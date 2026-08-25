اكتشف مطارات يابانية اتخذت أسماء شخصيات شهيرة جزءًا من هويتها، في خطوة تجمع بين السفر والثقافة الشعبية، من «بوكيمون» إلى «هالو كيتي»، وتمنح هذه المطارات أسماءً لافتة تميزها عن غيرها.

تضم اليابان 97 مطارًا في المجمل، وتَبنّى بعضُها ألقابًا رسمية مستوحاة من شخصيات شهيرة، كما هو موضح أدناه.

مطار نوتو ساتوياما بوكيمون ويذ يو (واجيما، إيشيكاوا)

في الفترة من 7 يوليو/ تموز 2026 حتى 30 سبتمبر/ أيلول 2029، يحمل هذا المطار اسمًا جديدًا. ويأتي ذلك في إطار مبادرة لدعم السياحة بالتعاون بين مؤسسة ”Pokémon with You“ ومحافظة إيشيكاوا، بهدف الترويح عن الأطفال المتأثرين بزلزال شبه جزيرة نوتو الذي وقع في يناير 2024. وإلى جانب عرض 111 نوعًا من البوكيمونات الطائرة عند المدخل وفي مواقع مختلفة داخل المطار، ستظهر شخصيات الوحوش أيضًا في أنحاء المحافظة خلال فترة المبادرة، بما في ذلك ملصقات مخصصة تلتف حول الحافلات.

مطار أوكاياما موموتارو (أوكاياما، أوكاياما)

نافذة الزجاج المعشق في صالة المغادرة الدولية بمطار أوكاياما، والتي تصور البطل الشهير في الحكايات الشعبية ”موموتارو“. (© جيجي برس))

موموتارو هي حكاية شعبية يابانية تدور حول صبي ولد من حبة خوج يخوض مغامرة لهزيمة الغيلان (أوني)، برفقته كلب وقرد وطائر الفازان. ويُعتقد على نطاق واسع أن موموتارو هو بطل محلي ينتمي إلى كيباي في أوكاياما. وفي عام 2018، واحتفالاً بالذكرى الثلاثين لاقتتاح مطار أوكاياما، بدأ استخدام اسم موموتارو للمساعدة في الترويج للسياحة وللمنتج الشهير للمنطقة، وهو الخوخ.

مطار كونان في كثبان توتوري الرملية (توتوري، توتوري)

عمل فني لشخصية ”المحقق كونان“ معروض في مطار ”توتوري ساند ديونز كونان“ بمحافظة توتوري. (© كيودو)

تُغير اسم هذا المطار في 1 مارس/ آذار 2015، حيث جمع بين اسم المعلم السياحي الشهير بالمنطقة ”كثبان توتوري الرملية“ واسم الشخصية الرئيسية من سلسلة المانغا الشهيرة ”المحقق كونان“ التي ابتكرها ”غوشو أوياما“، والذي ينحدر من بلدة هوكوي في المحافظة. وتُعرض رسوم ومجسمات لشخصيات متنوعة من السلسلة في جميع أنحاء المطار، كما تُقام مسارات لألغاز حل الغموض بانتظام في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية.

مطار يوناغو كيتارو (ساكيميناتو، توتوري)

كيتارو (في الوسط)، الذي تم تعيينه مديرًا لمطار يوناجو كيتارو ليوم واحد في 28 سبتمبر/ أيلول 2013، يقف لالتقاط صورة تذكارية مع الأطفال (© كيودو)

في عام 2010، عُدلت العلامة التجارية لهذا المطار لتتضمن اسم الشخصية الرئيسية من سلسلة مانغا اليوكاي الشهيرة ”غغيغي نو كيتارو“، كون الرسام ”ميزوكي شيغيرو“ من مواليد بلدة ساكيميناتو. وتذكر محافظة توتوري أن هذا هو أول مطار في العالم يُسمى نسبةً إلى كائن يوكاي.

مطار كوتشي ريوما (نانغوكو، محافظة كوتشي)

تجمع محبو ساكاموتو ريوما للاحتفال بافتتاح مطار كوتشي ريوما الذي تم تغيير اسمه حديثًا في 15 نوفمبر 2003. (© جيجي برس))

يشير ”ريوما“ في اسم هذا المطار إلى ”ساكاموتو ريوما“، وهو ساموراي حقيقي من إقطاعية توسا (محافظة كوتشي حاليًا) كان شخصية بارزة في الفترة التي سبقت نهضة ميجي. أُجري تغيير الاسم في عام 2003. ورغم وجود العديد من المطارات الخارجية التي تحمل أسماء شخصيات حقيقية، مثل مطار شارل ديغول ومطار جون إف كينيدي الدولي، إلا أن هذا المطار هو الوحيد من نوعه في اليابان.

مطار أويتا هالو كيتي (كونيساكي، أويتا)

تُعدّ هيالو كيتي وبومبومبورين من بين 22 شخصية شهيرة من شخصيات سانريو اجتمعت في حفل خاص للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والثلاثين لمنتزه سانريو كاركتر بارك هارمونيلاند في هيجي، أويتا، في 26 أبريل/ نيسان 2026. (© جيجي برس)

في 13 أبريل/ نيسان 2025، وبمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لافتتاح متنزه شخصيات سانريو ”هارموني لاند“ في بلدة هيجي، غيّر هذا المطار اسمه مؤقتًا إلى ”مطار أويتا هالو كيتي“. وتستقبل الزوار والمغادرين رسوم لشخصيات سانريو في صالة الوصول وعند بوابات الصعود وفي مناطق أخرى، كما يمكنهم شراء منتجات أصلية تُباع حصريًا في متاجر المطار. ورغم أنه كان من المقرر في الأصل أن يحمل هذا الاسم خلال فترة معرض إكسبو 2025 أوساكا كانساي فقط، إلا أنه تم تمديد استخدام الاسم حتى نهاية مارس/ آذار 2027.

مصادر البيانات

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: مطار نوتو ساتوياما بوكيمون معكم، الذي يُطلق عليه اسم مطار نوتو ساتوياما، يتميز الجزء الداخلي من مبنى الركاب بمجموعة كاملة من شخصيات بوكيمون في 7 يوليو/ تموز 2026. © جيجي برس)