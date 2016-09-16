Пятнадцатого сентября состоялось голосование на выборах председателя Демократическо-прогрессивной партии – крупнейшей оппозиционной партии Японии. Новым партийным лидером стала госпожа Рэнхо. Ей 48 лет, в настоящее время она третий срок исполняет обязанности депутата Палаты советников парламента Японии. Срок полномочий Рэнхо на посту председателя партии продлится до сентября 2019 года. Женщина вступает на высший пост самой крупной оппозиционной партии, которой принадлежит более сотни парламентских мандатов, впервые после ныне покойной Дои Такако из Социалистической партии (возглавляла партию в 1986-1991 годах). Задача по перестройке и обновлению имиджа стагнирующей партии требует особых способностей. В политической ситуации, когда Либерально-демократическая партия продолжает оставаться «единственной крупной силой», Рэнхо заявила: «Я хочу, чтобы наша партия боролась не путём критики, а силой своих предложений и подхода к управлению страной, и (люди) выбирали её за это».

Главный акцент на «инвестиции в человека»

На выборах председателя баллотировались три кандидатуры: Рэнхо, бывший министр иностранных дел Маэхара Сэйдзи (54 года), а также Тамаки Юитиро (47 лет), заместитель председателя комитета по парламентским делам. По результатам голосования партийных парламентских депутатов и кандидатов в депутаты, депутатов местных законодательных собраний, рядовых членов партии и зарегистрированных сторонников партии Рэнхо получила почти 60% «очков».

Помимо своей партийной группы, центральной фигурой которой является бывший премьер-министр Нода Ёсихико, поддержку Рэнхо выразили и другие ведущие партийные фракции – председателя партии Окада Кацуя и главы секретариата Эдано Юкио. Кроме того, благодаря поддержке части либералов, части группы бывших демсоциалистов, группы бывшего министра по делам окружающей среды Хосоно Госи и других, Рэнхо обеспечила себе поддержку более чем половины из 147 депутатов парламента, принадлежащих к этой партии.

В ходе предвыборной кампании Рэнхо провозгласила замысел осуществить крупномасштабное увеличение расходов на нужды образования и другие «инвестиции в человека», которые должны привести к росту экономики, подчёркивая отличие своих намерений от политики Абэ. Говоря об источниках финансирования, она заявила о намерении изыскать средства за счёт административной реформы. Что же касается объединения в политической борьбе четырёх оппозиционных партий, в том числе социал-демократов и коммунистов, она склонна поддерживать действия в этом направлении, реализацией которого занимался на посту председателя Окада Кацуя. В отношении внесения поправок в Конституцию Японии, с одной стороны пообещав «участвовать в дискуссиях», Рэнхо явно выразила намерение «непременно отстоять Девятую статью».

Кроме того, с позиции главы партии, для которой главная цель – кресло премьер-министра, она рассказала, что готова сменить мандат депутата Палаты советников на кресло в Палате представителей.

Демократы (слева направо) Тамаки Юитиро, Рэнхо, Маэхара Сэйдзи на совместной пресс-конференции в Японском обществе спецкоров (Токио), 14 сентября 2016 г. (фотография Отани Киёхидэ)

Дочь выходца с Тайваня: из телеперсонажей в политики

Рэнхо родилась 28 ноября 1967 года в Токио. Согласно автобиографии под названием «Разве нельзя не быть первой?» (издана Исследовательским институтом PHP), отец Рэнхо, тайванец, управлял компанией по импорту бананов, а мать была японкой. При рождении девочке дали имя Ся Рэнхо. «В начальных классах летние каникулы я постоянно проводила на Тайване», – рассказывается в автобиографии.

В 17-летнем возрасте Рэнхо получила японское гражданство. Во время учёбы на юридическом факультете университета Аояма Гакуин, успешно пройдя конкурс, Рэнхо стала рекламной моделью торговой марки Clarion – «Курарион гару» 1988 года. После этого она выступала в качестве участницы многочисленных развлекательных телешоу и т. п. В 1993 году она была выбрана главным диктором программы новостей Station EYE телеканала «Тэрэби Асахи», после чего стала вести активную деятельность в качестве журналиста.

Её заметили бывший генеральный секретарь кабинета министров Сэнгоку Ёсито и бывший депутат Палаты представителей Тэдзука Ёсио, и в июле 2004 года Рэнхо впервые баллотировалась и была избрана депутатом Палаты советников от токийского избирательного округа. Во время смены власти 2009 года, когда демократы сформировали свой правительственный кабинет под руководством премьер-министра Хатоямы Юкио, отвечая за ревизию программ Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства, Министерства по делам просвещения, культуры, спорта, науки и техники, а также Министерства обороны, Рэнхо получила известность как «сортировщица», привлекая внимание своей резкой критикой и смелостью. Особенно большой резонанс вызвало её подхваченное масс-медиа решительное заявление по поводу ассигнований на создание суперкомпьютера: «А что, второе место никак не устроит?»

С 2010 по 2012 год в Канцелярии кабинета министров выполняла обязанности министра по особым поручениям (ответственного за реформирование госадминистрации, ответственного по делам потребителей и безопасности продовольствия) и другие функции. Проведя некоторое время на посту исполняющего обязанности председателя Демократической партии Японии, в марте 2016 года вступила в должность исполняющего обязанности Демократическо-прогрессивной партии. О личной жизни: она вышла замуж в 1993 году. Мать близнецов – сына и дочери. Нынешнее настоящее имя Мурата Рэнхо, однако в политике предпочитает использовать просто «Рэнхо» как имя, известное ещё со времён работы моделью и участницей телепередач.

Её карьера крайне необычна для политического деятеля в Японии. Рэнхо, которая писала о себе: «С самого детства меня учили прямо высказывать собственное мнение», сделала своим оружием сильную индивидуальность и резкие, острые заявления.

С другой стороны, высказывания Рэнхо зачастую навлекали резкую критику. После того, как она выразила намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя партии, сильный резонанс вызвало её высказывание о том, что председатель Окада Кацуя – «неинтересный мужчина». Кроме того, 13 сентября на высказанные обвинения в том, что она, в отличие от собственных утверждений, продолжает находиться в так называемом «двойном гражданстве» – в Японии и на Тайване, Рэнхо призналась, что у неё сохранилось тайваньское гражданство.

Большие надежды, возлагаемые партией на известность Рэнхо

Даже числясь крупнейшей силой в оппозиции, демократы находятся в состоянии стагнации: уровень поддержки Демократическо-прогрессивной партии составляет в настоящее время около 10 процентов. Её предшественница, Демократическая партия Японии, находилась у власти с 2009 по 2012 год, однако продемонстрированная за этот период некомпетентность в вопросе передислокации расположенной на Окинаве авиабазы морской пехоты США Футэмма, а также непрекращающиеся распри во внутрипартийных рядах и прочая сумятица стали причиной разочарования народа в этой политической силе. В марте 2016 года к партии присоединился 21 законодатель Палаты представителей от Партии Нового возрождения, после чего партия стала называться Демократическо-прогрессивной. Тем не менее, признаков роста её популярности пока не наблюдается.

В партийных рядах на Рэнхо возлагают надежды как на «широко известную женщину-лидера», «руководителя, который способен привлечь к смене поколений». До декабря 2018 года, в период действия председательских полномочий Рэнхо, состоятся выборы в Палату представителей. Какое послание ей удастся донести до народа к этому времени? И как новый партийный лидер будет действовать лицом к лицу с премьер-министром Абэ Синдзо? В этом проявится её истинная ценность.

Фотография к заголовку: Рукопожатие Рэнхо с предыдущим председателем партии Окадой Кацуя (справа) на внеочередном съезде Демократическо-прогрессивной партии, определившем нового лидера. 15 сентября 2016 г., Токио, столичный район Минато

(Статья на японском языке опубликована 15 сентября 2016 г.)