformara la ley de nacionalidad. Hizo su debut como modelo en 1988 cuando era estudiante en la Universidad Aoyama Gakuin apareciendo en anuncios del fabricante de tecnología de audio Clarion. También apareció en programas de variedades y otros shows televisivos. Renhō orientó posteriormente su carrera al periodismo en 1993 después de ser nombrada presentadora del programa de noticias Station Eye en Asahi TV.

En julio de 2004 fue elegida para ocupar un escaño en la Cámara Alta de Tokio después de que Sengoku Yoshito y Tezuka Yoshio, miembros influyentes del partido, la convenciesen para que se presentase. Cuando los Demócratas, aún conocidos como el Partido Democrático de Japón (PDJ), llegaron al poder en 2009 bajo el liderazgo de Hatoyama Yukio, Renhō desempeñó un papel clave al revisar ampliamente los programas del Gobierno de su partido, forjándose una reputación de dura negociadora con su forma de hablar directa, firme y sin manierismos. En un incidente que recibió la atención de los medios nacionales criticó con dureza y sin descanso a unos investigadores cuando puso en duda la utilidad de un programa educativo financiado por el ministerio para desarrollar una súper computadora de última generación.

En 2010 pasó a formar parte del gabinete del Gobierno, ocupando hasta 2012 varios cargos, incluyendo el de ministra de Estado para la Revitalización del Gobierno. Alcanzó la posición de presidenta en funciones del partido después de que este se fusionara con el Partido de la Innovación de Japón en marzo de 2016.

Renhō se ha construido una peculiar carrera política utilizando su fuerte personalidad y estilo retórico directo, reflejando en su autobiografía que: “fui criada para decir lo que pienso”. Su propensión a hablar directamente, no obstante, también le ha jugado malas pasadas en ocasiones, como cuando llamó a Okada “aburrido” después de anunciar su candidatura a la presidencia del partido.

La cuestión de la doble nacionalidad se convirtió durante un corto espacio de tiempo en un problema para su candidatura después de que admitiera que aún conservada la nacionalidad taiwanesa a pesar de que aseguró con anterioridad que había renunciado a la misma.

Empezó a utilizar el nombre Renhō mientras trabajaba como modelo, pero su nombre legal desde que se casase en 1993 ha sido Murata Renhō. Tiene un hijo y una hija gemelos.

Grandes esperanzas entre los miembros del partido

Los Demócratas son el principal partido de la oposición en la Dieta, pero todavía tienen que recuperarse de su dura expulsión del poder en 2012. Se han debilitado a causa de incidentes como su torpe actuación ante el asunto de la reubicación de la base aérea de los Marines estadounidenses en Futenma, Okinawa, y sus peleas internas. En marzo el partido trató de impulsar su imagen fusionándose con el Partido de la Innovación de Japón y renovándose bajo un nuevo nombre, aunque a pesar de esto el apoyo nacional al PD sigue estando en torno al 10 %.

Renhō trae consigo una reputación de líder fuerte que el partido espera que utilice para guiarles de nuevo a una posición que dispute el poder al PLD. En su primera legislatura como presidenta del PD se enfrentará a unas elecciones a la Cámara Baja en diciembre de 2018. Su éxito en lo más alto del PD dependerá tanto del mensaje que proyecte como de su habilidad para plantar cara al PLD liderado por Abe.

(Fotografía del encabezado: el líder saliente del Partido Democrático, Okada Katsuya, a la derecha, estrecha la mano de Renhō después de su elección como nueva presidenta el 15 de septiembre de 2016 en Tokio. © Jiji.)