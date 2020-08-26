Le 25 août, le comité de l’Exposition universelle d’Osaka a dévoilé le logo en l’honneur de ce grand événement mondial qui se tiendra du 13 avril au 13 octobre 2025. Il a été sélectionné parmi 5 894 propositions.

Le design a été très vite relayé en ligne pour son côté surprenant et farfelu (et peut-être même un peu dérangeant !). Nous le devons à l’équipe japonaise « Team Inari », représentée par Shimada Tamotsu (voir photo de titre). Ce dernier a expliqué que les cercles rouges correspondaient aux cellules de notre corps, qui gesticulent dans tous les sens pour exprimer « l’éclat de la vie ». Quant aux yeux, ils ont été inspirés par le motif utilisé pour l’Exposition universelle d’Osaka de 1970, « les pétales de cerisiers ».

(Photo de titre : Shimada Tamotsu présente le logo choisi pour l’Exposition universelle d’Osaka 2025, qu’il a crée avec son équipe « Team Inari ». Le 25 août 2020, à Osaka. Jiji Press)