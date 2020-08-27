في 25 أغسطس/ آب كشف الاتحاد الياباني للمعرض العالمي إكسبو 2025 النقاب عن الشعار الرسمي للمعرض. وقال المصمم شيمادا تاموتسو إن الشعار الذي يشبه مخلوقًا مكونًا من خلايا حمراء غير مترابطة يعبر عن تألق الحياة. تشير ”العيون“ الخمس إلى بتلات أزهار الكرز الخمس المستخدمة في شعار معرض أوساكا إكسبو 1970.

حاز التصميم الفريد على وسائل التواصل الاجتماعي في اليابان على العديد من ردود الفعل والمحاكاة الساخرة.

كان هناك 5894 مشاركة لمسابقة الشعار، والتي تم تقليصها إلى قائمة مختصرة من خمسة. بعد الحصول على آراء الجمهور العام، اتخذت لجنة الاختيار القرار النهائي.

من المقرر أن يقام معرض أوساكا في الفترة من 13 أبريل/ نيسان إلى 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 في يومشيما بأوساكا.

(النص الأصلي باللغة اليابانية. الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: شيمادا تاموتسو من استوديو التصميم Inari يقف بجانب تصميم شعار أوساكا إكسبو الفائز في 25 أغسطس/ آب 2020. جيجي برس)