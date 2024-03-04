La prefectura de Shiga está repleta de parajes relacionados con Murasaki Shikibu y La historia de Genji, entre ellos el templo Ishiyama, donde dicen que la autora encontró la inspiración para escribir su famosa obra.

El templo de Ishiyama, donde Murasaki Shikibu concibió La historia de Genji

La historia de Genji, obra que data de hace más de un milenio, es considerada la novela larga más antigua del mundo y sigue cautivando a los lectores. Su autora, Murasaki Shikibu, es la protagonista de la telenovela histórica Hikaru kimi he que comenzó a transmitirse en enero de 2024. Uji y Sagano, algunos de los lugares donde se desarrolla esta historia, están registrando un aumento en el número de visitantes, pero no todos los sitios relacionados con Murasaki Shikibu se encuentran en Kioto. La prefectura colindante de Shiga también alberga otros cercanos al lago Biwa y los alrededores del monte Hiei. En este artículo le presentaremos algunos de los parajes recomendados por la Oficina de Promoción Turística de la prefectura de Shiga.

Templo de Ishiyama (ciudad de Ōtsu)

El templo de Ishiyama es hogar de un gran número de tesoros nacionales y bienes culturales de importancia tales como el pabellón principal, la pagoda de dos plantas tahō, escrituras sagradas, estatuas budistas y rollos ilustrados. Tal como lo revela su nombre (el templo de la montaña de piedra), fue construido sobre una enorme wollastonita (monumento natural de Japón) poco común incluso a nivel mundial. Fue fundado por deseos del emperador Shōmu a finales del periodo Nara (710-794). Durante el periodo Heian (794-1185), se convirtió en un lugar de peregrinaje para la aristocracia y los literatos.

Murasaki Shikibu recibió la orden de escribir una historia nueva de parte de la emperatriz Fujiwara no Shōshi, consorte del emperador Ichijō, y se dice que se enclaustró por siete días en el templo de Ishiyama para orar por el éxito de esta tarea. En el pabellón principal se encuentra la sala Genji no ma, lugar en el que se cree que Murasaki Shikibu comenzó a escribir La historia de Genji.

La pagoda de dos pisos tahō (tesoro nacional) habría sido una donación de Minamoto no Yoritomo. En la parte trasera de la planta baja de la misma hay una inscripción a tinta que sugiere que data del año 1194. Es la más antigua de las que se conoce a ciencia cierta su fecha de construcción. (Fotografía: prefectura de Shiga)

En una esquina del pabellón principal se encuentra la sala Genji no ma. En ella se puede admirar una muñeca de Murasaki Shikibu escribiendo La historia de Genji. (Fotografía: prefectura de Shiga)

En el edificio Meiōin, dentro del recinto del templo, fue inaugurada la exposición Hikaru Kimi he Biwako Ōtsu Taiga Dorama kan en la que se puede disfrutar de entrevistas y videos en calidad 4K de los actores y personal que trabaja en la telenovela. También se exponen vestuario y utensilios propios de la cultura Heian y de las literatas de la época. La exposición estará abierta al público hasta el 31 de enero de 2025.

El edificio Meiōin del templo Ishiyama se convirtió temporalmente en la sala de exposiciones Taiga dorama kan. (Fotografía: prefectura de Shiga)

Además, en el edificio Seson’in se celebra la exposición simultánea Genji monogatari koisuru mono no aware (La historia de Genji, sentimientos de los enamorados). En ella es posible disfrutar de las expresiones contemporáneas del mundo de amor de La historia de Genji a través de colores, aromas y flores, con nuevas obras de la ilustradora Hinano, acompañadas de canciones originales de la banda Atarayo.

El diseño principal de la exposición Genji monogatari koisuru mono no aware. (Fotografía: prefectura de Shiga)

Cómo llegar

A 10 minutos a pie desde la estación de Ishiyamadera de la línea Ishiyama Sakamoto del ferrocarril Keihan o un recorrido de 10 minutos en autobús desde la estación de Ishiyama de la línea JR Tōkaidō Honsen (línea Biwako), hasta la parada de Ishiyamadera monzen mae.

Ōsaka no seki, lugar de encuentro entre Hikaru Genji y Utsusemi

Ōsaka no seki (ciudad de Ōtsu)

Ōsaka no seki (puesto de control) se encontraba en la salida este de la capital, Kioto, y antiguamente floreció como un importante punto de tránsito. En La historia de Genji, Ōsaka no seki es donde Hikaru Genji, que iba de visita al templo de Ishiyama, se rencontró por coincidencia con Utsusemi, quien volvía a la capital desde la provincia de Hitachi.

Ōsaka no seki, puesto de control en la frontera entre las provincias de Yamashiro y Ōmi. (Fotografía: prefectura de Shiga)

Cómo llegar

A tres minutos a pie desde la estación de Ōtani de la línea Keishin de Keihan, o a 15 minutos a pie desde la estación de Ōtsu de la línea JR Tōkaidō (línea Biwako)

Santuario de Shirahige (ciudad de Takashima)

Es el gran santuario más antiguo de Ōmi, conocido como el Itsukushima de Ōmi. Como se puede deducir de su nombre (Shirahige se traduce literalmente como “barba blanca”), está consagrada la deidad de la larga vida y la longevidad. En el año 996, Fujiwara no Tametoki, padre de Murasaki Shikibu, fue destinado a Echizen como gobernador. Ambos pasaron por la orilla oeste del lago Biwa en su camino a dicha provincia e hicieron una parada en Miosaki, donde pasaron la noche.

Se cree que Miosaki estaba en las proximidades del santuario de Shirahige y en su recinto se encuentra una lápida con un poema de Murasaki Shikibu que, sorprendida por el paisaje poco común para ella de pescadores trabajando con redes, sintió nostalgia por su vida en la capital. Mio no umi ni ami hiku tami no temamonaku tachi initsukete miyako koishimo (En el mar de Mio observo a los atareados pescadores y añoro la capital).

En el lago hay un gran portal torii de color bermellón. El torii y el recinto del santuario de Shirahige están separados por la carretera nacional 161. (Fotografía: prefectura de Shiga)

Cómo llegar

A 40 minutos a pie desde la estación de Ōmi Takashima de la línea JR Kosei.

Playa de Ayame (ciudad de Yasu)

En la orilla este del lago Biwa, ligeramente en dirección norte del gran puente del lago Biwa, se encuentra el parque de Ayame hama. Desde aquí se puede observar la isla de Oki (ciudad de Ōmi Hachiman) en la lejanía. Se dice que Murasaki Shikibu escribió un poema que se encuentra inmortalizado en un monumento de piedra en este parque, en el que alababa la tranquilidad de las aguas del lago: Oitsushima shima moru kami ya isamuran nami mo sawaganu warawabe no ura (Habrá sido tranquilizada por la deidad guardiana de la isla de Oki, la costa con niños de olas sosegadas).

La isla de Oki emerge en el este del lago Biwa. Es la única isleta habitada dentro de un lago en Japón. (Fotografía: prefectura de Shiga)

Cómo llegar

A 30 minutos en autobús desde la estación de Yasu, de la línea JR Tōkaidō Honsen (línea Biwako) hasta la parada de Ayame hama.

El templo de Mii y una estatua de buda ofrendada por Michinaga no expuesta al público

Templo de Mii (ciudad de Ōtsu)

Con una historia de aproximadamente 1200 años, este templo es la sede de la escuela Jimon de la secta Tendai. Kōen, tío de Murasaki Shikibu, y Jōsen, su medio hermano por parte de padre, fueron monjes del templo de Mii. Se dice que Tametoki, su padre, también se convirtió en monje después de cumplir 70 años. Además, Fujiwara no Michinaga era muy devoto de este templo y se ha legado una estatua de un buda Maitreya (Miroku bosatsu) no expuesta al público ofrendada por él. La exposición especial Murasaki Shikibu kankei bunsho (Documentos relacionados con Murasaki Shikibu) estará abierta hasta el 31 de julio de 2024. En esta se exhiben por primera vez seis piezas relacionadas con Murasaki Shikibu pertenecientes a la colección del templo de Mii tales como la obra Jimon denpō kanjō ketsumyaku fu y las notas a La historia de Genji, Genji monogatari kogetsu shō.

El templo de Mii ocupa una gran extensión de terrenos en la parte central del monte Nagara, al suroeste del lago Biwa. Su nombre oficial es Nagarayama Onjōji. Es famoso por sus cerezos, las campanadas de Nochevieja Mii no banshō, uno de los ocho paisajes de Ōmi, y por ser el 14.º lugar de la peregrinación de 33 templos con estatuas de Guanyin (Kannon) de la región oeste. (Fotografía: prefectura de Shiga)

Cómo llegar

A siete minutos a pie desde la estación de Miidera de la línea Keihan Ishiyama Sakamoto o a 10 minutos en coche desde la estación de Ōtsu de la línea JR Tōkaidō honsen (línea Biwako) o de la estación de Ōtsukyō de la línea JR Kosei.

Además, en la prefectura de Shiga hay otros parajes relacionados con Murasaki Shikibu:

Playa Uchide (ciudad de Ōtsu)

Se dice que fue esta costa, a la orilla del lago Biwa, de donde partieron Murasaki Shikibu y su padre, cuando este fue designado a Echizen (ciudad de Takefu, prefectura de Fukui).

Santuario de Tooru (ciudad de Ōtsu)

Este santuario fue fundado durante el periodo Kanpei (889-898) y está consagrado a Minamoto no Tooru, en quien se cree que está inspirado el personaje de Hikaru Genji.

Pabellón central Yokawa y pabellón Eshin del templo de Enryaku en el monte Hiei (ciudad de Ōtsu)

Este lugar es escenario de los capítulos 53 Tenarai (práctica de escritura) y 54 Yumeno ukihashi (el puente flotante de los sueños) de La historia de Genji. Aquí se habría formado el monje budista de alto rango que tuvo una relación profunda con Ukifune, la última de las heroínas de la historia. Hay dos monumentos de piedra en honor del monje Genshin, alias Eshin soozu, y La historia de Genji.

Pabellón Hokkedō del templo de Enryaku en el monte Hiei (ciudad de Ōtsu)

Es escenario del capítulo 4 Yūgao. Aquí fue donde se ofició la ceremonia del 49.º día de la muerte de Yūgao que enlutó a Hikaru Genji.

Pabellón Jigendō del templo de Enryaku en el monte Hiei (ciudad de Ōtsu)

Además de albergar las tumbas de los monjes jefes del rango más alto en la historia de la secta Tendai, también hay monumentos en honor a Sei Shōnagon y Murasaki Shikibu.

Santuario de Shiotsu (ciudad de Nagahama)

Se ubica en la orilla norte del lago Biwa. Murasaki Shikibu habría acudido a este santuario a orar por un buen viaje.

Monte Mikami (ciudad de Yasu)

Murasaki Shikibu le dedicó un poema a este monte de silueta elegante. Uchiidete Mikami no yama wo nagamureba yuki kosonakere Fuji no akebono (Al salir en un lugar abierto y advertir el monte Mikami, se asemeja al monte Fuji al alba a pesar de su falta de nieve). También es conocido como el monte Fuji de Ōmi.

Inmediaciones del santuario de Isozaki (ciudad de Maibara)

En su camino de vuelta de Echizen a Kioto, Murasaki Shikibu, conmovida por el paisaje de las grullas en el lago Biwa, escribió los siguientes versos: Isoga kure onaji kokoro ni tazuzo naku naga omoi izuru hitoya tarezomo (A la sombra de las rocas de la playa, las grullas graznan al compás de mi sentir, ¿a quién estaréis evocando?).

Tren decorado Biwako Ōtsu Murasaki Shikibu torein

En las decoraciones del tren se ilustran las visitas al templo de Ishiyama, en Ōtsu, desde la capital de Miyako, tan populares entre los aristócratas y literatos del periodo Heian, así como a Murasaki Shikibu admirando la luna llena desde dicho templo. Este proyecto fue planeado por la ciudad de Ōtsu, la Organización de Promoción de la Telenovela Hikaru Kimi he de la Ciudad de Ōtsu y la empresa ferroviaria JR del oeste de Japón.

El interior está decorado con poemas waka escritos en tiempos antiguos, algunos paisajes de Ōtsu que los inspiraron, así como historias poco conocidas del periodo Heian y de Ōtsu. Se trata de un tren de seis coches modelo 225, que dará servicio diariamente en las rutas normal y exprés entre las estaciones de Maibara y Kamigoori de las líneas JR Tokaidō Honsen y Sanyō Honsen y de las líneas Biwako, JR Kioto, JR Kobe, por aproximadamente tres años.

Diseño de la decoración exterior del tren. (Fotografía: ciudad de Ōtsu)

Diseño de la decoración interior del tren. (Fotografía: ciudad de Ōtsu)

Texto: equipo editorial de nippon.com

(Traducido al español del original en japonés. Fotografía del encabezado: el templo de Ishiyama, lugar en el que Murasaki Shikibu se enclaustró para concebir y comenzar a escribir La historia de Genji. En su recinto se lleva a cabo una exposición en el edificio Taiga dorama kan. Fotografía: prefectura de Shiga)