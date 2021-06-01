La violencia en Israel y Palestina, que se vio desencadenada por las protestas de principios de mayo y culminó en ataques aéreos israelíes en Gaza, provocó más de 200 muertos y dejó hecha trizas, una vez más, la esperanza de establecer la paz. Waleed Siam, embajador de Palestina en Japón, nos habla sobre este conflicto reciente y sobre los vínculos de Japón con los palestinos y su región.

Un antiguo conflicto reavivado

El conflicto israelí-palestino rebrotó a principios del mes de mayo, desencadenado por disturbios y enfrentamientos que empezaron el día 10 y se prolongaron hasta el 21, cuando ambos bandos declararon un alto el fuego.

No se trata de una disputa nueva. “La raíz del problema”, afirma Waleed Siam, embajador de la Misión General de Palestina en Tokio, “es que Israel lleva 73 años ocupando zonas palestinas de Jerusalén Este, la Ribera Occidental y Gaza. Esa ocupación no solo afecta nuestras vidas, sino que las controla”. El diplomático señala los asentamientos que Israel sigue construyendo en zonas controladas por Palestina y que contravienen la legislación internacional. Esta última ronda de enfrentamientos se disparó entre tensiones en torno a la decisión del Tribunal Supremo de Israel sobre el desahucio de palestinos en el distrito de Sheij Yarrah de Jerusalén Este.

Cuando las protestas palestinas desembocaron en disturbios y la facción Hamás empezó a lanzar misiles al territorio israelí, se produjo una escalada de violencia. Al llegar el alto el fuego, habían muerto 13 israelitas —la mayoría, por los misiles—, mientras que en el bando palestino habían fallecido más de 200 personas y miles habían resultado heridas.

El embajador Siam advierte que este no debe considerarse un conflicto entre iguales. “La gente, especialmente en los medios, tiende a igualar Israel y Palestina, otorgándoles el mismo peso. Pero es un error situar al opresor y al oprimido en la misma balanza”. Apunta a la política nacional israelí como una de las raíces del problema: “El primer ministro Benjamin Netanyahu no ha logrado formar gobierno en cuatro rondas de elecciones; seguramente celebrará una quinta. Pero sus partidarios son colonos de extrema derecha y los ha soltado para que ataquen a los palestinos y así protegerse él”.

Siam sostiene que Donald Trump alentó a los israelitas durante su presidencia y, ahora que se ha borrado del mapa, “no hay mucha diferencia entre Trump y [el presidente Joe] Biden” porque “los presidentes estadounidenses solo buscan gestionar el conflicto”, no conducirlo a un final significativo. El diplomático espera que Japón pueda contribuir en mayor medida.

Un papel internacional importante

El embajador Siam salió a declarar en la rueda de prensa del Club de Corresponsales Extranjeros de Japón (FCCJ, por sus siglas en inglés) del 14 de mayo y emitió las mismas acusaciones sobre lo que él llama “el estado del apartheid” de Israel. El mismo día Israel Strulov, encargado de negocios de la Embajada de Israel en Tokio, compareció también ante el FCCJ para exponer la visión israelí del conflicto y describió a Hamás como una organización terrorista radical que el 10 de mayo decidió “lanzar un ataque indiscriminado sobre la población civil por todo Israel”. Strulov añadió que, a los pocos días de empezar el conflicto, Hamás había lanzado unos 1.600 misiles y que seguía usando las redes sociales para instar a los palestinos a alzarse en armas contra los israelís.

Tanto Palestina como Israel se dirigen a los medios de comunicación y el público japoneses no solo para captar apoyo para su bando en el conflicto reciente, sino también para consolidar la ayuda japonesa a sus Estados en todos los frentes. “Estamos convencidos de que Japón puede desempeñar un papel internacional importante en el conflicto”, declara Siam. “Japón es uno de los amigos más cercanos de Palestina y los israelís también confían en él”. Destaca que el país se mostró muy dispuesto a ayudar a Israel a partir de los años cincuenta a la vez que reconocía los problemas palestinos, votaba a favor de resoluciones sobre derechos palestinos en la ONU y se implicaba como facilitador de ayuda internacional para contribuir a construir infraestructura y afianzar la seguridad humana.

Pidiendo más asertividad a Japón

“Necesitamos ayuda”, afirma el embajador. “Nos hace falta educación para nuestras gentes, transferencia tecnológica… Pueden tildarnos de terroristas, pero somos personas con una historia muy larga: ya estábamos en Jericó hace 10.000 años. Queremos mostrar el lado humano de los palestinos”. E indica que, para dicho fin, su embajada lleva a cabo iniciativas de participación social en Japón, compartiendo trucos de cocina palestina en línea y organizando actos musicales, cinematográficos y bazares, entre otros medios para conectar con el ciudadano japonés medio.

“Japón ha donado en torno a 1.800 millones de dólares de ayudas a los palestinos a lo largo de los años y ha fundado hospitales, entidades educativas y centros culturales. Ha hecho más por los palestinos que la mayoría de los otros países”. Siam pone también de manifiesto que la ayuda nipona a Egipto, Jordania, Líbano, Siria y otros lugares del mundo árabe también se ha recibido con mucha gratitud: “La falta de información al respecto —en Japón y el resto del mundo— se debe a los japoneses, que no lo anuncian suficiente. Tienen que invertir en ello de verdad”.

Según Siam, este enfoque lento y cauteloso de Japón afecta también la exportación cultural: “En cine y televisión, Corea del Sur ha ganado mucho más protagonismo entre la cultura popular del mundo árabe. Japón tarda mucho en traducir sus contenidos para otros mercados”. ¿Su consejo? Japón debe superar la mentalidad de que está tan lejos —“geográficamente, está más cerca que muchos destinos de Estados Unidos”— y dirigirse con asertividad al mundo árabe para decir “Aquí estoy. Soy Japón, un buen amigo”. El embajador concluye que Japón siempre ha sido un excelente aliado para los necesitados.

(Traducido del original inglés, basado en una entrevista realizada el 18 de mayo de 2021. Fotografía del encabezado: Un ataque aéreo israelí lanzado el 15 de mayo destruye la Torre Jala, que albergaba a Al Yazira y Associated Press, medios que informaban sobre las operaciones en Gaza. © AFP/Jiji).