Cada año la editorial Jiyū Kokumin Sha, que publica el popular manual de referencia Gendai yōgo no kiso chishiki (Conocimientos básicos de la terminología contemporánea), selecciona la “palabra más popular del año”. Las expresiones candidatas a este honor son las palabras y frases que han formado parte del “zeitgeist” (el pensamiento de la época) en los últimos 12 meses. Recientemente la editorial ha anunciado la extensa lista de las 50 nominadas, que explicamos en detalle a continuación. Las finalistas y la ganadora serán anunciadas el lunes 1 de diciembre.

Las expresiones en esta lista nos sirven para echar un vistazo a los eventos y las ideas que han interesado a los japoneses en 2014. (El año pasado también desglosamos las palabras del 2013, tanto las 50 nominadas como las ganadoras).

Las 50 nominadas

輝く女性 — Kagayaku josei. Las “Mujeres que brillan” son aquellas mujeres exitosas que sirven de ejemplo e inspiración a sus iguales. Las medidas centradas en la mujer son una parte importante de la política económica del primer ministro Abe Shinzō, y de su estrategia de crecimiento para la recuperación de Japón.

バックビルディング — Bakku birudingu. Del inglés “back-building”, se trata de una tormenta que parece quedarse en el mismo lugar o nubes acumuladas en dirección contraria al viento. Las tormentas masivas que causaron estragos en las prefecturas de Okinawa y Niigata en julio de 2014 parecen estar relacionadas con este fenómeno.

トリクルダウン — Torikuru daun. Del inglés “Trickle-down economics”, hace referencia a la economía “de goteo” que fue la piedra angular del presidente estadounidense Ronald Reagan, y que se ha popularizado en Japón este año. Como parte de su estrategia para estimular el crecimiento económico, a través del plan “Abenomics” se promovió la idea de ofrecer paquetes de estímulos para las grandes empresas bajo la creencia de que la riqueza generada por los grandes negocios y grandes fortunas se “filtraría” hacia abajo en beneficio de los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

ダメよ～ダメダメ — Dame yo. Dame dame. Esta pegadiza frase, que significa “De ningún modo. No, no.”, ha sido popularizada por el dúo femenino de comediantes Nippon Erekiteru Rengō. Estas humoristas han alcanzado la fama con sketches en los que Hashimoto Koyuki, vestida de forma llamativa y muy maquillada, utiliza esta expresión para rechazar las constantes sugerencias románticas de su compañera, Nakano Sōko, que aparece vestida y maquillada como un caballeroso hombre mayor.

Nippon Erekiteru Rengō en acción. (© Jiji)

危険ドラッグ — Kiken doraggu. Las “drogas peligrosas” son algunas de las hierbas que pueden ser compradas fácilmente por Internet y en algunas tiendas del país. Estas sustancias eran conocidas anteriormente como “dappō doraggu”, o “drogas que escapan al control de la ley”. En un esfuerzo por enfatizar los riesgos que acarrea el uso de estas sustancias no reguladas y sobre las que hay escaso conocimiento, el término oficial cambió a “drogas peligrosas” en julio de 2014.

家事ハラ — Kaji hara. “Acoso con las tareas del hogar” es una expresión que describe casos en los que un miembro de la familia muestra desdén por los esfuerzos de otro a la hora de contribuir en las tareas del hogar utilizando comentarios sutiles y gestos pasivo-agresivos, como lavar de nuevo los platos ya lavados por el otro. En una encuesta realizada en el verano de 2014 un 70 % de los hombres encuestados respondieron que se sienten sometidos a este tipo de acoso por parte de su esposa o pareja.

ありのままで — Ari no mama de. “Tal como soy”. Esta frase aparece en el estribillo de la versión japonesa de “Let it go”, el tema principal del éxito de Disney ‘Frozen’. Takahashi Chikae tradujo la letra al japonés y la canción la interpretó Matsu Takako.

こぴっと — Kopitto. Esta palabra, que significa “concienzudamente” o “meticulosamente” en el dialecto de la prefectura de Yamanashi, se ha popularizado entre la audiencia del serial de la NHK Hanako to An (Hanako y Anne). El serial se centra en la vida de Muraoka Hanako, la traductora que introdujo la versión japonesa de Ana de las Tejas Verdes, natural de Kōfu, en Yamanashi.

リトル本田 — Ritoru Honda. Del inglés “Little Honda”. En su primera rueda de prensa con motivo de su llegada al AC Milan en verano de 2014, el futbolista japonés Honda Keisuke describió cómo tomó la decisión de ir al club italiano después de escuchar al “pequeño Honda” en su interior.

ゴーストライター — Gōsutoraitā. Del inglés “ghostwriter”, en español “escritor fantasma” o “negro”. Un escándalo de este tipo tuvo lugar en febrero de 2014 cuando se conoció que el popular compositor clásico Samuragōchi Mamoru pasó 18 años atribuyéndose más de 20 piezas compuestas en realidad por el “escritor fantasma” Niigaki Takashi. Niigaki también apuntó que Samuragōchi, apodado el “Beethoven japonés”, no era sordo como hacía creer al público.

マイルドヤンキー — Mairudo yankī. Del inglés “Mild yankees” (yankī suaves). Se trata del término utilizado por el profesor Harada Yōhei para describir la variedad menos rebelde y más suave de la tribu urbana de yankī que existe hoy en día.

ＪＫビジネス — JK bijinesu. Las iniciales “JK” son para la palabra japonesa joshi kōsei (chica estudiante de instituto). El término hace referencia a los negocios ilícitos de chicas adolescentes que cobran a hombres por compañía, masajes y otros servicios, utilizando negocios legítimos como tapadera en barrios como Akihabara, en Tokio. Se han dado a conocer muchos casos de chicas que han sido víctimas de la violencia y el abuso en el ejercicio de estas prácticas.

El veterano saltador Kasai Noriaki sube al podio en Sochi para recibir su medalla de plata. (© Jiji)

レジェンド — Rejendo. Del inglés “Legend” (leyenda), es el sobrenombre que ha recibido el saltador de ski Kasai Noriaki, que, a sus 41 años, se convirtió en el miembro de más edad del equipo japonés en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi celebrados en febrero. A pesar de su edad, Kasai logró la medalla de plata en salto individual y una medalla de bronce en la categoría por equipos en su séptima participación en unos Juegos Olímpicos de Invierno desde su debut en Albertville en 1992.

妖怪ウォッチ — Yōkai Uocchi. Yōkai Watch, un juego de Nintendo 3DS sobre un reloj especial que permite ver espíritus y seres sobrenaturales, ha alcanzado un enorme éxito, llegando a contar con su propia serie de animación y sus productos oficiales, que han podido verse por doquier a lo largo del año.

マウンティング（女子） — Mauntingu (joshi). Del inglés “Mounting women” (mujeres que “montan”), es una expresión que denota superioridad y establece una jerarquía insistiendo en que estas son más felices y estás más satisfechas en el amor y en la vida que otras mujeres. Esta expresión deriva de la forma en la que los perros demuestran su poder mediante la monta.

女装子 — Josoko. “Hombres vestidos como mujeres”. Este ha sido uno de los temas más debatidos, ya sea por cuestiones de identidad de género o por la cultura del cosplay. Matsuko Deluxe, un famoso personaje televisivo que viste con ropas de mujer, ha aparecido con regularidad en televisión este año.

セクハラやじ — Sekuhara yaji. Los “abucheos sexistas” proferidos en la Asamblea Metropolitana de Tokio saltaron a los titulares en junio cuando una de las integrantes de dicha asamblea sufrió interrupciones de sus homólogos masculinos con expresiones del tipo “¿Por qué no te casas primero?” o “¿Cuál es el problema, eres estéril?” cuando defendía la necesidad de políticas que tuvieran en cuenta las preocupaciones de las mujeres.

限定容認 — Gentei yōnin. La “aprobación con límites” del derecho al ejercicio a la autodefensa colectiva fue recomendada en un informe del 15 de mayo elaborado por el Panel Consultivo sobre la Reconstrucción de los Fundamentos Legales para la Seguridad.

勝てない相手はもういない — Katenai aite wa mō inai. Después de llegar a los cuartos de final del US Open, el tenista Nishikori Kei pronunció estas palabras con confianza: “ya no hay nadie a quien no pueda ganar”. Aunque trató de ganar al número uno del mundo, Novak Djokovic, en la semifinal, finalmente cayó derrotado.

ワンオペ — Wan ope. Una versión abreviada del inglés “one operation”, y referido a los empleados a tiempo parcial que trabajan solos, una práctica cada vez más común a medida que empeoran los costes laborales. La cadena de comida rápida Sukiya es famosa por tener a un solo trabajador durante la madrugada en sus restaurantes, una práctica que ha sido fuente de protestas y huelgas.

消滅可能性都市 — Shōmetsu kanōsei toshi. A causa de la migración de las provincias a las principales metrópolis de Japón y la escasez de mujeres jóvenes, algunas ciudades de provincia están en peligro de extinción. Según un informe hecho público en mayo, 896 de estas ciudades “podrían desaparecer”.

ミドリムシ — Midorimushi. Este es el nombre más común en japonés para las algas euglenas, que han sido el centro de atención debido a las grandes expectativas sobre su posible uso en la solución de problemas globales. Con su alto contenido nutricional y su cualidad para capturar el CO2, se espera que puedan ayudar en la solución de los problemas alimentarios y medioambientales del mundo.

イスラム国 — Isuramu koku. El grupo extremista rebelde denominado Estado Islámico ha tenido tanta presencia en los medios en Japón en 2014 como en el resto del mundo. El japonés Yukawa Haruna fue capturado como rehén por este grupo en agosto.

昼顔 — Hirugao. La “cara diurna” que las amas de casa muestran cuando reciben a sus amantes mientras el marido está en el trabajo deriva de la expresión heijitsu hirugao-zuma (esposas con cara diurna de lunes a viernes). La forma abreviada era parte del título de un famoso serial de televisión en 2014.

ビットコイン — Bittokoin. La criptodivisa Bitcoin conoció la mayor operación de cambio de moneda en Japón con la compañía Mt. Gox. En febrero esta empresa se declaró en bancarrota en el Tribunal del Distrito de Tokio, haciendo que millones de dólares en Bitcoins se desvanecieran en un abrir y cerrar de ojos y dando fama a esta divisa en Japón.

ＳＴＡＰ細胞はあります — STAP saibō wa arimasu. “Las células STAP existen”. La investigadora del instituto RIKEN Obokata Haruko defendió con estas palabras su trabajo en una rueda de prensa en abril. Los dos artículos sobre las células STAP (del inglés stimulus-triggered acquisition of pluripotency, adquisición de pluripotencia por estimulación), de los que Obokata es coautora, fueron analizados minuciosamente y posteriormente retirados debido a supuestas irregularidades.

まさ土 — Masatsuchi/masado. La combinación del granito descompuesto y las intensas lluvias provocaron corrimientos de tierra que acaban con la vida de más de 70 personas en Hiroshima en agosto. Los estratos poco asentados de partículas de granito erosionado en las colinas que rodean los distritos de Asaminami y Asakita se desprendieron tras las lluvias torrenciales, inundando algunas franjas de estas comunidades.

Algunos barrios de Hiroshima fueron azotados por corrimientos de tierra devastadores en agosto. (© Jiji)

デング熱 — Dengu netsu. Un brote de dengue apareció en Tokio, el primero en 70 años, algo que tomó por sorpresa a los japoneses. Más de cien personas enfermaron con esta fiebre en el área metropolitana de Tokio hasta que la ciudad fue declarada libre de dengue de nuevo en octubre. Esto obligó al cierre temporal del parque de Yoyogi y otros espacios públicos.

2025年問題 — 2025 nen mondai. En el año 2025 Japón se enfrenta al reto de la viabilidad de su sistema de seguridad social. Este año será el que marque la transformación de Japón en una sociedad “hiper-envejecida”, en la que una de cada cuatro personas tendrá 75 años o más.

アイス・バケツ・チャレンジ — Aisu baketsu charenji. Del inglés “ice bucket challenge” (reto del cubo de agua helada), se trata de una iniciativa caritativa para crear conciencia sobre la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig. Los participantes en este reto son nominados para echarse un cubo de agua helada sobre sus cabezas o hacer una donación para la investigación de la ELA (aunque algunos hicieron ambas cosas). Esta iniciativa llegó también a Japón, y muchas personalidades, como el presidente de Softbank Son Masayoshi, publicaron en Internet vídeos e imágenes empapándose de agua.

マタハラ — Matahara. “Acoso por maternidad” es una expresión que tuvo un lugar en las noticias en 2014 en un intento por revitalizar la economía japonesa permitiendo a las mujeres alcanzar mayores cotas de poder. Las empresas que castigan a sus empleadas por pedir la baja para dar a luz o cuidar de sus hijos, bien ignorándolas en la promoción interna o presionándolas para que renuncien a su puesto, se han situado en el punto de mira. El Tribunal Supremo de Japón ordenó en octubre que se volviese a juzgar un caso de “acoso por maternidad” hacia una trabajadora de un hospital en el que anteriormente la sentencia favorecía al empleador.

レリゴー — Rerigō. La versión japonesa de “Let it go”, la canción de la película de Disney ‘Frozen’, ha tenido un éxito superlativo entre niños y adultos por igual. Este término en katakana se aproxima a la pronunciación de la famosa canción en inglés. Incluso se ha convertido en un verbo conjugable, “rerigoru”, que significa “cantar Let it go”.

ごきげんよう — Gokigenyō. El veterano cantante y actor Miwa Akihiro utilizó esta frase para finalizar cada episodio del serial matinal de la NHK Hanako to An (“Hanako y Anne”) como narrador. Es una expresión honorífica que puede utilizarse tanto para el saludo como para la despedida. Esta frase apareció también en el serial, con la joven Hana aprendiéndola a través de la estricta directora de su escuela en un intento por hacer que la joven protagonista aparentase ser más cultivada.

Ｊ婚 — J kon. Miembros de las Fuerzas de Autodefensa de Japón se convirtieron este año en preciados candidatos al matrimonio. La “J” es por jieikan, que es como se llama a los miembros de estas fuerzas, y el kon viene de la palabra kekkon (matrimonio). Las fiestas en las que participaron miembros de las Fuerzas de Autodefensa alcanzaron gran popularidad entre aquellos con esperanzas de encontrar una esposa con uniforme.

Tamori (Morita Kazuyoshi) sigue siendo una de las figuras principales del mundo de la televisión en Japón incluso después de abandonar Waratte ii tomo. (© Jiji)

タモロス — Tamorosu. La audiencia de la televisión nocturna lamentó que el admirado veterano de la comedia Tamori diese por concluido su programa Waratte ii tomo después de 32 años. Muchos de los telespectadores crecieron viendo el programa y sufrieron de “Tamorosu”, una profunda sensación de pérdida causada por la falta de Tamori para hacerles reír.

リベンジポルノ — Ribenji poruno. La policía ha comenzado a perseguir duramente a amantes despechados que cuelgan imágenes, vídeos y otro tipo de “porno de venganza” en Internet. Los esfuerzos de las fuerzas de seguridad recibirán un empuje tras la aprobación de una ley en la cámara baja que criminaliza el acto de publicar imágenes obscenas de antiguas parejas sentimentales.

絶景 — Zekkei. Los libros que muestran paisajes extraordinarios se convirtieron en todo un fenómeno después de que la obra Shinu madeni ikitai! Sekai no zekkei (Paisajes hermosos alrededor del mundo que quiero ver antes de morir) alcanzase un éxito enorme en 2013.

ゆづ — Yuzu es el nombre de pila que los fans han puesto a Hanyū Yuzuru, el patinador que ganó la primera medalla de oro olímpica para Japón (y Asia) en la modalidad individual masculina en los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi celebrados en febrero. En el Campeonato Mundial celebrado en la prefectura de Saitama en marzo también ganó el individual masculino, por delante de su compatriota Machida Tatsuki, que obtuvo la plata.

塩対応 — Shio taiō. Este “trato salado” se refiere a la forma en la que las integrantes de grupos de idols recibieron a los fans en algunos eventos en los que conocen a sus seguidores y les dan la mano. Este tipo de trato, a veces llamado simplemente “shio” (sal), es el opuesto al kami taiō (trato de dioses) que los fans esperan en forma de cálidas sonrisas y largos apretones de manos por parte de estas estrellas.

こじらせ女子 — Kojirase-joshi. Es el segundo año consecutivo que esta expresión aparece en la lista de candidatas. La expresión para estas mujeres jóvenes que no pueden “conseguir lo que quieren” aparece en el libro que Amamiya Mami publicó en 2011, Joshi o kojirasete. Su mala fortuna en el amor y su falta de confianza en sí mismas y ambición fue puesta en escena en el serial de televisión Kyō wa kaisha yasumimasu (“Hoy me tomo el día libre en la empresa”), donde la protagonista, interpretada por Ayase Haruka, interpreta a una mujer de este tipo.

号泣会見 — Gōkyū kaiken. Esta palabra deriva de la rueda de prensa que el político Nonomura Ryūtarō ofreció “llorando a lágrima viva” el 1 de julio, en la que el miembro de la Asamblea de la Prefectura de Hyōgo trató de explicar cerca de 200 viajes realizados a unos baños termales y a otros destinos. En estos viajes gastó cerca de tres millones de yenes de dinero público sin adjuntar los recibos por los gastos o información política relevante que los justificasen.

集団的自衛権 —Shūdanteki jieiken. Otra palabra que se repite de la lista del año anterior, el “derecho a la autodefensa colectiva”, que hace referencia a la capacidad de Japón para participar en operaciones de combate para servir de apoyo a sus aliados si estos son atacados. La interpretación tradicional del Artículo 9 de la Constitución japonesa no lo permite, pero una resolución del 1 de julio por parte del gabinete de Abe ha sentado las bases para una nueva interpretación que permitiría al país llevar a cabo este tipo de acciones.

積極的平和主義 — Sekkyokuteki heiwa shugi. El concepto de “Pacifismo proactivo” fue adoptado por la Estrategia de Seguridad Nacional a finales de diciembre de 2013. El primer ministro Abe ha hecho de este un término clave en su política de seguridad, promoviéndolo de tal modo que Japón pueda desempeñar un papel más significativo en la escena internacional al tiempo que se dedica como hasta ahora a la causa de la paz.

カープ女子 — Kāpu joshi. Las “Chicas Carpa” son las jóvenes aficionadas del equipo profesional de béisbol de Hiroshima. Hiroshima Carp es el único equipo de la federación de béisbol profesional de Japón (Nippon Professional Baseball, NPB) que no pertenece a una empresa, y por ello tiene que ser más creativo en su estrategia de marketing y en la venta de sus productos oficiales para poder mantener sus finanzas a flote. Parece que esta desventaja ha tenido su lado positivo al atraer a un gran número de fervientes aficionadas, y no sólo en Hiroshima, sino también en Tokio.

ハーフハーフ — Hāfu hāfu. “Mitad y mitad” es la respuesta que la patinadora Asada Mao ofreció en una rueda de prensa el 25 de febrero después de que le preguntaran si estaba planteándose su retirada después de quedar sexta en los Juegos Olímpicos de Sochi, o si continuaría compitiendo en este deporte. En la misma temporada la patinadora logró ganar el Campeonato Mundial en marzo. El 19 de mayo Asada anunció que se tomaría un descanso en la temporada 2014-2015 para pensar mejor sus próximos objetivos durante un año.

壁ドン — Kabe don. “Golpear la pared” es lo que se suele hacer cuando el vecino tiene el volumen de la música muy alto durante la noche. Esta expresión tiene otro significado en Japón, no obstante, y es la pose cuando (normalmente) un hombre pone su brazo en la pared cerca de (habitualmente) una mujer para mantenerla en el sitio cuando le quiere decir palabras dulces para conquistarla. Es un recurso que aparece con frecuencia en el manga últimamente.

壊憲記念日 — Kai-Ken kinenbi. Los dos primeros kanji que uno espera ver en esta expresión son改憲, que significan “modificar la Constitución”. En este caso “modificar” se cambia por la palabra homófona “destruir”, para poner de relieve cómo se sienten muchas personas ante las medidas del Gobierno de Abe para reescribir partes de la Carta Magna del país.

雨傘革命 — Amagasa kakumei. La “Revolución de los Paraguas”, las populares protestas en Hong Kong llevadas a cabo por estudiantes y otras personas que quieren tener más voz en las decisiones del gobierno de su territorio, comenzaron en septiembre. Japón, como otros países del mundo, permaneció atento para ver si las demandas de sufragio universal y de poder para elegir a los candidatos al Consejo Legislativo de Hong Kong y al jefe de su ejecutivo eran tomadas en consideración.

塩レモン — Shio remon. Los limones conservados en sal han conocido una creciente popularidad este año en la escena gastronómica de Japón. Una búsqueda en Cookpad, la mayor red social de intercambio de recetas de Japón, ofrece más de 2.500 entradas en las que se utilizan estos limones como ingrediente. Las revistas también han dedicado especiales sobre cómo utilizar este sabor, y las librerías ahora cuentan con numerosos libros de cocina dedicados al shio remon.

エボラ出血熱 — Ebora shukketsu netsu. El ébola, una fiebre hemorrágica, ha aparecido en los noticieros japoneses a medida que la enfermedad se extendía por países del oeste de África como Liberia, Sierra Leona y Guinea. No se han conocido casos en Japón, pero los principales hospitales del país se han esforzado por asegurar que están preparados con equipamiento médico adecuado e instalaciones de aislamiento para poder tratarlo.

(Traducido al español del original en inglés)