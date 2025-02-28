Un pequeño parque de Shizuoka, en Japón, ha sido reconocido como el más pequeño del mundo por el Libro Guinness de los récords.

Un parque japonés que mide tan solo 0,24 metros cuadrados fue reconocido como el más pequeño del mundo por el Libro Guinness de los récords el pasado 25 de febrero de 2025. Desde hace tiempo la localidad de Nagaizumi, en la prefectura de Shizuoka, viene describiendo de manera extraoficial este espacio verde con un banco estrecho como el “parque más pequeño del mundo”, lo que ha atraído la atención de los medios de comunicación. Un estudio reciente para determinar la zona exacta condujo al reconocimiento oficial.

(Imagen del encabezado: el diminuto parque de Nagaizumi durante el verano de 2024, antes de su reconocimiento oficial. Por cortesía del gobierno municipal de Nagaizumi.)