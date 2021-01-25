Esta iniciativa tiene como objetivo prevenir los brotes colectivos y la saturación de la sanidad mediante la prevención de las infecciones entre las personas mayores que tienen un alto riesgo de padecer enfermedades graves.

La Fundación Nippon anunció el 19 de enero que proporcionará pruebas PCR gratuitas para el nuevo coronavirus una vez a la semana entre febrero a julio, previa solicitud, a los trabajadores esenciales de los centros de atención a la tercera edad y los hospitales de cuidados a largo plazo de Tokio.

Japón está atravesando la tercera ola de infecciones del nuevo coronavirus con una serie de brotes colectivos detectados en centros de atención a personas mayores de todo el país. El origen de estos brotes es el personal a cargo de los cuidados y el resto de la plantilla que trabaja en estos centros. Aunque no estén realmente infectados, en muchos casos los mayores se sienten mentalmente abrumados por la ansiedad y la presión ante la posibilidad de contagiarse y ser portadores del virus.

Las pruebas repetidas y de alta frecuencia del personal de estas instalaciones pueden prevenir los brotes colectivos al detectar a los infectados asintomáticos en una fase temprana y evitar que infecten a los mayores de alto riesgo. No obstante, muchas personas asintomáticas no pueden someterse hoy a la prueba PCR aunque lo deseen debido a su coste.

La Fundación Nippon ha establecido un nuevo centro de pruebas de PCR en su Centro de Asistencia durante Desastres en Odaiba, en el distrito de Shinagawa de la capital. De febrero a julio se ofrecerán gratuitamente pruebas PCR una vez a la semana a los 190.000 miembros del personal dedicado a la atención médica y de cuidados en las 2.884 instalaciones de Tokio. La envergadura del proyecto es de 20.000 millones de yenes y su objetivo es realizar pruebas a un total de dos millones de personas.

En caso de que se detecte un resultado positivo, se establecerá un sistema de seguimiento que incluirá pruebas adicionales para todos los residentes del centro y las familias de los contagiados, así como subvenciones para cubrir el coste de la sustitución del personal infectado mientras se somete a tratamiento médico.

Sasakawa Yōhei, presidente de la Fundación Nippon, afirmó que “No hay nada más importante que la vida” y destacó la importancia de la iniciativa al añadir: “Al mejorar las pruebas PCR, podremos proteger a las personas mayores, que son más vulnerables, y evitar la saturación de la atención médica en los hospitales”.

Fotografía del encabezado: Sasakawa Yōhei, presidente de la Fundación Nippon, anunciando el apoyo a las pruebas PCR para los empleados de los centros de la tercera edad. (Cortesía de la Fundación Nippon)