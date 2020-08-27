El 25 de agosto la Asociación Japonesa de la Exposición Universal de 2025 reveló el logo para la Expo de Osaka Kansai. El diseñador Shimada Tamotsu explicó que el logo se asemeja a una criatura formada por varios glóbulos rojos conectados y expresa el esplendor de la vida. Los cinco “ojos” son una referencia a los cinco pétalos de la flor del cerezo que se utilizaron en el logo de la Expo de Osaka de 1970.

Este singular diseño ha provocado una cascada de reacciones y parodias en las redes sociales en Japón.

Se recibieron 5.894 propuestas durante la competición para seleccionar el logo que fueron reducidas finalmente a una lista de cinco. Tras recoger la opinión del público general, un comité de selección tomó la decisión final.

La Exposición Universal de Osaka Kansai se celebrará entre el 13 de abril y el 13 de octubre de 2025 en Yumeshima, Osaka.

Fotografía del encabezado: Shimada Tamotsu, del estudio de diseño Team Inari, junto al logo elegido para la Expo de Osaka Kansai el 25 de agosto de 2020. (© Jiji.)