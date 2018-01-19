شهد عام 2017 وفاة العديد من الشخصيات العامة اليابانية من بينهم الطبيب المعمر هينوهارا شيغيأكي ومذيعة الأخبار كوباياشي ماؤ، ومخرج الأفلام سوزوكي سيئيجون.

2 فبراير/شباط

أوكانو شونئيتشيرو (85 عاما): الرئيس السابق للاتحاد الياباني لكرة القدم

ساعد أوكانو– بوصفه مساعد مدرب منتخب كرة القدم القومي للرجال – اليابان في تحقيق ثامن أفضل نتيجة في ألعاب طوكيو الأولمبية لعام 1964 والفوز بالميدالية البرونزية في ألعاب مكسيكو سيتي الصيفية عام 1968. كان مدرب المنتخب القومي في عامي 1970 و1971. شغل منصب رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم اعتبارا من 1998 وحتى 2002. لعب دورا مؤثرا في إنشاء الدوري الياباني لمحترفي كرة القدم ’’جيه ليغ‘‘ وفي استضافة اليابان بالمشاركة مع كوريا الجنوبية لكأس العالم لكرة القدم عام 2002.

3 فبراير/شباط

ميؤرا شومون (91 عاما): كاتب ومدير عام سابق لوكالة الشؤون الثقافية

روائي كتب الكثير من الأعمال ينتمي إلى ما يطلق عليه الجيل الثالث من كتاب ما بعد الحرب. بعد تخرجه من جامعة طوكيو انضم إلى هيئة تحرير مجلة ’’شينشيتشو‘‘ الأدبية في عام 1950. تزوج من زميلته الروائية سونو أياكو. كان بروفيسورا في جامعة نيهون وترأس رابطة الكتاب اليابانيين. كما شغل منصب المدير العام لوكالة الشؤون الثقافية في الفترة ما بين 1985 و1986. وفي عام 1999 كرمته الحكومة اليابانية بسبب إنجازاته الثقافية المذهلة.

11 فبراير/شباط

تانيغوتشي جيرو (69 عاما): مؤلف مانغا

مؤلف مانغا حائز على جوائز في اليابان. في تسعينيات القرن العشرين بدأ بالاستحواذ على اهتمام الناس في فرنسا وبلدان أخرى بسبب أعمال مثل ’’أروكو هيتو (الرجل الذي يسير)‘‘ و’’هاروكا نا ماتشي إي (حي بعيد)‘‘. وفي عام 2011، منحته الحكومة الفرنسية وسام فارس الفنون والآداب المرموق.

مشهد من مسودة مانغا ’’بوتشان نو جيداي (أزمنة بوتشان)‘‘ لتانيغوتشي جيرو وهي أولى نجاحاته. (الصورة ملتقطة من قبل ناغاساكا يوشيكي. الحقوق لبابير 2017).

13 فبراير/شباط

سوزوكي سيئيجون (93 عاما): مخرج أفلام

مخرج أفلام مؤثر يشتهر بأسلوبه البصري المتميز. كان ظهوره الأول في استوديو ’’نيكّاتسو‘‘ الياباني في عام 1956، حيث أخرج قائمة طويلة من أفلام العصابات مثل ’’طوكيو ناغاريمونو (تائه في طوكيو)‘‘ ولكنه انخرط في نزاع استمر عقد من الزمن مع الشركة بعد صنع فيلم ’’كوروشي نو راكوئين (علامة القتل)‘‘. عاد إلى إخراج الأفلام في عام 1977 بفيلم ’’هيشو مونوغاتاري (قصة أسى وحزن)‘‘، بينما حاز عمله ’’تسوغينيرفايزن‘‘ على اهتمام واسع عندما فاز بجائزة شرفية في مهرجان برلين السينمائي الدولي لعام 1981.

سوزوكي سيئيجون (وسط) بصحبة ممثلين في فيلمه ’’أوبيرتا تانوكي غوتين (الأميرة الراكون)‘‘ في مؤتمر صحفي في طوكيو عام 2005. (الحقوق لجيجي بريس).

1 أبريل/نيسان

كاكيهاشي إيكوتارو (87 عاما): مؤسس شركة رولاند

مهندس ياباني أسس شركة رولاند في عام 1972. وقد أحدثت الشركة ثورة في مجال الموسيقى الإلكترونية بدءا من ثمانينيات القرن العشرين بتشكيلتها من أجهزة السِنثسَيزر وآلات الطبول بما فيها TR-808 وJupiter-8 الرائدة. وفي عام 2013، تشارك كاكيهاشي جائزة غرامي التقنية عن عمله في تطوير معيار الواجهة الرقمية للآلات الموسيقية ’’MIDI‘‘ لوصل آلات من شركات مختلفة.

كاكيهاشي إيكوتارو في عام 2007 (الحقوق جيجي بريس).

أبريل/نيسان

أوكا ماكوتو (86 عاما): شاعر

ساعد في جعل الشعر جزءا من الحياة اليومية بوصفه شاعرا يابانيا مرموقا وناقدا أدبيا. حاز على اهتمام واسع في أول أعماله ’’كيروكو تو غينزاي (الذاكرة والحاضر)‘‘، وتابع إنجازاته لينشر عددا كبيرا من مجموعاته الشعرية. كما كتب عمودا صحفيا على مدى فترة طويلة بعنوان ’’أوريأوري نو أوتا (أشعار لجميع الفصول)‘‘، وتعاون على نحو كبير مع شخصيات أدبية في اليابان والخارج بشأن مقتطفات أدبية ومشاريع شعرية أخرى.

13 يونيو/حزيران

أوتا ماساهيدي (92 عاما): محافظ أوكيناوا السابق

ولد في كوميجيما وكان طالبا عندما استدعي للقتال في معركة أوكيناوا. وخلال ولايتيه كمحافظ لأوكيناوا منذ عام 1990 وحتى 1998 ناضل لتقليل العبء الذي تتحمله المحافظة جراء القواعد العسكرية الأمريكية. وفي أعقاب حادثة اغتصاب طالبة محلية من قبل جندي أمريكي في عام 1995 والتي أشعلت احتجاجات من قبل السكان، أحدث اضطرابا سياسيا من خلال رفضه التوقيع على مستندات ضرورية لتجديد عقود آجار أراضي للقواعد الأمريكية.

22 يونيو/حزيران

كوباياشي ماؤ (34 عاما): مذيعة أخبار

مذيعة أخبار شهيرة ظهرت لأول مرة على التلفاز عندما كانت طالبة جامعية في عام 2003 حيث أذاعت نشرة الأحوال الجوية قبل أن تتابع مشوارها وتظهر في برامج إخبارية وغيرها من البرامج. تزوجت من ممثل الكابوكي إيتشيكاوا إيبيزو التاسع في عام 2010، وولدت توأما (صبي وبنت). وفي عام 2016، أعلنت أنها مصابة بسرطان الصدر واستحوذت على اهتمام شعبي كبير بمدونتها التي فصّلت فيها حياتها بينما كانت تتلقى علاجا من المرض. وقد أدرجتها هيئة الإذاعة والتلفزيون البريطانية على قائمتها لأكثر 100 امرأة مؤثرة لعام 2016.

18 يوليو/تموز

هينوهارا شيغيأكي (105 عام): طبيب

خبير في مجال طول العمر ورئيس فخري لجامعة سانت لوك الدولية، وقد واصل ممارسة الطب حتى بعد أن أصبح عمره 100 عام. وقد أصبحت مجموعة مقالاته بعنوان ’’إيكيكاتا جوزو (العيش بشكل جيد)‘‘ الأكثر مبيعا على مستوى البلاد، وقد تناولت وسائل الإعلام مرارا نصائحه بشأن عيش حياة طويلة وسعيدة. بدأ العمل في مستشفى سانت لوك الدولي في عام 1941 وفيما بعد أصبح رئيسا له. وقد كان من أوائل الذين دعوا إلى رعاية تركز على المرضى وإلى تدابير وقائية لأمراض نمط الحياة مثل ارتفاع ضغط الدم.

هينوهارا شيغيأكي في مؤتمر صحفي بطوكيو في عام 2015 بمناسبة بدء بيع أحد كتبه الكثيرة (الحقوق لجيجي بريس).

28 أغسطس/آب

هاتا تسوتومو (82 عاما): رئيس وزراء سابق

بعد مغادرته الحزب الليبرالي الديمقراطي للدعوة إلى إجراء إصلاح سياسي، أصبح في عام 1994 رئيسا للوزراء خلفا لهوسوكاوا موريهيتو وترأس ائتلافا من عدة أحزاب معارضة للحزب الليبرالي الديمقراطي. ولكن عدة أحزاب غادرت الائتلاف ما أدى إلى خسارته الأغلبية البرلمانية واستقال هاتا بعد 64 يوما فقط من ولايته، ليصبح بذلك رئيس الوزراء صاحب ثاني أقصر ولاية في فترة ما بعد الحرب.

30 أغسطس/آب

تانيغوتشي سوميتيرو (88 عاما): هيباكوشا وأحد المنظمين لحملة نزع الأسلحة النووية

أحد الناشطين البارزين المعادين للأسلحة النووية، كان بعمر 16 عاما عند القصف الذري لناغاساكي ما أدى إلى حروق شديدة في ظهره ويده اليسرى. وتحتم عليه أن يستلقي على بطنه لنحو سنتين من أصل فترة بقائه في المستشفى والتي تجاوزت 3.5 سنة. أصبح أيقونة لأهوال الحرب النووية بعد انتشار فيديو في أنحاء العالم التقطه الجيش الأمريكي أثناء علاجه. وبعد انضمامه إلى مجموعة شباب من الناجين من القصف، أصبح ناشطا وواصل مشاركة ذكريات قصته حتى قبيل وفاته. عين رئيسا لمجلس الناجين من القصف الذري على ناغاساكي في عام 2006، ورئيسا مشاركا لاتحاد اليابان لمنظمات الذين عانوا من القنابل A وH في عام 2010.

19 أكتوبر/تشرين الأول

نيشيمورو تايزو (81 عاما): رئيس سابق لتوشيبا وبريد اليابان

انضم إلى شركة طوكيو شيباؤرا إليكتريك، والتي كانت نواة شركة توشيبا، في عام 1961 وقضى سنوات طويلة في قسم عمليات الشركة في الولايات المتحدة. وبعد تولي رئاسة توشيبا في عام 1996، وظف خبرته الواسعة في مجال الأعمال الدولية لتجديد الشركة وتقوية محفظتها الاستثمارية في الخارج. أصبح رئيسا لمجلس إدارة توشيبا في عام 2000 وواصل في ممارسة نفوذ على الإدارة حتى بعد انتهاء ولايته، ما جعل منه مشتبها به عندما برزت للنور فضيحة في حسابات الشركة في عام 2015. وعندما كان رئيسا لمجلس إدارة بورصة طوكيو، أشرف على التعامل مع عدة حالات تعطل كمبيوترات مدمرة وقضايا أخرى. كما أصبح رئيسا لبريد اليابان في عام 2013 وأشرف على إدراج عمليات الشركة في مجال البريد والمال والتأمين على الحياة في البورصة.

(صورة العنوان: كوباياشي ماؤ وإيتشيكاوا إيبيزو التاسع يزوران معبد ناريتاسان شينشوجي في محافظة تشيبا في شهر يوليو/تموز من عام 2010 بعيد زواجهما. الحقوق لماينيتشي شيمبون/أفلو).