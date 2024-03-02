معبد إيشياماديرا هو موقع ذو أهمية تاريخية وثقافية كبيرة في اليابان، خصوصًا فيما يتعلق بتراث الأدب الياباني. يقع هذا المعبد في محافظة شيغا، بالقرب من بحيرة بيوا، أكبر بحيرة في اليابان. يُعتبر إيشياماديرا واحدًا من أهم المعابد في اليابان ليس فقط لمكانته الدينية، ولكن أيضًا بسبب علاقته بموراساكي شيكيبو، المؤلفة المعروفة لرواية ”حكاية غينجي“ (Genji Monogatari)، والتي تُعد واحدة من أعظم الأعمال الأدبية في التاريخ الياباني والعالمي.

بالنسبة لمعظم الكتّاب والمبدعين، عادة ما ترتبط إبداعاتهم بأماكن وأشياء معينة، فمنهم من يستلهم أفكاره من أماكن في الطبيعة أو أماكن مقدسة أو غير ذلك. محور حديثنا اليوم عن موراساكي شيكيبو صاحبة أقدم رواية أدبية معروفة وهي ”سيرة الأمير غينجي“ التي استلهمت فكرتها أثناء مشاهدتها لمنظر اكتمال القمر في معبد إيشياماديرا الذي كانت منعزلة فيه لأداء الصلاة والذي لا يزال قائماً حتى يومنا هذا.

هذا النوع من الروابط بين الإبداع والأماكن يسلط الضوء على تأثير البيئة والثقافة على الفكر الإبداعي للكتّاب والمبدعين. قد تكون الأماكن المقدسة والطبيعية مصادر إلهام قوية تحفز عقول الفنانين على خلق الأعمال الفنية الخالدة.

تعتبر ”سيرة الأمير غينجي“ واحدة من أقدم الروايات في العالم، حيث كتبت قبل أكثر من 1000 عام، وتحمل رموزاً وقيماً ثقافية عميقة للثقافة اليابانية. وهناك صلة وثيقة تربط بين هذه الرواية ومؤلفتها موراساكي شيكيبو والمناطق التاريخية والطبيعية المحيطة بمدينة كيوتو ومحافظة شيغا في اليابان.

كانت كيوتو عاصمة إمبراطورية سابقة في اليابان، وهي معروفة بتاريخها العريق والثقافة الغنية. تحتضن كيوتو العديد من المعابد والمواقع التاريخية التي تُعتبر مصادر إلهام للكتاب والمبدعين. بالإضافة إلى ذلك، منطقة أوجي تعتبر موطنًا لحدائقها التقليدية الجميلة وتاريخها العميق.

بحيرة بيوا ومحيطها في محافظة شيغا تُعتبر أيضًا مصدر إلهام محتملًا، حيث توفر المناظر الطبيعية الخلابة والمواقع التاريخية أجواءً مثالية للابتكار الأدبي.

هذه الروابط تبرز العلاقة العميقة بين الثقافة والمكان والإبداع الأدبي، وكيف يمكن للمناطق التاريخية والطبيعية أن تلهم الكتّاب والمبدعين وتشكل جزءًا أساسيًا من هويتهم الثقافية. فيما يلي سوف نسلط الضوء على بعض هذه البقع الساحرة.

معبد إيشياماديرا المهيب

كان معبد إيشياماديرا في أوتسو، الذي بُني في القرن الثامن، مكانًا ذا شعبية كبيرة يقصده الأرستقراطيون والأدباء لأداء الحج خلال فترة هييآن (794-1185). تقول القصة أنه بعد أن أصدرت الإمبراطورة شوشي أمراً للمؤلفة موراساكي بكتابة قصة جديدة، أمضت الأخيرة سبعة أيام في المعبد لأداء الصلاة، ويُحكى أنه أثناء مشاهدتها لمنظر اكتمال القمر داخل غرفة في القاعة الرئيسية للمعبد، استلهمت فكرة كتابة ”سيرة الأمير غينجي“.

تعد تاهوتو، ”الباغودة المرصعة بالجواهر“ المكونة من طابقين والموجودة في إيشياماديرا، كنزًا وطنيًا. (الصورة إهداء من حكومة محافظة شيغا)

يقال إن غينجي-نو-ما في إيشياماديرا هو المكان الذي جاء فيه الإلهام لموراساكي لكتابة تحفتها الأدبية. (الصورة إهداء من حكومة محافظة شيغا)

لقد اكتسب المعبد اهتمامًا كبيراً بفضل مسلسل Hikaru kimi e (Dear Radiance)، وهو مسلسل دراما تاريخية عن قصة حياة موراساكي شيكيبو من إنتاج هيئة الإذاعة اليابانية NHK. تحتوي قاعة العرض الخاصة على فيديوهات للمقابلات التي أجريت مع نجوم العمل بالإضافة إلى لقطات من تصوير المسلسل، أما الملابس والإكسسوارات الأخرى فتنقل لنا صورة حية عن ثقافة هييآن والحياة التي عاشتها الكاتبات في تلك الفترة.

يقام معرض Dear Radiance في ميوئين داخل معبد إيشياماديرا وسيستمر حتى 31 يناير/كانون الثاني 2025. (الصورة إهداء من حكومة محافظة شيغا).

ثمة معرض آخر داخل المعبد يبرز تعاونًا بين الرسّامة هينانو ومجموعة أتارايو للموسيقى، ويتمحور حول موضوع الحب في عالم حكاية جينجي، ويتم التعبير عنه بأسلوب معاصر من خلال اللون والرائحة والزهور.

سيرة الأمير غينجي: Mono no Aware. يقام المعرض المشترك في سيسونين داخل إيشياماديرا. (الصورة إهداء من حكومة محافظة شيغا)

كيفية الوصول إلى هناك: 10 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة إيشياماديرا على خط إيشياما ساكاموتو - السكك الحديدية الكهربائية كيهان، أو 10 دقائق بالحافلة من محطة إيشياما على خط جيه آر توكايدو.

كيوتو كانت اسمها ياماشيرو قديماً

كان حاجز أوساكا (الغير متصل بالمدينة الحديثة) شرقي كيوتو مركزًا للسفر في اليابان القديمة. في ” سيرة الأمير غينجي“، يحدث لقاء في هذا المكان بين غينجي، وهو في طريقه إلى إيشياماديرا، وأوتسوسيمي، الذي كان يلاحقه دون جدوى قبل بضع سنوات.

كان حاجز أوساكا بمثابة الحدود بين مقاطعتي ياماشيرو (محافظة كيوتو حاليًا) وأومي (محافظة شيغا حاليًا). (الصورة إهداء من حكومة محافظة شيغا)

كيفية الوصول إلى هناك: 3 دقائق سيرًا على الأقدام من محطة أوتاني على خط كيشين - السكك الحديدية الكهربائية كيهان، أو 15 دقيقة سيرًا على الأقدام من محطة أوتسو على خط جيه آر توكايدو.

ضريح شيراهيغي (تاكاشيما)

يرتبط ضريح شيراهيغي (الذي يعني حرفيًا ”ضريح اللحية البيضاء“) بإله طول العمر. في عام 996، عُيّن فوجيوارا نو تاميتوكي، والد موراساكي، حاكمًا لمقاطعة إيتشيزن (محافظة فوكوي الآن)، وسافرت موراساكي معه على طول الضفة الغربية لبحيرة بيوا. يُعتقد أن المؤلفة أقامت بالقرب من ضريح شيراهيغي، وقد نُقشت قصيدة واكا التي كتبتها في ذلك الوقت، والتي تحكي عن الصيادين وهم يسحبون شباكهم ويشعرون بالحنين إلى وطنهم كيوتو، على نصب تذكاري فوق أراضي الضريح.

هيكل توري القرمزي الخاص بضريح شيراهيغي يبدو طافياً على سطح بحيرة بيوا. (الصورة إهداء من حكومة محافظة شيغا)

كيفية الوصول إلى هناك: 40 دقيقة سيرًا على الأقدام من محطة أومي-تاكاشيما على خط جيه آر كوساي.

قطار موراساكي شيكيبو تحفة فنية تليق باسمه

لا شك أن محبي المؤلفة شيكيبو سيسعدهم كثيراً ركوب قطار جيه آر الفريد من نوعه الذي يتميز بتصميمات تصوّر الحجاج في رحلتهم إلى إيشياماديرا، كما تصوّر الكاتبة إذ تجد الإلهام أثناء النظر إلى القمر المكتمل. يوجد في الداخل قصائد واكا وصور للمناظر المحلية. وينطلق القطار المكوّن من ست عربات يوميًا بين مايبارا في محافظة شيغا وكاميغوري في محافظة هيوغو.

لمسات فنية وتصاميم رائعة تزيّن الجزء الخارجي من القطار. (الصورة إهداء من حكومة بلدية أوتسو)

لمسات فنية تجمّل الجزء الداخلي للقطار. (الصورة إهداء من حكومة بلدية أوتسو)

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في 4 فبراير/شباط 2024، الترجمة من الإنكليزية. تمت كتابة النص بواسطة Nippon.com. صورة العنوان: إيشياماديرا، المعبد الذي يقال إن موراساكي شيكيبو استلهمت فكرة كتابة ”سيرة الأمير غينجي“ أثناء انعزالها بداخله. الصورة إهداء من حكومة محافظة شيغا).