La Nippon Foundation a débuté un programme d’aide aux réfugiés ukrainiens, notamment envers les personnes âgées ou handicapés, en envoyant plusieurs groupes d’étudiants japonais bénévoles à Cracovie et d’autres villes de Pologne.

Plus de trois mois ont passé depuis le début de l’invasion russe en Ukraine, et le nombre de réfugiés arrivés en Pologne ne cesse d’augmenter. Face à cette crise, la Nippon Foundation a commencé des opérations de soutien aux personnes particulièrement fragiles, comme les gens âgés ou les handicapés qui ont tant bien que mal réussi à fuir le conflit.

Il s’agit d’envoyer en Pologne sept groupes d’étudiants japonais bénévoles, pour un total de 105 personnes, qui rejoindront les autres forces humanitaires internationales sur le terrain, afin de distribuer de la nourriture, des médicaments et aider aux déplacements des réfugiés.

Le 30 mai, une cérémonie de départ du premier et deuxième groupe de volontaires s’est tenue au siège de la Nippon Foundation, dans l’arrondissement de Minato, à Tokyo. Sasakawa Yôhei, le président, s’est adressé à eux avec un message rempli d’espoir.

« Nous sommes vraiment ravis de constater l’enthousiasme autour de cette nouvelle initiative, avec dix fois plus d’étudiants qui se sont portés candidats que de places disponibles. Ce n’est pas seulement le peuple japonais qui est témoin du courage de ces jeunes, mais tout le monde entier, qui les regardent. Ils représentent le futur de leur propre nation. Et cette nouvelle expérience leur sera sans aucun doute bien précieuse. »

Saitô Rinka (photo ci-dessus) est l’une de ces bénévoles, étudiante de 21 ans de l’Université Waseda. Sourde de naissance, elle a dû subir des chirurgies reconstructrices de l’oreille interne, puis à force de pratique, elle est désormais capable de parler. « Pour connaître les douleurs d’un handicap et l’avoir surmonté, j’aimerais contribuer à réduire ne serait-ce qu’un peu les peurs et les incertitudes des réfugiés », s’est-elle exprimée.

(Photo de titre : cérémonie de départ pour la Pologne des étudiants bénévoles du premier et deuxième groupe pour soutenir les réfugiés ukrainiens. Le 30 mai 2022. Photos de Nippon.com)