في قلب معرض أوساكا كانساي 2025، لا تقتصر روعة المشهد على الحلقة العظيمة – أكبر مبنى خشبي في العالم – بل تمتد لتشمل مجموعة مبهرة من الأجنحة والمرافق التي تنتشر داخلها وحولها. خلال جولتك، ستضيع بين التصاميم المعمارية الخلّابة والمفاهيم الإبداعية التي تقدمها الدول والشركات من مختلف أنحاء العالم. وحتى لا تفوت أي لحظة من هذا السحر، جمعنا لك أبرز ما يقدمه المعرض في مقطع فيديو حيوي مدته خمس دقائق!

شاهد أكثر من 80 مبنى في 5 دقائق فقط – معرض أوساكا-كانساي يفتح أبوابه!

افتُتح أخيرًا معرض أوساكا-كانساي الدولي، في جزيرة يوميشيما الواقعة في حي كونوهانا بمدينة أوساكا. يمتد المعرض على مساحة هائلة تُقدَّر بـ 155 هكتارًا – أي ما يعادل نحو 33 قبة طوكيو! ويضم الموقع مرافق رئيسية من أبرزها: حلقة المعرض العملاقة، رمز المعرض المميز، قاعة المعرض المركزية، إلى جانب 8 أجنحة مميزة، و42 جناحًا دوليًا بتصاميم فريدة، بالإضافة إلى أجنحة مشتركة تشمل أكشاك عرض من مختلف دول العالم وأجنحة خاصة.

تتربع على قلب المعرض ”الحلقة الكبرى“، التي تُعد أكبر هيكل خشبي في العالم، ويبلغ محيطها نحو كيلومترين كاملين. التجول حول هذه الحلقة وحده قد يستغرق أكثر من 30 دقيقة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر المدهشة على طول الطريق.

ومع تنوع المعروضات وغِناها، فإن بعض الأجنحة تستحق أكثر من ساعة كاملة لاستكشافها. لذا، إن كنت تخطط لزيارة أكثر من 10 أجنحة في يومٍ واحد، فاستعد جيدًا – الأمر يتطلب تنظيمًا جيدًا ولياقة بدنية!

يقدّم هذا الفيديو القصير، الذي تبلغ مدته 5 دقائق فقط، جولة سريعة بصريًا بين أبرز الأجنحة المحلية والدولية، بما في ذلك لقطات مذهلة للموقع خلال الليل. إنه مثالي للتحضير لزيارتك القادمة، أو كمراجعة بصرية لأولئك الذين زاروا المعرض وفكروا لاحقًا: ”لقد فاتني هذا الجناح!“

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية التقرير والنص: Nippon.com. الفيديو: فوجي كازويوجي. مساعدة في التصوير الفوتوغرافي بواسطة كورويوا ماساكازو من (96BOX). صورة العنوان: المعرض كما يظهر من الحلقة الكبرى)