تقوم دار النشر ”جي يو كوكومين شا“ كل عام بنشر ما يطلق عليه معجم ”المعرفة الأساسية بالمصطلحات المعاصرة“، وتختار ”الكلمة الأكثر شعبية لهذا العام“ جنباً إلى جنب مع قائمة تضم العشر كلمات ذات الشعبية لنفس العام. والكلمات أو المصطلحات التي تنال شرف الترشح لهذا اللقب هي التي قد برزت بشكل كبير واستولت على الخيال الشعبي خلال العام السابق، وتم تداولها بشكل كبير على شفاه غالبية المواطنين. وقد أعلنت الشركة يوم ١٩ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٤ عن قائمة طويلة تضم ٥٠ من الكلمات والمصطلحات المرشحة، وقد تم الإعلان عن قائمة بالمرشحين النهائيين والكلمة الفائزة يوم الاثنين ديسمبر/ كانون الأول.

ونقدم لكم هنا اطلالة على قائمة الكلمات والمصطلحات المرشحة. وهي تعكس لمحة صغيرة من بعض الأحداث والأفكار التي مست حياة الشعب الياباني خلال هذا العام.

أشهر ٥٠ كلمة لعام ٢٠١٤

輝く女性 ــ Kagayaku josei : المرأة المتألقة ـــ السيدات الناجحات في الحياة العملية كمثال وألهام لأقرانهن من السيدات. وقد كانت سياسات محورها المرأة جزءا أساسيا لاستراتيجية النمو لرئيس الوزراء آبي المعروفة باسم ”آبينوميكس“ من أجل انعاش الاقتصاد الياباني وانتشاله من الانكماش الذي يسيطر عليه منذ فترة طويلة.

バックビルディング ــ Bakku birudingu : البناء الخلفي ـــ أو قيادة العواصف الرعدية، والتي تظل ثابتة أو تتراكم الغيوم في الاتجاه الخلفي بسبب اتجاه الرياح والعواصف الشديدة. وقد تم ربط هذه الظاهرة بالعواصف الشديدة التي تسببت في أضرار واسعة النطاق في محافظتي أوكيناوا ونيغاتا في يوليو/ تموز ٢٠١٤.

トリクルダウン ــ Torikuru daun : انسياب الثروة من أعلى لأسفل ـــ هي نظرية اقتصادية حيث تستفيد الفئات ذات الدخل المنخفض بشكل غير مباشر من تراكم الثروة لدى الجهات التي لها دخل أعلى. ويقال إن الفوائد ستنساب من الأغنياء إلى الفقراء. وقد كانت حجر الزاوية في سياسة الرئيس الأمريكي رونالد ريغان الاقتصادية، ظهرت في اليابان هذا العام كجزء من استراتيجيات لتحفيز النمو الاقتصادي، وقد روجت سياسات ”آبينوميكس“ لفكرة حزم التحفيز للشركات الكبيرة، ويعتقد بأن الثروة التي تولدها الشركات الكبرى والأفراد سوف تتسرب إلى أسفل من خلال الاقتصاد لصالح الفئات الأشد فقرا في قطاعات المجتمع المختلفة.

ダメよ～ダメダメ ــ Dame yo. Dame dame : لا لا مستحيل ـــ لقد اشتهرت هذه العبارة بفضل الثنائي الكوميدي النسائي Nippon Erekiteru Rengo. وقد صنعتا هاتان الكوميديتان اسميهما في عالم الكوميديا بتقديم استعراضات يرتديان فيها ملابس زاهية مزخرفة، وقد استخدمت ”هاشيموتو كويوكي“ التي تضع المساحيق التجميلية بشكل كبير أحيانا لصد التطور العاطفي لشريكتها ”ناكانو سوكو“، والتي تتنكر في هيئة رجل مسن.

Nippon Erekiteru Rengō أثناء العمل. الصورة من جيجي برس

危険ドラッグ ــ Kiken doraggu : المخدرات الخطرة ـــ أنواع من المخدرات القانونية التي يمكن شراؤها بسهولة عبر الإنترنت ومتاجر متخصصة في بيع التبغ والأعشاب العقاقير المخدرة القانونية وكل ما يختص بالمزاج بشكل عام. كان يطلق على مثل هذه المواد dappo doraggu ”المخدرات البديلة“ أو مخدرات الثغرة كونها لا تندرج تحت طائلة المواد المخدرة من الناحية القانونية ويمكنها التفاف على قوانين المخدرات اليابانية الصارمة، ولكن في محاولة للتأكيد على المخاطر التي يحملها استخدام هذه المواد الغير منظمة، وغير مفهومة، تم تغيير المصطلح الرسمي ليصبح ”الخطرة“ في يوليو/ تموز ٢٠١٤.

家事ハラ ــ Kaji hara : تحرش الأعمال المنزلية ـــ لوصف الحالات التي يقوم فيه أحد أفراد العائلة أو الأسرة بازدراء جهود الآخر للمساهمة في الأعمال المنزلية من خلال إبداء بعض التعليقات والإيماءات السلبية العدوانية، مثل إعادة غسل أطباق تم تنظيفها بالفعل من قبل نظيره. وفي مسح تم إجرائه في صيف عام ٢٠١٤، أجاب ٧٠٪ من الرجال المستطلعة آراءهم أنهم تعرضوا لمثل تلك النوعية من التحرشات من قبل زوجاتهم أو شركائهم.

ありのままで ــ Ari no mama de : كما أنا ـــ وردت هذه العبارة في أغنية ”أطلقي سرك“، النسخة اليابانية من فيلم ”ملكة الثلج“ من انتاج استيديوهات والت ديزني والذي حقق شعبية هائلة على مستوى العالم، وهو يعد أكثر فيلم رسوم متحركة يحقق ربحا في التاريخ، وفاز بجائزة الغولدن غلوب كأفضل فيلم رسوم متحركة. وقد قامت ”تاكاهاشي تشيكائي“ بترجمة كلمات الأغنية للغة اليابانية وقامت ”ماتسو تاكاكو“ بأداء الأغنية.

こぴっと ــ Kopitto : بدقة أو بشكل صحيح ـــ في لهجة محافظة ياماناشي، والتي تم نشرها على نطاق أوسع من خلال دراما هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كي) الصباحية ”هاناكو وآن“. حيث تركز حلقات المسلسل على حياة ”موراؤكا هاناكو“ المترجمة القادمة من مدينة كوفو بمحافظة ياماناشي والتي قامت بترجمة كتاب ”آن في المرتفعات الخضراء“ للغة اليابانية.

リトル本田 ــ Ritoru Honda : هوندا الصغير ـــ في أول مؤتمر صحفي للاعب الدولي الياباني ”هوندا كيسوكي“ بعد انتقاله لنادي إي سي ميلان الإيطالي، حيث كان يصف كيف وصل إلى قراره بالاحتراف في الكالشيو بعد أن استمع هوندا الصغير بداخله.

ゴーストライター ــ Gōsutoraitā : المؤلف الشبح ـــ تفجرت الفضيحة في فبراير/ شباط من هذا العام بعدما تم الكشف عن أن المؤلف الموسيقي الكلاسيكي ذو الشعبية الكبيرة ”ساموراغوتشي مامورو“ قد قضى ١٨ عاما أخذ خلالها ٢٠ قطعة موسيقية لحنها المؤلف الشبح كما أصبح يطلق عليه وهو الأستاذ الجامعي نيغاكي تاكاشي. وكان يطلق على ساموراغوتشي لقب ”بيتهوفن اليابان“ قبل أن يكشف أنه لم يكن أصما وأنه لم يكن صادقا بخصوص قدرته السمعية من البداية.

マイルドヤンキー ــ Mairudo yankī : المتمرد المعتدل ـــ وقد أطلقت هذه التسمية من قبل المحلل الاجتماعي ”هارادا يوهيئي“ في وصفه للشكل الأكثر اعتدالا من المتمردين.

ＪＫビジネス ــ JK bijinesu : بيزنس بنات المرحلة الثانوية ـــ يشير هذا المصطلح إلى أعمال غير مشروعة من قبل الفتيات في سن المراهقة، ويتلقين الأموال عن طريق مرافقة الرجال، التدليك، وخدمات أخرى يقمن بتقديمها لزبائنهن. وفي غالبية الأحوال يقمن باستخدام الأعمال التجارية المشروعة في مناطق مثل أكيهابارا كغطاء قانوني للهروب من المحاسبة القانونية. وقد وقع العديد من هؤلاء الفتيات المتورطات في تلك الأعمال الغير مشروعة فريسة للعنف وإساءة المعاملة.

لاعب القفز التزلجي المخضرم كاساي نوريأكي على منصة التتويج في أولمبياد سوتشي أثناء تسلّمه الميدالية الفضية. الصورة من جيجي برس

レジェンド ــ Rejendo : الأسطورة ـــ هي كنية عن لاعب القفز التزلجي ”كاساي نوريأكي“ الذي يبلغ من العمر ٤١ عاما، وكان بذلك أكبر أعضاء الفريق الياباني الذي ذهب للمنافسة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمت بمدينة سوتشي الروسية في فبراير/ شباط من هذا العام. وقد استطاع كاساي رغم كبر سنه الفوز بالميدالية الفضية في منافسات القفز الفردي والميدالية البرونزية في منافسات الفرق في مشاركته السابعة منذ أول ظهور له في أولمبياد ألبيرفيل بفرنسا عام ١٩٩٢.

妖怪ウォッチ ــ Yōkai Uocchi : يوكاي ووتش ـــ هي لعبة من نينتيدو ٣ دي إس عن قصة ساعة خاصة تستطيع معها رؤية الأرواح الخارقة أو الأشباح، وأصبحت يوكاي ووتش اللعبة المفضلة لدى الكثيرين في جميع أنحاء اليابان. وقد أصبحت أنيمي نظراً لشعبيتها الجارفة.

（マウンティング（女子 ــ (Mauntingu (joshi : المرأة الصاعدة ـــ للتأكيد على تفوقهن وتأسيسهن تسلسل هرمي بصرارهن على أن يكن أكثر سعادة وارتياحا في الحب والحياة من مثيلتهن من السيدات. وقد اشتق هذا المصطلح من طريق عرض الكلاب لهيمنتها من خلال عمليات التسلق.

女装子 ــ Josoko : رجال يتشبهون بالنساء في الملبس ـــ (أو كما يقال رجل متنسون) أصبح موضوع ساخنا ويناقش كثيراً في اليابان، سواء أكانت الهوية الجنسية أو من أجل الاستمتاع بحياة الكوسبلاي. وقد ظهر ”متسوكو ديلاكس“ الذي يعد من المواهب والضيف الدائم في العديد من برامج المنوعات التلفزيونية بلبس السيدات ومكياج كامل طوال هذا العام.

セクハラやじ ــ Sekuhara yaji : التعليقات الجنسية الساخرة ـــ كان مجلس العاصمة اليابانية طوكيو عرضة لتعليقات مهينة ساخرة تعالت أصداؤها حتى وصلت خارج اليابان في يونيو/ حزيران الماضي عندما قاطع أحد النواب من الحزب الليبرالي عضوة المجلس ”شيومورا أياكا“ التي كانت تتحدث عن قضية انخفاض المواليد التي تعاني منها اليابان منذ عدة سنوات، قائلا وباستهجان ”لماذا لا تتزوجين أولا“ وأردف ”ما هي مشكلتك، هل أنت عاقر؟“.

限定容認 ــ Gentei yōnin : موافقة محدودة ـــ بخصوص ممارسة اليابان لحق الدفاع الذاتي الجماعي والذي أوصى به الفريق الاستشاري بشأن إعادة تشكيل هيكل الأساس القانوني للأمن في تقرير شامل بتاريخ ١٥ مايو/ أيار.

勝てない相手はもういない ــ Katenai aite wa mō inai : لا يوجد خصم لا أستطيع الفوز عليه بعد الآن ـــ قال نجم التنس الياباني ”نيشيكوري كي“ بعد وصوله للدور قبل النهائي من منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ”فلاشينج ميدوز“، بكل ثقة ”لا يوجد خصم لا أستطيع الفوز عليه بعد الآن“. لكن على الرغم من هزيمته للمصنف الأول عالميا ”نوفاك ديكوفيتش“ في الدور نصف النهائي، فقد خسر المباراة النهائية بثلاث مجموعات متتالية من اللاعب الكرواتي ”مارين شيليتش“.

ワンオペ ــ Wan ope : العمل مفرداً ـــ تصف هذه الكلمة العمل بدوام جزئي منفرداً دون وجود شخص آخر، حيث يقوم فرد واحد بالقيام بكل المهمات، وهي ظاهرة شائعة على نحو متزايد مع تفاقم مشكلة نقص العمالة. وقد تسبب قيام فرد واحد بالعمل أثناء الفترات المتأخرة من الليل في سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة باليابان Sukiya في احتجاجات واضرابات من قبل العمال.

消滅可能性都市 ــ Shōmetsu kanōsei toshi : مدن مهددة بالزوال ـــ بسبب الهجرة المستمرة من المناطق الإقليمية للمدن الرئيسية الكبرى، وبسبب نقص أعداد الشابات على وجه الخصوص، فقد أصبحت بعض البلديات مهددة بخطر الزوال تماما. ووفقا لتقرير نشر في مايو/ آذار يوجد ما يقرب من ٨٩٦ مدينة مهددة بالزوال.

ミドリムシ ــ Midorimushi : الكائنات الخضراء ـــ الاسم الياباني للكائنات الحية الدقيقة الأوغلينا التي لفتت الانتباه إليها لإمكانياتها الكبيرة ومحتوياتها الغذائية الكبيرة وصلاحيتها لامتصاص الكربون، وهي بذلك تعد أملاً كبيراً ونوراً في نفق مظلم لحل مشاكل نقص الغذاء العالمية التي تؤرق العديد من دول العالم، وأيضا المشاكل البيئية.

イスラム国 ــ Isuramu koku : تنظيم ”الدولة الإسلامية“ ـــ وهي جماعة إسلامية متطرفة لأقصى حد والتي كان يطلق عليها من قبل ”داعش“ ثم تغير ليصبح ”الدولة الإسلامية في العراق والشام“ بعد سيطرتهم على أجزاء كبيرة من العراق وسوريا المجاورة. وقد برزت في الإعلام الياباني خاصة بعد اختطافها للمواطن الياباني يوكاوا هارونا في أغسطس/ آب.

昼顔 ــ Hirugao : وجه الظهيرة ـــ وهو الوجه الذي ترتديه السيدات المتزوجات أو ربات البيوت لمقابلة عشاقهن في ميعاد غرامي حينما يكون أزواجهن بعيداً في العمل، وهو تعبيراً مختصراً لتعبير أطول ”الزوجات ذوات وجه الظهيرة خلال أيام الأسبوع“. وهو جزء من عنوان مسلسل ياباني شهير عرض خلال ٢٠١٤.

ビットコイン ــ Bittokoin : بيتكوين ـــ هي عملة إلكترونية (عملة تشفيرية) يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق جوهرية، من أبرزها أن هذه العملة هي عملة إلكترونية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي. كما تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها، لكن يمكن استخدامها كأية عملة أخرى للشراء عبر الإنترنت أو حتى تحويلها إلى العملات التقليدية. وتعد بورصة ”إم تي. جوكس“ اليابانية أكبر بورصة في العالم لتداول هذه العملة. وقد أعلنت إم تي. جوكس إفلاسها في فبراير/ شباط الماضي بمحكمة طوكيو، مما جعل الملايين من الدولارات من بيتكوين كما لو أنها تلاشت في غمضة عين، وحول اسم العملة الافتراضية إلى اسم مألوف في اليابان.

ＳＴＡＰ細胞はあります ــ STAP saibō wa arimasu : الخلايا الجذعية ”ستاب“ موجودة ـــ استخدمت الباحثة بمعهد ريكين أبوكاتا هاروكو هذه العبارة في المؤتمر الصحفي الذي عقد في أبريل/نيسان للدفاع عن نفسها ضد الاتهامات التي طالتها بالتلفيق في ورقتين بحثيتين بخصوص الخلايا الجذعية ”ستاب“ تم نشرهما في دورية نيتشر العلمية، لكن تم سحبهما في وقت لاحق. حيث تبين إثر التحقيق الذي قام به ريكين أن أبوكاتا تلاعبت بالصور التي تدعم نتائج بحثها، واعترفت الباحثة أنها وضعت بعض اللمسات الخاصة على الصور.

まさ土 ــ Masatsuchi/masado : الجرانيت المتحلل ـــ أسفرت الأمطار الغزيرة التي استمرت لأكثر من ٢٤ ساعة في سقوط طبقات من الجرانيت المتحلل في محافظة هيروشيما في أغسطس/ آب الماضي وتسبب ذلك في العديد من الانهيارات الأرضية والتي قتلت أكثر من ٧٠ شخصاً من المواطنين المحليين. وقد دفنت الانهيارات الأرضية القاتلة العديد من المنازل في منطقتي أسامينامي وأساكيتا، وقد دعت تلك الكارثة إلى مناقشات حول الحاجة إلى مزيد من الفعالية تجاه مناطق الكوارث.

التجمعات السكنية بهيروشيما والتي دمرت جراء الانهيارات الأرضية التي حدثت في أغسطس/آب. الصورة من جيجي برس

デング熱 ــ Dengu netsu : حمى الضنك ـــ تفشت الإصابة بحمى الضنك في طوكيو في أول انتشار محلي للمرض في اليابان منذ ١٩٤٥، وانتشرت على حين غرة. وقد ارتفع عدد الأشخاص المصابين بحمى الضنك في اليابان إلى ١٠٠ إصابة قبل أن تعلن العاصمة طوكيو عن المرض في أكتوبر/ تشرين الأول، وهو ما أدى إلى اتخاذ المسؤولين قرارا بإغلاق حديقة يويوغي الشهير بطوكيو والعديد من الأماكن العامة الأخرى بشكل مؤقت للسيطرة والحد من انتشار المرض على نطاق واسع.

2025年問題 ــ n2025 nen mondai: مشكلة ٢٠٢٥ ـــ تشكل تحديا خطيرا لبقاء نظام التأمين الاجتماعي في اليابان. بحلول عام ٢٠٢٥ سيشهد تحول اليابان إلى مجتمع العواجيز أو الكهول، حيث سيصبح واحد من كل ٤ أفراد في سن ٧٥ أو أكبر.

アイス・バケツ・チャレンジ ــ Aisu baketsu charenji : تحدي دلو الثلج ـــ يتمثل التحدي في أن يقوم المتحدي بسكب وعاء من الماء المثلج فوق رأسه أو يتبرع بـ ١٠٠ دولار لصالح حملة تهدف إلى نشر الوعي حول مرض التصلب الضموري العضلي الجانبي الذي يصيب الجهاز العصبي بالضمور وجمع التبرعات لمكافحته. وقد قام العديد من الشخصيات العامة في اليابان بمن فيهم رئيس سوفت بنك سون ماسايوشي، ويقوموا بنشر تلك المقاطع المصورة على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. (قام العديد من المتحدين بالاثنين معا، حيث يقوم المشارك بالتحدي والتبرع أيضا)

マタハラ ــ Matahara : تحرش الأمومة ـــ أصبحت من الأخبار ضمن حملة أوسع لإعادة إحياء الاقتصاد الياباني من خلال تمكين السيدات. وقد أصبحت قضية قيام أرباب العمل بمعاقبة ومضايقة السيدات اللواتي يأخذن إجازة للولادة أو إجازة رعاية الأطفال، مثل تخطيها في الترقية أو الضغط عليها حتى تقدم استقالتها محل تدقيق. وأمرت المحكمة العليا في أكتوبر/ تشرين الأول بإعادة المحاكمة في قضية تتعلق بإدعاءات تحرش الأمومة من قبل عامل مستشفى والذي سبق أن حكم فيه لصالح صاحب العمل.

レリゴー ــ Rerigō : أطلقي سرك ـــ الإصدار الياباني من أغنية ”أطلقي سرك“ التي تظهر ضمن أحداث فيلم الأنيمي الشهير ”ملكة الثلج“ من انتاج استيديوهات والت ديزني والذي حقق شعبية جارفة ونجاحا هائلا بين الصغار والكبار على حد سواء. وهذه الكتاكانا أقرب لطريقة نطق ”Let it go“ باللغة الإنكليزية.

ごきげんよう ــ Gokigenyō : أتمنى لك كل خير ـــ قام المغني المخضرم والممثل الشهير ميوا أكيهيرو باستخدام تلك العبارة في نهاية كل حلقة من الدراما الصباحية التي بثتها إن.إتش.كي ”هاناكو وآن“. تستخدم العبارة كتحية رسمية تعبر الترحيب والوداع أيضا. وقد ظهرت العبارة في الدراما عن طريق ”آن“ التي استخدمتها على مدار الحلقات خاصة عندما بدأت برنامجها في الراديو حيث كانت تنهي البرنامج دائما بتلك العبارة.

Ｊ婚 ــ J kon : البحث عن شريك حياة من أفراد قوات الدفاع الذاتي ـــ أصبح أفراد قوات الدفاع الذاتي اليابانية ذوي شعبية في المجتمع الياباني، ويحظون بجاذبية كشركاء محتملين للزواج. يتميز أفراد قوات الدفاع الذاتي بالجدية والحزم، وقد برز دورهم أثناء الكوارث التي هزت اليابان في السنوات الأخيرة من زلازل وبراكين وتسونامي، كما يتميزون بالاستقرار الوظيفي أيضاً. حيث تعقد حفلات تعارف لهؤلاء الذين لديهم احلاما للارتباط بأحد أصحاب الزي العسكري.

تاموري (موريتا كازويوشي) لا يزال لاعباً أساسياً على ساحة الترفيه والكوميديا حتى بعد نهاية برنامج ”لا بأس أن تضحك“. الصورة من جيجي برس

タモロス ــ Tamorosu : خسارة تاموري ـــ هو الشعور الذي شعر به عشاق الكوميديان الياباني الشهير ”تاموري“ صاحب برنامج ”لا بأس أن تضحك“ الذي انتهى بعد بثه لمدة ٣٢ عاما. العديد من اليابانيين قد ترعرعوا وكبروا وهم يشاهدون هذا البرنامج، وهو ما تسبب في شعورهم بخسارة تاموري الذي أخرج الضحكات منهم على مدار السنين وخفف عنهم ضغوطات الحياة اليومية لما يزيد عن ربع قرن.

リベンジポルノ ــ Ribenji poruno : الانتقام الإباحي ـــ بدأت الشرطة في اتخاذ إجراءات صارمة بشكل كبير ضد العشاق الذين تم هجرهم من الطرف الآخر والذين يقومون بنشر صور، مقاطع مصورة، وغيرها من المواد عبر الإنترنت بغرض ”الانتقام الإباحي“. هناك العديد من الجهود من المتوقع أن تتلقى دفعة من مشروع قانون تمت موافقة عليه مؤخراً في البرلمان الياباني يجرم مثل تلك الأفعال من نشر صور غير لائقة لشركاء الماضي على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك من الوسائل التي تستخدم للتشهير والانتقام من شركاء الماضي.

絶景 ــ Zekkei : مناظر خلابة ـــ كتب تضم مناظر خلابة والتي أصبحت رائجة بعد كتاب ”مناظر خلابة حول العالم أود رؤيتها قبل أن أموت“ الذي حقق نجاحا كبيراً خلال عام ٢٠١٣.

ゆづ ــ Yuzu : يوزو ـــ هو لقب أطلقه معجبي المتزلج الياباني الشهير ”هانيو يوزورو“ عليه والذي حصل على أول ميدالية الذهبية ليس لليابان فقط بل لآسيا بشكل عام في منافسات التزلج على الجليد في دورة ألعاب سوتشي الأولمبية الشتوية في فبراير/ شباط. وقد فاز أيضا بلقب فردي الرجال في بطول العالم التي أقيمت بمحافظة سايتاما في مارس/ آذار، متقدما على مواطنه ”ماتشيدا تاتسوكي“ الذي حل ثانيا ليحصل على الميدالية الفضية.

塩対応 ــ Shio taiō : معاملة الملح ـــ تشير إلى المعاملة الباردة التي يتلقاها بعض المعجبين عند قيامهم بتحية معبوديهم خلال الحفلات التي تنظم من أجل السماح لهم برؤية الموسيقيين المفضلين لديهم عن قرب. وهذه المعاملة يطلق عليها ”ملح“ وعكسها معاملة ”كامي“ أو معاملة العظماء التي يتمناها المعجبون من خلال معاملة دافئة وابتسامة جميلة مع مصافحة حارة طويلة مع نجومهم المحبوبين.

こじらせ女子 ــ Kojirase-joshi : نساء ليست لديهن ثقة في أنوثتهن ـــ وتظهر ضمن الترشيحات للعام الثاني على التوالي، قد أطلقت الكاتبة ”أماميا مامي“ تلك التسمية في كتابها الذي صدر عام ٢٠١١ لتعبر عن النساء التعساء في الحب واللواتي ليست لديهن ثقة بالنفس. وقد تم إبراز تلك المشكلة في الدراما التلفزيونية ”سأتغيب عن العمل اليوم“.

号泣会見 ــ Gōkyū kaiken : المؤتمر الصحفي للنواح ـــ والذي كان حديث الصحافة والإعلام داخل وخارج اليابان، والذي عقده ”نونومورا ريوتارو“ عضو مجلس محافظة هيوغو١ يوليو/ تموز الماضي، حيث ظهر يبكي ويصرخ أثناء دفاعه عن نفسه ضد اتهامات بالفساد واستخدام الأموال العامة حيث يشتبه بقيامه بما يقرب من ٢٠٠ رحلة لينابيع المياه الساخنة والعديد من الأماكن الأخرى. وقد أنفق ما يقرب من ٣ مليون ين (٣٠ ألف دولار تقريبا) من الأموال العامة دون وجود ايصالات للرحلات.

集団的自衛権 ــ Shūdanteki jieiken : حق الدفاع الذاتي الجماعي ـــ وقد تكرر أيضا من ضمن الكلمات المرشحة من قائمة العام الماضي، ويسمح حق الدفاع الذاتي الجماعي لليابان بالمشاركة في العمليات القتالية لدعم حلفائها في حالة تعرضهم للهجوم. إن التفسير التقليدي للمادة التاسعة من الدستور الياباني يضع حدودا لذلك، ولكن إعادة تفسير الدستور الذي قامت به حكومة آبي الثانية يمهد الطريق لتفسير جديد من شأنه السماح لليابان القيام بهذا الدور.

積極的平和主義 ــ Sekkyokuteki heiwa shugi : النزعة السلمية الفعالة ـــ هو مفهوم إعلام استراتيجية الأمن القومي التي اعتمدت في ديسمبر/ كانون الأول ٢٠١٣. وقد جعل رئيس الوزراء آبي هذا المصطلح أساسياً في سياسته الأمنية، وتحديده كطريق لليابان يمكنها من لعب دور فعال على الساحة الدولية بينما تظل ملتزمة بمفهوم السلام ودون التخلي عنه.

カープ女子 ــ Kāpu joshi : فتيات كارب ـــ هن الفتيات المشجعات لفريق هيروشيما للبيسبول. ويعد فريق هيروشيما بروفيشيونال بيسبول الفريق الوحيد في دوري بيسبول المحترفين الذي لا تمتلكه أية شركة، لهذا كان عليه أن يكون أكثر ابداعاً في عمليات التسويق والترويج حتى يستطيع البقاء من الناحية المالية. ويبدو أن هذه الطريقة من التواصل قد آتت أكلها في شكل أكثر وأكثر حماساً من الفتيات المشجعات - ليس فقط في السوق المحلية لهيروشيما، ولكن في طوكيو أيضاً.

ハーフハーフ ــ Hāfu hāfu : نصف نصف ـــ كانت هذه الإجابة التي قدمتها المتزلجة اليابانية الشهيرة ”أسادا ماو“ في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ٢٥ فبراير/ شباط عندما سئلت عما إذا كانت تفكر في الاعتزال بعد حلولها في المركز السادس بدورة الألعاب الأولمبية في سوتشي، أو ما إذا كانت تعتزم مواصلة التزلج. وفي نفس الموسم فازت أسادا بلقب بطولة العالم في مارس/ أذار. وفي يوم ١٩ مايو/ أيار أعلنت أسادا سوف تستريح خلال موسم ٢٠١٤ـ ٢٠١٥، لإعطاء نفسها عاماً للتفكير في الخطوات القادمة لها.

壁ドン ــ Kabe don : الخبط على الجدار ـــ هو عادة ما تفعله عندما يشغل الجيران في المجمع السكني الذي تسكن به الموسيقى حتى وقت متأخر جدا في الليل. هناك معنى آخر لهذا المصطلح، هو ضربة لإيقاف رجل (عادة) يضع ذراعه على الجدار بجانب (عادة) إمرأة، من أجل إبقائها في مكانها بينما هو يتحدث إليها بكلام معسول. وهذا هو المجاز البصري الشائع في أعمال المانغا في السنوات الأخيرة.

壊憲記念日 ــ Kai-Ken kinenbi : ذكرى هدم الدستور ـــ المقطع الذي كنتَ تراه في الجزء الأمامي من هذا المصطلح، 改憲 الذي يعني ”تعديل الدستور“. وقد تم استبدال ”تعديل“ بـ ”هدم“ للدلالة على الطريقة التي يشعر بها الكثيرون حول تحركات إدارة آبي لإعادة كتابة وصياغة أجزاء من دستور البلاد.

雨傘革命 ــ Amagasa kakumei : ثورة المظلات ـــ خرج سكان هونغ كونغ إلى الشوارع في ٢٨ سبتمبر/أيلول بأعداد غفيرة مطالبين بحق اختيار الرئيس التنفيذي للمدينة من خلال إجراء انتخابات حرة نزيهة. وقد قامت الشرطة بإطلاق الغازات المسيلة للدموع ورذاذ الفلفل على تلك الحشود في محاولة لتفريق التظاهرة، مما دفع المتظاهرين لاستخدام المظلات لحماية أنفسهم من مسحوق الفلفل الحار والغازات، من هنا جاءت تسمية ”ثورة المظلات“.

塩レモン ــ Shio remon : الليمون المملح ـــ أظهر شعبية جارفة هذا العام على ساحة الطبخ الياباني، و بالبحث على Cookpad وهو أكبر موقع اجتماعي ياباني لمشاركة وصفات الطعام ستجد ٢٥٠٠ وصفة لاستخدام الليمون المملح كأحد المكونات. وبدأت تظهر العديد من كتب الطبخ التي ترتكز على كيفية استخدام الليمون المملح المحفوظ كأحد مكونات العديد من الوصفات.

エボラ出血熱 ــ Ebora shukketsu netsu : الإيبولا ـــ طغت أخبار مرض الإيبولا بشكل كبير على البرامج الإخبارية اليابانية مع انتشار المرض في دول غرب أفريقيا من ليبيريا، سيراليون، وغينيا. لم يتم الإبلاغ عن أية حالات في اليابان، ولكن المستشفيات الرئيسية في البلاد تسعى جاهدة لضمان أنها سوف تكون على استعداد كامل مع المعدات ومرافق العزل، التي من شأنها أن تكون ضرورية للتعامل المرض في حالة ظهوره.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية بتاريخ ١٩ نوفمبر/ تشرين الثاني ٢٠١٤.)