La Expo Osaka-Kansai 2025 se celebra entre el 13 de abril y el 13 de octubre de 2025. Explore con nosotros el Gran Anillo, la estructura de madera más grande del mundo, y sus espectaculares pabellones de todo el planeta. Un paseo por las instalaciones que parece un viaje a través de los continentes.

Un paseo por las atracciones de la Expo

La Expo Osaka-Kansai 2025 se celebra en Yumeshima, Osaka. Sus 155 hectáreas albergan pabellones nacionales y regionales que muestran culturas tradicionales de todo el mundo y su última tecnología, junto a ocho pabellones temáticos diseñados por algunos de los creadores japoneses de vanguardia, todos ellos rodeados por el impresionante Gran Anillo, la estructura de madera más grande del mundo.

Los pabellones tienen mucho que ofrecer, y ningún visitante podrá experimentar más que un puñado de ellos en un solo día. En nippon.com hemos creado un breve vídeo en el que presentamos las principales vistas a disfrutar en las instalaciones de la Expo. Siga nuestro paseo de cinco minutos para planear su viaje a las celebraciones de Osaka, o para comprobar lo que se pudo perder cuando estuvo allí.

Para una descripción detallada de la Expo y sus numerosos pabellones, visite “Explorando la Expo 2025”.

(Vídeo © Fujii Kazuyuki de 96Box y nippon.com. Imagen del encabezado: una vista de la zona principal de la Expo - © Kuroiwa Masakazu de 96Box y nippon.com.)