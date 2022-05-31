Con el fin de ayudar a los evacuados de Ucrania, la Fundación Nippon enviará desde finales de mayo hasta octubre siete grupos de 15 estudiantes voluntarios cada uno que viajarán a las ciudades situadas cerca de la frontera en Polonia, entre ellas Cracovia. La fundación ofrecerá su apoyo en concreto a aquellos que necesiten cuidados especiales en refugios, como las personas con discapacidad o de edad avanzada.

La Fundación Nippon enviará un total de 105 estudiantes voluntarios en siete grupos para ayudar a las personas con discapacidad y de edad avanzada que se han refugiado fuera de Ucrania debido a la invasión rusa. Estos grupos serán enviados a regiones donde se han refugiado muchos ucranianos, como Cracovia en el sur de Polonia. Los estudiantes se unirán a las actividades de los grupos internacionales de voluntarios u otros organismos que ya están trabajando en el lugar y ayudarán en la distribución de medicamentos y comida, así como en el transporte, entre otras tareas.

El 30 de mayo, la Fundación Nippon celebró en su sede del distrito de Minato de Tokio una ceremonia de partida del primer y segundo grupo de voluntarios. Saitō Rinka, una estudiante de segundo curso de la Universidad de Waseda que parte con el primer grupo el 31 de mayo, nació con una hipoacusia neurosensorial en ambos oídos, aunque pudo someterse a una cirugía a una edad temprana y, gracias a la práctica, hoy es capaz de conversar. “Al ser también yo una persona con discapacidad, me duele mucho pensar cuánta ansiedad estarán sufriendo y hasta dónde estarán reprimiendo sus emociones al vivir su discapacidad en ese entorno en el que luchan para sobrevivir. Quiero sentir junto a ellos la ansiedad y las dificultades que viven experimentando el día a día en las zonas de evacuados para así pensar de qué manera podría aliviar aunque fuese un poco ese sufrimiento”, comenta.

El presidente de la Fundación Nippon Sasakawa Yōhei los animó con las siguientes palabras: “Recibimos un número de solicitudes de estudiantes diez veces superior al que teníamos previsto para el voluntariado. Esta será una experiencia muy valiosa para los futuros líderes de Japón, ya que podrán observar Japón no solo desde el interior del país, sino también desde fuera del mismo”.

Fotografía del encabezado: Los estudiantes que participan en el primer y segundo grupo del voluntariado. (Nippon.com)