Recordamos a las principales personalidades de Japón que fallecieron en 2017, incluyendo el centenario doctor Hinohara Shigeaki, a la locutora Kobayashi Mao y al director de cine Suzuki Seijun.

2 de febrero

Okano Shun’ichirō (85): expresidente de la Asociación Japonesa de Fútbol (JFA)

Como ayudante del entrenador de la selección masculina de fútbol logró que Japón quedara entre los ocho finalistas en los Juegos Olímpicos de Tokio de 1964 y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos de Verano de 1968 en Ciudad de México. Fue entrenador de la selección nacional entre 1970 y 1971. También ejerció de presidente de la Asociación Japonesa de Fútbol entre 1998 y 2002. Participó en el establecimiento de la J. League y en asegurar que Japón se convirtiera en uno de los anfitriones de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2002 junto a Corea del Sur.

3 de febrero

Miura Shumon (91): escritor y ex director general de la Agencia de Asuntos Culturales

Fue un novelista prolífico perteneciente a la llamada tercera generación de escritores de posguerra. Después de graduarse en la Universidad de Tokio pasó a formar parte de la plantilla de la revista literaria Shinshichō en 1950. Estaba casado con la también novelista Sono Ayako. Fue profesor de la Universidad Nihon y dirigió la Asociación de Escritores de Japón. También ejerció de director general de la Agencia de Asuntos Culturales entre 1985 y 1986. En 1999 el Gobierno de Japón le condecoró por sus logros en el mundo de la cultura.

11 de febrero

Taniguchi Jirō (69): autor de manga

En la década de 1990, cuando ya era un autor de manga reconocido en Japón, comenzó también a ser descubierto en Francia y otros países por obras como Aruku hito (El caminante) y Haruka na machi e (Barrio lejano). En 2011 el Gobierno de Francia le nombró Caballero de la Orden de las Artes y las Letras.

Una escena de una de las primeras obras de Taniguchi Jirō, Botchan no jidai (La época de Botchan). (Fotografía de Nagasaka Yoshiki. © Papier 2017.)

13 de febrero

Suzuki Seijun (93): director de cine

Fue un influyente director de cine conocido por su peculiar estilo visual. Debutó en el estudio japonés Nikkatsu en 1956, donde dirigió una larga lista de películas de gangsters como Tokyo nagaremono (El vagabundo de Tokio), pero se vio envuelto en una disputa con la compañía que duró una década tras rodar Koroshi no Rakuin (Marcado para matar). Volvió a dirigir películas en 1977 con Hishū Monogatari (Historia de melancolía y tristeza), y su obra Zigeunerweisen fue ampliamente reconocida cuando ganó la mención de honor en el Festival Internacional de Cine de Berlín de 1981.

Suzuki Seijun (en el centro) junto a los miembros del reparto de su película Operetta tanuki goten (Princess Raccoon) durante una rueda de prensa en Tokio en 2005. (© Jiji)

1 de abril

Kakehashi Ikutarō (87): fundador de Roland

Este ingeniero japonés fundó Roland en 1972. Esta empresa revolucionó la música electrónica al comienzo de la década de 1980 con su línea de sintetizadores y máquinas de batería incluyendo el vanguardista TR-808 y el Jupiter-8. En 2013, Kakehashi compartió un Premio Grammy Técnico por su trabajo en el desarrollo del estándar MIDI (Musical Instrument Digital Interface) para conectar instrumentos de distintos fabricantes.

Kakehashi Ikutarō en 2007. (©Jiji)

5 de abril

Ōoka Makoto (86): poeta

Como distinguido escritor de versos japonés y crítico literario, ayudó a hacer que la poesía formase parte de la vida diaria. Alcanzó la fama con su primera obra Kiroku to genzai (Memoria y presente), tras la que publicó numerosas colecciones de poesía. Durante largos años escribió también en prensa la columna Oriori no uta (Poemas para todas las estaciones) y colaboró ampliamente con personalidades de la literatura de Japón y del extranjero en antologías y otros proyectos poéticos.

13 de junio

Ōta Masahide (92): exgobernador de Okinawa

Nacido en Kumejima, fue movilizado cuando era estudiante para luchar en la Batalla de Okinawa. Durante sus dos legislaturas como gobernador de Okinawa entre 1990 y 1998, luchó para reducir la carga que suponen las bases militares estadounidenses concentradas en la prefectura. Después de que una estudiante fuese violada en 1995 por un soldado estadounidense, un hecho que provocó las protestas de los residentes, creó revuelo político cuando se negó a firmar los documentos necesarios para renovar la cesión de los terrenos para las bases.

22 de junio

Kobayashi Mao (34): locutora de televisión

Fue una popular locutora. Hizo su debut televisivo cuando era estudiante universitaria en 2003 dando el parte meteorológico antes de trabajar como presentadora de las noticias y otros programas. Se casó con el actor de kabuki Ichikawa Ebizō IX en 2010 y tuvo dos hijos, un niño y una niña. En 2016 anunció que tenía cáncer de mama y atrajo la atención del público con su blog, en el que detallaba su vida mientras recibía tratamiento para esta enfermedad. La BBC la incluyó en su lista de 100 Mujeres del 2016.

18 de julio

Hinohara Shigeaki (105): médico

Fue un experto en longevidad y presidente emérito de la Universidad Internacional St. Luke. Siguió ejerciendo la medicina incluso después de cumplir los 100 años. Su colección de ensayos Ikikata jōzu (Vivir bien) se convirtió en un bestseller nacional, y sus consejos para vivir una vida larga y feliz eran frecuentemente mencionados en los medios. Comenzó a trabajar en el St. Luke en 1941 y posteriormente fue nombrado presidente de esta institución. Fue uno de los primeros defensores de los cuidados centrados en el paciente y de las medidas preventivas para las enfermedades relacionadas con los hábitos de vida como la hipertensión.

Hinohara Shigeaki durante una rueda de prensa en Tokio en 2015 con motivo de la publicación de uno de sus libros. (© Jiji)

28 de agosto

Hata Tsutomu (82): ex primer ministro

Después de abandonar el Partido Liberal Democrático pidiendo una reforma política, pasó a suceder en 1994 a Hosokawa Morihiro como primer ministro encabezando una coalición de partidos que se oponían al PLD. No obstante, varios partidos abandonaron la coalición haciéndole perder la mayoría en la Dieta, y Hata dimitió tras 64 días en el poder, convirtiendo su legislatura en la segunda más corta de la historia en Japón tras la Segunda Guerra Mundial.

30 de agosto

Taniguchi Sumiteru (88): hibakusha, activista del desarme nuclear

Fue un destacado activista contra las armas nucleares. Tenía 16 años cuando la bomba atómica explotó sobre Nagasaki, quemando gravemente su espalda y su brazo izquierdo. Tuvo que permanecer tumbado durante casi dos años de los cuatro que permaneció hospitalizado. Se convirtió en un símbolo de los horrores de la guerra nuclear después de que el ejército de los Estados Unidos tomase imágenes de su tratamiento y las compartiese en todo el mundo. Después de unirse a un grupo de jóvenes supervivientes, se convirtió en activista y continuó compartiendo su historia hasta poco antes de morir. Fue nombrado presidente del Consejo de Supervivientes de la Bomba Atómica de Nagasaki en 2006, y copresidente de la Confederación Japonesa de Organizaciones de Víctimas de las bombas A y H en 2010.

19 de octubre

Nishimuro Taizō (81): expresidente de Toshiba y de Japan Post

Entró a trabajar en Tokyo Shibaura Electric, la predecesora de Toshiba, en 1961 y pasó muchos años en la sede estadounidense de la compañía. Después de ser nombrado presidente de Toshiba en 1996, utilizó su amplia experiencia en negocios internacionales para renovar la compañía y fortalecer su presencia en el extranjero. En el año 2000 fue nombrado presidente de la junta directiva de Toshiba y continuó ejerciendo su influencia sobre la dirección de la empresa incluso después de acabar su mandato, convirtiéndose en uno de los sospechosos cuando un escándalo contable salió a la luz en 2015. Como presidente de la Bolsa de Tokio, supervisó la respuesta a varios errores informáticos y otros asuntos. Fue presidente de Japan Post a partir de 2013 y supervisó la entrada en bolsa de los servicios postal, financiero y de seguros de vida de la empresa.

(Fotografía del encabezado: Kobayashi Mao e Ichikawa Ebizō IX visitan el templo Naritasan Shinshōji en la prefectura de Chiba en julio de 2010 poco después de contraer matrimonio. © Mainichi Shimbun/Aflo.)