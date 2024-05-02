随着NHK大河剧《致光之君》的开播，1月29日，位于滋贺县大津市石山寺内的“致光之君 琵琶湖大津 大河剧馆”正式开门迎客。在这里，游客可以一览剧中世界观。而稍早之前的1月23日，“琵琶湖大津 紫式部专列”彩绘涂装列车开始在JR东海道本线、山阳本线的米原站至上郡站区间运行。滋贺县内多处地方都和紫式部、《源氏物语》有渊源，本文带大家一一领略。

紫式部曾在石山寺构思《源氏物语》

《源氏物语》被誉为世界上最古老的长篇小说。跨越千年时光，至今人们仍在阅读它。以其作者紫式部为主人公的大河剧《致光之君》开播之后，作为该剧故事舞台的宇治和嵯峨野等地吸引到越来越多的游客。然而，和紫式部有渊源的地方不都在京都，毗邻京都的滋贺县也有多处，主要散在于琵琶湖、比叡山周边。本文将为大家介绍几处由滋贺县观光振兴局推荐的景点。

■石山寺（大津市）

以本堂、多宝塔为代表，石山寺拥有佛经典籍、佛像、卷轴等大量国宝和国家重要文化遗产。寺如其名，立于世所罕见的巨型硅灰石（日本国家天然纪念物）之上。石山寺由奈良时代后期圣武天皇发愿所建。进入平安时代，贵族和文人之间流行起“石山参拜”。

据传，紫式部奉一条天皇的中宫（皇后）藤原彰子之命撰写新故事，为此闭居石山寺七日祈愿。本堂内有一个被称作“源氏之间”的房间便是她动笔开始撰写《源氏物语》的地方。

设于寺内明王院的“致光之君 琵琶湖大津 大河剧馆”以4K影院形式播放着针对该剧演员和剧组人员的采访、幕后花絮等影像，并展示剧中出现过的服饰和器物等，力求让人感受到平安文化和女性文学家们的“气息”。展览截止时间为2025年1月31日。

此外，“源氏物语 恋之物哀展”在世尊院同期举办。展览通过插画家日菜乃创作的插画及音乐艺术家组合Atarayo创作的乐曲等，结合色、香、朵元素，以现代手法诠释《源氏物语》的“恋”之世界。

交通

自京阪电铁石山坂本线石山寺站出站，步行10分钟；或自JR东海道本线（琵琶湖线）石山站出站，乘坐巴士10分钟至石山寺山门前车站，下车即到

光源氏与空蝉擦肩而过的逢坂关

■逢坂关（大津市）

位于京都东面出口，历史上曾是繁华的交通要道。《源氏物语》中，前往石山寺参拜的光源氏和从常陆国返回京都的空蝉在这里偶遇，二人擦肩而过。

交通

自京阪电铁京津线大谷站出站后步行3分钟，或自JR东海道线（琵琶湖线）大津站出站后步行15分钟

■白须神社（高岛市）

近江最古老的神社，有“近江严岛”之称。恰如其“白须”之名，这是一座祈求益寿延年的著名神社。996年，紫式部之父藤原为时被任命为越前守，紫式部随父经由琵琶湖西岸前往越前。途中，他们在三尾崎短暂登陆，小住了一晚。

普遍观点认为，三尾崎位于白须神社附近。神社内立有一块歌碑，上面刻着“三尾の海に 網引く民の てまもなく 立ち居につけて 都恋しも”（大意：在三尾崎拉网的渔民一刻不得闲，时而俯下身子，时而挺直腰身，看到他们辛劳的样子，不由怀念起京都）。这首和歌便是当年紫式部看到渔民拉网的陌生景象，心中泛起对京都生活的怀念之情而吟诵的。

交通

自JR湖西线近江高岛站出站后，步行40分钟

■Ayame滨（野洲市）

位于琵琶湖东岸、琵琶湖大桥偏北一点儿的Ayame滨公园内立有一座歌碑，上面刻着“おいつ島 島守る神や いさむらん 波もさわがぬ 童部の浦”（大意：就像是Oitsu岛的守护神告诫过要保持安静一般，童部湖湾风平浪静）的和歌。据说，这是当时紫式部遥望沖岛（近江八幡市），吟诵湖面浪静风恬的景象而作。

交通

自JR东海道本线（琵琶湖线）野洲站出站后，乘坐巴士30分钟至Ayame滨站，下车即到

以藤原道长敬献的菩萨像为秘佛的三井寺

■三井寺（大津市）

天台寺门派的祖庭，拥有1200余年历史。三井寺与紫式部渊源颇深。她叔父康延和她同父异母的兄弟定暹都是这里的僧侣。据说，她父亲为时年逾古稀之后也在这里出了家。而藤原道长也对三井寺信仰笃深，其敬献的弥勒菩萨像成为寺中秘佛并传承至今。目前，这里正在举办“紫式部相关资料特别展”，首次公开了寺门传法灌顶血脉谱、源氏物语湖月抄等由三井寺收藏的与紫式部相关的六件物品。展览截止时间为7月31日。

交通

自京阪电铁石山坂本线三井寺站出站，步行7分钟；或自JR东海道本线（琵琶湖线）大津站、JR湖西线大津京站出站，乘车10分钟

除了以上景点，滋贺县内与紫式部有渊源的地方还有如下这些。

■打出滨（大津市）

琵琶湖畔的湖滩。据传，紫式部从这里出发，跟随父亲到越前（福井县武生市）赴任

■融神社（大津市）

创建于宽平年间（889-898年）。供奉着被认为是光源氏原型的源融

■比叡山延历寺 横川中堂、惠心堂（大津市）

《源氏物语》第53回《习字》和第54回《梦浮桥》的故事舞台。这里是与书中最后一位女主人公浮舟的人生密切相关的横川僧都的修行之地，立有惠心僧都源信和源氏物语的石碑

■比叡山延历寺 法华堂（大津市）

第4回《夕颜》的故事舞台。光源氏为悼念夕颜之死，在这里举行了四十九日法事

■比叡山延历寺 慈眼堂（大津市）

有天台宗地位最高的历代天台座主之墓，还有清少纳言和紫式部的供养塔

■盐津神社（长滨市）

位于琵琶湖北岸。据传，紫式部曾来到这里参拜，祈求旅途平安

■三上山（野洲市）

一座线条优美的独立山峰。紫式部曾作和歌——“打ち出でて 三上の山を ながむれば 雪こそなけれ ふじのあけぼの”（大意：站在打出滨的湖滩上眺望三上山，没有积雪的山顶就像拂晓时分的富士山）。有“近江富士”之称

■礒崎神社周边（米原市）

紫式部从越前返回京都之际，在此地看到琵琶湖和白鹤，心中百感交集，吟诵和歌——“磯がくれ 同じ心に 田鶴ぞ鳴く 汝が思ひ出づる 人や誰ぞも”（大意：矶滨湖滩的隐密之处，心境和我一样的白鹤在鸣叫，这是想起了何人）

彩绘涂装列车“琵琶湖大津 紫式部专列”

列车车身喷涂着平安时代贵族和文人流行从京都前往大津石山寺参拜的“石山参拜”景象，以及在石山寺眺望满月的紫式部的形象。这项创意活动由大津市政府、大津市大河剧《致光之君》活用推进协议会和JR西日本公司联合策划推出。

车内还展示着丰富的资料，包括古人吟诵过的和歌，世代为人传诵的大津美景，不为人知的平安时代和大津的相关故事等。预计运行三年左右，采用六节编组的225系电车。专列每天在东海道本线、山阳本线的米原至上郡区间（琵琶湖线、JR京都线、JR神户线）以快速、普速两种模式运行。

撰文：nippon.com日本网 编辑部

标题图片：滋贺县大津市的石山寺。据传，紫式部曾闭居在此构思《源氏物语》。“大河剧馆”就设在该寺院内（滋贺县）

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