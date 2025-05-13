Pendant toute la durée de l’Expo universelle d’Osaka, Nippon.com se rend régulièrement sur place pour vous fournir des images de l’événement. En voici un aperçu à travers cette vidéo de cinq minutes.

L’Expo universelle d’Osaka 2025 se déroule sur six mois jusqu’au 13 octobre. Autour du Grand Anneau, l’événement occupe 155 hectares, où se côtoient près de 90 pavillons proposant de découvrir la culture et les dernières technologies des pays participants, mais aussi de vivre des expériences futuristes grâce aux pavillons thématiques ou du secteur privé, qui ont été conçus par des architectes de renom.

Pour la présentation générale de toutes les installations, voici notre article mis à jour régulièrement: Expo universelle d’Osaka 2025 : tour d’horizon des installations

(Vidéo : Fujii Kazuyuki, de 96Box. Photos dans l’article : Kuroiwa Masakazu, de 96Box)