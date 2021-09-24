تم وضع صندوق جديد مذهل مستوحى من أنيمي ”هجوم العمالقة“ لأحد العمالقة يفتح فكيه خارج محطة هيتا في محافظة أويتا اليابانية لدعوة المارة إلى إلقاء قارورات المشروبات البلاستيكية غير المرغوب فيها. يعتبر الصندوق جزءًا من حملة لزيادة الوعي حول النفايات البلاستيكية في محيطات العالم.

تم تركيب الصندوق أمام متجر رامين بجوار المحطة في 9 يونيو/ حزيران من قبل Coca Cola Bottlers Japan و Change for the Blue، وهي مبادرة لمؤسسة نيبون مدتها 3 سنوات بالشراكة مع وزارة البيئة بهدف تقليل القمامة البحرية .

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)