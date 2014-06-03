El 25 de mayo, en Vietnam, las jugadoras de la selección japonesa de fútbol femenino volvieron a lograr un hito que anima a la selección masculina a emularlas al añadir su primera Copa de Asia a su brillante palmarés. La final se decidió por un ajustado 1-0 contra una potente Australia bajo el calor sofocante del Estadio Thong Nhat de la ciudad de Ho Chi Minh. Las integrantes del equipo demostraron la total determinación, imaginación y organización que tanta admiración ha despertado en los últimos cinco años.

Un torneo con muchos contrastes

A lo largo del torneo pudieron verse todos los recursos que este equipo atesora. Japón abrió la fase de grupos con una exhibición de fuerza mental que le permitió remontar un 2-0 adverso contra Australia y conseguir el empate con dos goles en los últimos veinte minutos. Esta igualada hizo que las japonesas estuviesen mucho más fuertes psicológicamente contra el equipo que acabarían encontrándose de nuevo en la final. En los partidos restantes del grupo, Japón arrasó sin piedad a las anfitrionas vietnamitas (4-0) y a Jordania (7-0), aprovechando la fragilidad defensiva de sus desbordadas rivales con muestras de futbol de ataque y gran ritmo del balón, además de las inteligentes jugadas a balón parado que el equipo al que cariñosamente se denomina Nadeshiko Japan ha convertido ya en marca de la casa.

Las impecables jugadas a balón parado de la capitana Miyama Aya brillaron en la semifinal contra China, partido que, como era de esperar en encuentros entre estos dos eternos rivales, fue una verdadera montaña rusa de emociones. Japón dominó la posesión durante todo el partido, pero no consiguió perforar la sólida defensa china hasta iniciada la segunda parte, cuando Miyama botó un perfecto saque de esquina al palo corto, donde se encontraba la estrella del equipo Sawa Homare, quien remató hábilmente el balón sorprendiendo a la guardameta rival. Japón continuó presionando, pero fue incapaz de marcar un segundo gol y encajó un doloroso golpe a diez minutos del pitido final, cuando la lateral derecha Nakajima Emi tocó el balón con la mano dentro del área de castigo. Li Dongna no falló el lanzamiento de la consiguiente pena máxima y llevó el encuentro a la prórroga.

La media hora añadida fue similar a los noventa minutos reglamentarios, pero Japón luchó para concretar su presión hasta obtener premio en el minuto 110, cuando la defensa central Iwashimizu Azusa cabeceó en el palo largo otro lanzamiento de esquina (acción que repetiría en el decisivo gol de la final). A la conclusión del partido, lágrimas de alegría y alivio. Japón había logrado un puesto para luchar por el título. Sin embargo, el equipo ya había resultado derrotado en la misma fase de la competición en cuatro ocasiones anteriores, así que ninguna de las jugadoras creyó que ya estaba todo hecho.

Madera de campeonas

Matener la concentración en un ambiente tropical agotador es un logro nada desdeñable, especialmente si existe la considerable presión de llevar la etiqueta de favoritas, y además con poco tiempo de descanso entre partidos, ya que el torneo coincidió también con el apretado calendario de la L. League (la liga femenina de fútbol de Japón, también conocida como Nadeshiko League). Este autocontrol, en una efervescencia mediática que hasta hace poco era terreno exclusivo del equipo masculino, se ha convertido en el rasgo distintivo del reinado del entrenador Sasaki Norio, que desde que se hizo cargo de las Nadeshiko en 2008 ha llevado a las jugadoras a una trayectoria de consecución de trofeos sin precedentes que da pocas muestras de acabarse.

En su primer torneo como entrenador, Sasaki guió a Japón a la victoria en la Copa del Este asiático de la EAFF de 2008, hito que se repitió dos años más tarde en un ajetreado 2010 en que Japón consiguió también la medalla de oro en los Juegos Asiáticos. Pero la gloria definitiva estaba a punto de llegar. En verano de 2011, unos pocos meses después de que su país fuera asolado por el terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo, las jugadoras japonesas del Nadeshiko pulverizaron todas las expectativas plantándose en la final de la Copa del Mundo en Alemania, tras deshacerse de las anfitrionas y de la respetada Suecia. En la final empataron a 2 goles con los Estados Unidos, la potencia perenne del fútbol femenino, y consiguieron la victoria tras ganar una agónica tanda de penaltis, convirtiéndose así en el primer equipo asiático que gana una Copa del Mundo de la FIFA en todos los niveles de este deporte.

La dificultad de los cambios

Las jugadoras veteranas como la capitana Miyama y la jugadora Sawa, que ha disputado un número récord de partidos internacionales y se ha convertido en la cara reconocible del equipo nacional, han sido también un ejemplo brillante para sus compañeras menos experimentadas. Las jugadoras de la vieja guardia han dirigido al grupo con su serenidad y su confianza en sí mismas, y han animado también al equipo a seguir su propia e incansable ética de trabajo y meticulosa preparación. Pero el tiempo es implacable. A pesar del nuevo título incorporado a las vitrinas esta semana, Sasaki tiene mucho que reflexionar para encontrar el mejor momento para incorporar al equipo nuevos talentos que vayan sustituyendo a las jugadoras más veteranas que tan buenos resultados le han proporcionado, aunque permitiendo siempre que ambas generaciones se solapen para que las recién llegadas puedan jugar junto a sus condecoradas predecesoras.

Se trata de una cuestión tan política como táctica, ya que los seguidores japoneses han creado estrechos vínculos emocionales con las jugadoras que tanto han hecho para levantar los ánimos del país en unos momentos tan complicados. La ausencia en la selección de Sawa y otras caras admiradas puede conllevar una pérdida de interés de la afición. No está claro cuál será la forma de abordar este difícil problema, pero existe la posibilidad de que la contratación de los servicios de veteranas populares como parte de un futuro grupo de entrenadores pueda ser la manera mantener la vitalidad de las flores Nadeshiko.

Clasificación de la selección femenina japonesa en torneos de fútbol internacionales

Año Torneo Clasificación 1980 Se celebran los primeros campeonatos de fútbol femenino en todo Japón 1981 Se crea el equipo internacional femenino de Japón por primera vez Copa Asiática Femenina de la AFC (Hong Kong) Fase de grupos 1986 Copa Asiática Femenina de la AFC (Hong Kong) Segundo puesto 1989 Copa Asiática Femenina de la AFC (Hong Kong) Tercer puesto Empieza la Liga de Fútbol Femenino (L League) 1990 Juegos Asiáticos (Pekín, China) Segundo puesto 1991 Copa Asiática Femenina de la AFC (Japón) Segundo puesto Copa Mundial Femenina de la FIFA (China) Fase de grupos 1993 Copa Asiática Femenina de la AFC (Malasia) Tercer puesto 1994 Juegos Asiáticos (Hiroshima, Japón) Segundo puesto 1995 Copa Mundial Femenina de la FIFA (Suecia) Cuartos de final Copa Asiática Femenina de la AFC (Malasia) Segundo puesto 1996 Juegos Olímpicos de verano (Atlanta, EE. UU.) Fase de grupos 1997 Copa Asiática Femenina de la AFC (China) Tercer puesto 1998 Juegos Asiáticos (Bangkok, Tailandia) Tercer puesto 1999 Copa Mundial Femenina de la FIFA (EE. UU.) Fase de grupos Copa Asiática Femenina de la AFC (Filipinas) Cuarto puesto 2000 Juegos Olímpicos de verano (Sydney, Australia) Torneo eliminatorio 2001 Copa Asiática Femenina de la AFC (Taiwán) Segundo puesto 2002 Juegos Asiáticos (Busan, Corea del Sur) Tercer puesto 2003 Copa Mundial Femenina de la FIFA (EE. UU.) Fase de grupos Copa Asiática Femenina de la AFC (Tailandia) Cuarto puesto 2004 Juegos Olímpicos de verano (Atenas, Grecia) Cuartos de final 2005 Campeonato de Fútbol Femenino del Este de Asia de la EAFF (Corea del Sur) Tercer puesto 2006 Copa Asiática Femenina de la AFC (Australia) Cuarto puesto Juegos Asiáticos (Doha, Catar) Segundo puesto 2007 Copa Mundial Femenina de la FIFA (China) Fase de grupos 2008 Campeonato de Fútbol Femenino del Este de Asia de la EAFF (China) Campeonas Juegos Olímpicos de verano (Pekín, China) Cuarto puesto Copa Asiática Femenina de la AFC (Vietnam) Tercer puesto 2010 Campeonato de Fútbol Femenino del Este de Asia de la EAFF (Japón) Campeonas Copa Asiática Femenina de la AFC (China) Tercer puesto Asian Games (Guangzhou, China) Campeonas 2011 Copa Mundial Femenina de la FIFA (Alemania) Campeonas 2012 Juegos Olímpicos de verano (Londres, Reino Unido) Segundo puesto 2013 Campeonato de Fútbol Femenino del Este de Asia de la EAFF (Corea del Sur) Segundo puesto 2014 Copa Asiática Femenina de la AFC (Vietnam) Campeonas

(Traducido al español del original en inglés)