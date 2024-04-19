La prefectura de Yamanashi ha adoptado una tarifa de 2.000 yenes que se cobrará a las personas que utilicen la ruta Yoshida para subir hasta la cumbre del monte Fuji. Habrá asimismo un límite diario de 4.000 escaladores.

Hacer frente a las aglomeraciones y mejorar la seguridad

La prefectura de Yamanashi anunció el 17 de abril que desde el comienzo de la temporada de escalada del monte Fuji de este año se cobrará una tarifa de 2.000 yenes a aquellas personas que usen la ruta Yoshida, la más popular de las cuatro rutas que llevan a la cima. Se instalará una entrada donde se podrá realizar el pago, y el dinero recaudado se utilizará para mejorar la seguridad y ofrecer servicios de interpretación para visitantes extranjeros. Los escaladores podrán elegir también pagar una donación voluntaria de 1.000 yenes para contribuir a la conservación de la montaña.

El monte Fuji es uno de los enclaves turísticos más populares del país, y muchos visitantes deciden subirlo de noche para disfrutar del amanecer desde la cima, lo que provoca una grave congestión de las rutas en las horas que preceden a la salida del sol. También han surgido algunos problemas con las “escaladas relámpago”, en las que los montañistas no descansan lo suficiente y pueden terminar necesitando atención médica.

La entrada cerrará entre las 15:00 y las 4:00 de la mañana cada día durante la temporada de escalada, y también podría cerrar antes si el número de escaladores que acceden a la montaña desde el norte en un mismo día supera los 4.000. No obstante, estas normas no se aplican a aquellos que hayan reservado alojamiento en cabañas en lo alto de la montaña.

Según los datos del Ministerio de Medioambiente, 221.000 personas escalaron el monte Fuji en 2023, solo un 6 % menos respecto a los 236.000 que lo hicieron en 2019, antes de la pandemia de la COVID-19. De ellos, el 62 % usó la ruta Yoshida.

Fotografía del encabezado: la congestionada ruta Yoshida en Fujiyoshida, en la prefectura de Yamanashi, el 2 de septiembre de 2023. (© Jiji)