Unos contenedores para basura y material reciclable inspirados en la serie Ataque a los titanes (Shingeki no Kyojin) están ayudando a concienciar a la población sobre la polución del mar en Kyūshū.

Un sorprendente contenedor abre su boca en la entrada de la estación de Hita en Ōita, Kyūshū, invitando a los transeúntes a tirar ahí las botellas de plástico que ya no van a usar. Inspirado en uno de los feroces titanes del manga y anime Ataque a los titanes (Shingeki no Kyojin), escrito por Isayama Hajime, natural de la prefectura de Ōita, este receptáculo forma parte de una campaña para concienciar sobre la basura de plástico en los océanos del mundo.

El contenedor fue instalado frente a un restaurante de ramen cercano a la estación el 9 de junio por Coca Cola Bottlers Japan y Change for the Blue en una iniciativa de tres años promovida por la Fundación Nippon en colaboración con el Ministerio de Medioambiente cuyo objetivo es reducir la cantidad de basura que llega al mar.

El 14 de septiembre fue instalado otro contenedor de basura de Ataque a los titanes cerca de la estación de Ōita. Ambos titanes con sus bocas abiertas permanecerán en dichos lugares hasta el 22 de noviembre.

(Fotografías por cortesía del Comité Ejecutivo de Change for the Blue Ōita.)