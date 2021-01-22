منذ نهاية عام 2020، زادت أعداد المصابين بسبب الموجة الثالثة من فيروس كورونا بسرعة في اليابان، مما أدى إلى الضغط على المرافق الطبية. أعلنت مؤسسة نيبون عن برنامج جديد لعمل اختبار PCR بشكل مجاني للعاملين الأساسيين في مرافق رعاية المسنين في طوكيو بهدف حماية كبار السن المعرضين للخطر ومنع خطر العدوى الجماعية من الظهور.

أعلنت مؤسسة نيبون في 19 يناير/كانون الثاني عن برنامج جديد يستهدف العاملين في مجال الرعاية الصحية الأساسية في رعاية المسنين في طوكيو والمرافق الطبية للإقامة طويلة الأمد. البرنامج المقرر أن يبدأ من فبراير/ شباط حتى يوليو/ تموز، سيقدم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل أو PCR بشكل أسبوعي لهؤلاء العمال مجانًا.

تمر اليابان الآن بموجة ثالثة من إصابات فيروس كورونا، وتم الإبلاغ عن مجموعات من الإصابات الجديدة في مرافق رعاية المسنين في جميع أنحاء البلاد. كان أحد طرق العدوى الجماعية هو الرعاية التمريضية والعاملين الآخرين في هذه المواقع. حتى العمال الذين يتمتعون بصحة جيدة أبلغوا عن ارتفاع مستويات التوتر الناجمة عن المخاوف من أنهم قد يكونوا سبب في نقل الفيروس إلى السكان المعرضين للخطر في المرافق التي يعملون فيها.

يعد اختبار PCR المنتظم أحد الطرق الموثوقة لتحديد حالات العدوى بفيروس كورونا مبكرًا، مما يجعله نهجًا مثاليًا للعاملين في مجال الرعاية الأساسية أثناء سعيهم لتجنب انتشار العدوى وإثارة مجموعات جديدة من المرض. يمكن أن تكلف هذه الاختبارات مبالغ كبيرة عندما يطلبها الأشخاص الذين لا يعانون من أعراض، على الرغم من أن التكلفة يتم تحملها بشكل عام فقط للمرضى الذين يُطلب منهم الاختبار لتأكيد حالة العدوى. هذا يحد من عدد الأشخاص الذين يمكنهم عمل الاختبار عنها بشكل منتظم لأغراض العمل.

سيضم مركز دعم الطوارئ في حالات الكوارث التابع لمؤسسة نيبون، الواقع في منطقة أودايبا بجانب خليج طوكيو، وحدة جديدة لتقديم اختبار PCR أسبوعي لحوالي 190 ألف شخص يعملون في 2884 من مرافق الرعاية الطبية والتمريضية في العاصمة طوكيو. وقد خصصت المؤسسة 20 مليار ين للوحدة وتهدف إلى تقديم مليوني اختبار في المجموع خلال الفترة من فبراير/ شباط إلى يوليو/ تموز، حيث سيتم تشغيلها.

إذا كان هناك نتيجة اختبار إيجابية، سيتم تمديد الاختبار المجاني لجميع المقيمين في المنشأة التي يعمل فيها الشخص المصاب، وكذلك لأفراد عائلة الشخص المصاب. كما يتم إعداد أنظمة المتابعة لتوفير التمويل لعمال الإغاثة ليحلوا محل الفرد أثناء خضوعه للعلاج والحجر الصحي.

يقول ساساكاوا يوهي رئيس مؤسسة نيبون ”لا يوجد شيء أكثر أهمية من حياة الإنسان. من خلال تعزيز نظام اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في طوكيو، يمكننا المساعدة في حماية كبار السن، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بهذا الفيروس، وتجنب الانهيار في أنظمة الرعاية الطبية“.

(المقالة الأصلية باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: رئيس مؤسسة نيبون ساساكاوا يوهي يعلن عن برنامج دعم اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل الجديد. بإذن من مؤسسة نيبون)