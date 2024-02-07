Ekiben aji no jin es una competición en línea en la que se seleccionan las ekiben, comidas en caja para los viajes en tren, más populares. La empresa ferroviaria JR del Este lleva a cabo este concurso cada año. En la edición de 2023 el gran premio lo obtuvo Chūken Hachikō no kokyō Ōdate torimeshi de la empresa Hanazen (Ōdate, prefectura de Akita).

Hanazen obtiene el gran premio de esta selección por tercera vez

La competición Ekiben aji no jin es una encuesta en línea, que data de 2012, en la que participan comidas en caja que se venden en estaciones de las líneas administradas por la empresa ferroviaria JR del Este (JR East, regiones de Tōhoku, Kantō y Kōshin’etsu). En 2023, la decimosegunda edición, participaron 59 ekiben. Entre ellas se encuentran diez de nueve prefecturas ajenas a estas regiones: desde Hokkaidō, en el norte, hasta Kagoshima, en el sur. La votación en la página web se celebró del 1 de octubre al 30 de noviembre y se recibieron un total de 11.437 votos.

El gran premio Ekiben daishōgun se otorga a la comida que consigue la mejor evaluación general (sabor, presentación y cubierta. Cada factor se evalúa en una escala de cuatro niveles. La evaluación general se calcula del promedio de los factores en proporción a los votos obtenidos).

El Ekiben daishōgun de la decimosegunda edición quedó en manos de Chūken Hachikō no kokyō Ōdate tori meshi (1.350 yenes). Se trata de una ekiben conmemorativa de la inauguración del nuevo edificio de la estación de Ōdate (octubre de 2023) de la línea Ōu honsen y el centenario del nacimiento de Hachikō, el perro fiel. Usa como base el torimeshi, producto estrella de Hanazen, acompañado de muchos ingredientes relacionados con Ōdate, como el pollo de Hinai y los rábanos encurtidos ahumados. Es la tercera ocasión, tras las ediciones de 2015 y 2016, que Hanazen ha conquistado el gran premio.

Chūken Hachikō no kokyō Ōdate torimeshi (1.350 yenes), ganadora del gran premio. Los principales puntos de venta son las tiendas NewDays de las estaciones de Ōdate, Akita y Shin-Aomori. (Fotografía: JR del Este)

El segundo lugar Ekiben fuku shōgun fue para Gyūniku domannaka karē aji (1.350 yenes). Se trata de una versión con sabor a curri de la comida Gyūniku domannaka, la ganadora del gran premio de la primera edición, y es un producto de Shinkineya (ciudad de Yonezawa, prefectura de Yamagata). Sobre una cama de arroz blanco al vapor de la variedad Domannaka, de la prefectura de Yamagata, se sirve carne de res picada con una salsa secreta, acompañada de un guisado de carne con curri. Recibió una gran valoración por la combinación que crea un equilibro de sabores magnífico.

Gyūniku domannaka karē aji (1.350 yenes), segundo lugar. De venta en Ekibenya Matsuri y Odori, sucursal GRANSTA TOKYO, ambos en la estación de Tokio, y en Ekibenya Matsuri, sucursal Sendai-eki, estación de Sendai, entre otros. (Fotografía: JR del Este)

El premio Mikaku shō al mejor sabor lo obtuvo Ōitosen no tabi (1.350 yenes), de la firma Iidayaken (ciudad de Matsumoto, prefectura de Nagano). La localidad de Matsukawa, que se encuentra en la línea Ōitosen, es conocida por ser el lugar en el que los hombres tienen la mayor esperanza de vida en Japón. Esta ekiben inspirada en la salud y la larga vida utiliza ingredientes producidos en las zonas por las que circula este tren, aferrándose a platos libres de aditamentos sazonados con caldo dashi natural y servidos en un recipiente que se asemeja a una caja de bambú.

Ōitosen no tabi (1.350 yenes), premio al mejor sabor. De venta en Shinano no kaze Ekiben Azusa, estación de Matsumoto, entre otros. (Fotografía: JR del Este)

El premio a la mejor presentación Moritsuke shō lo obtuvo la Hitachigyū Gyūben (1.250 yenes), de Shimada Foods (ciudad de Mito, prefectura de Ibaraki). Uno de sus ingredientes es la carne de res kuroge wagyū, reconocida por la Asociación de la Promoción de la Carne Vacuna de Hitachi, en la prefectura de Ibaraki, preparada al estilo sukiyaki. Se acompaña con huevo duro guisado y un rollo de tofu kōyadōfu envuelto en nata de soja yuba.

Hitachigyū gyūben (1.250 yenes), premio a la mejor presentación. De venta en Bentōya Matsuri sucursal GRANSTA TOKYO, estación de Tokio, y en las tiendas NewDays de las estaciones de Mito y Katsuta, entre otros. (Fotografía: JR del Este)

El premio Kakegami shō, a la mejor cubierta, fue para Echigo Nagaoka Kisaku Bentō (1.280 yenes) de Ikedaya (ciudad de Nagaoka, prefectura de Niigata). Se trata de una comida tradicional cuyo protagonista es el arroz al vapor esponjoso de la variedad Koshihikari producido en Nagaoka. Está acompañado por albóndigas de pollo al estilo nanban y Nagaoka kuroinari de un establecimiento de solera de tofu, además de berenjenas y jengibre encurtidos con pasta miso de una tienda establecida en 1831.

Echigo Nagaoka Kisaku Bentō (1.280 yenes), premio a la mejor cubierta. De venta en el andén del tren bala Jōestu Shinkansen con dirección a Tokio de la estación de Nagaoka, entre otros. (Fotografía: JR del Este)

El premio Saita ōbo shō a la ekiben con más votos fue para Chikin bentō (900 yenes), de JR Higashi Nihon Cross Station, Tokio. Es una de las más vendidas desde 1964, cuando fue lanzada al mercado. Se trata de arroz con tomate acompañado de pollo frito. Es popular entre todas las generaciones.

Chikin bentō (900 yenes), premio al mayor número de votos. De venta en Ekibenya Matsuri sucursal GRANSTA TOKYO, estación de Tokio; Ekibenya Umaimon Ecute Ōmiya, estación de Ōmiya; Ekibenya Itadaki, estación de Shinjuku, entre otros. (Fotografía: JR del Este)

El premio Uijin shō a la ekiben debutante con mayor puntuación general fue para Tsukimi no kamameshi (1.800 yenes) de Oginoya (ciudad de Annaka, prefectura de Gunma). Esta es una versión especial exclusiva para la competición hecha por Oginoya, firma conocida por su Tōge no kamameshi. En un cuenco de cerámica de Mashiko se sirve arroz acompañado de verduras otoñales como champiñones, otras variedades de setas y berenjenas guisadas. Para darle una apariencia que evoque a la luna lleva una yema de huevo preparada.

Tsukimi no kamameshi (1.800 yenes), premio a la mejor debutante. (Fotografía: JR del Este)

A continuación se presentan otras ekiben ganadoras:

Premios por regiones

Norte de Tōhoku: Aomori no zeitaku bentō (1.550 yenes), Misawaya, prefectura de Aomori.

Sur de Tōhoku: Fukushima-ji otona no akigohan (1.100 yenes) Fukumameya, prefectura de Fukushima.

Kōshin’etsu: Kōshū wain hanbaagu bentō (1.500 yenes) Marumasa, prefectura de Yamanashi.

Norte de Kantō: Mibu no sabikan (1.000 yenes) Matsunoya, prefectura de Tochigi.

Sur de Kantō: Osekihan bentō (1.050 yenes), Kiyōken, prefectura de Kanagawa.

Premio especial Ekibenya Matsuri

Hiroshima kaki zukushi (1.380 yenes), ekiben de la estación de Hiroshima, prefectura homónima. Zuwaikani kaisen gozen (1.380 yenes), de Tachiuri Shōkai, estación de Asahikawa, Hokkaidō.

Como parte de la competición, hasta el 12 de febrero de 2024 las ekiben ganadoras, entre otras, estarán a la venta en las estaciones gestionadas por JR del Este. Para más información se puede consultar al sitio web oficial (https://www.ekiben-ajinojin.com/).

De manera temporal, las ekiben ganadoras estarán a la venta en algunas tiendas tales como Ekiben Matsuri GRANSTA TOKYO, en la estación de Tokio. (Fotografía: JR del Este)

Texto: equipo editorial de nippon.com

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: Chūken Hachikō no kokyō Ōdate torimeshi, a la izquierda, de Hanazen, ganadora del gran premio de la decimosegunda edición de Ekiben aji no jin 2023 de JR del Este, y Gyūniku domannaka karē aji de Shinkineya. Fotografía: JR del Este)