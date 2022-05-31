С конца мая по октябрь Nippon Foundation семь раз направит по 15 студентов-добровольцев в Краков и другие приграничные с Украиной города для поддержки украинских эвакуированных. Их деятельность будет сосредоточена на поддержке людей, нуждающихся в особой помощи в местах эвакуации, таких как инвалиды и пожилые люди.

Военное вторжение России в Украину продолжается, и Nippon Foundation направит в общей сложности 105 студентов-добровольцев в составе семи групп для поддержки жизни людей с ограниченными возможностями и пожилых людей, эвакуировавшихся за пределы Украины. Пункты их назначения – районы, куда эвакуируется много украинцев – например, Краков на юге Польши. Они будут присоединяться к деятельности международных волонтёрских групп, которые уже действуют на местах, и участвовать в распределении лекарств и продуктов питания, а также в помощи при передвижении.

30 мая состоялась церемония отъезда 1-й и 2-й групп в офисе Nippon Foundation в токийском районе Минато. Сайто Ринка, студентка второго курса Университета Васэда, которая уезжает 31-го числа в составе первой команды, родилась с нейросенсорной глухотой и не могла слышать обоими ушами, но в детстве ей сделали операцию по внедрению кохлеарного имплантата, и она после долгих усилий научилась разговаривать. Она сказала: «Я сама как инвалид очень переживаю, зная, как нужно стараться изо всех сил и подавлять свои эмоции. Я представляю тревогу и неудобство, которое испытывают такие люди, и хочу сделать, что смогу, для того чтобы уменьшить трудности на месте эвакуации».

Сасакава Ёхэй, президент Nippon Foundation, сказал: «Количество полученных заявок более чем в 10 раз превосходит число студентов, которое мы планируем направить. Для тех, на плечи кого в будущем ляжет забота о Японии, возможность смотреть не только изнутри Японии, но и со стороны остального мира, станет неоценимым опытом».

Фотография к заголовку: Студенты-волонтёры, участвующие в 1-й и 2-й группах (снято редакцией Nippon.com)

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