Каждый год издательство «Дзию Кокуминся», выпускающее популярный ежегодный справочник «Введение в современную терминологию» (Гэндай ёго-но кисо тисики),выбирает «слово года». В список кандидатов попадают слова и выражения, которые были у всех на устах в течение года. 19 ноября издательство огласило длинный список из 50 претендентов, который мы приводим ниже. Финалисты и победитель будут объявлены в понедельник, 1 декабря.

Итак, список кандидатов. В нем отразились события и идеи, оказавшие на японцев большое влияние в уходящем году. Взгляните также на наш прошлогодний обзор «Самые популярные слова 2013 года».

50 популярных слов и выражений

輝く女性Кагаяку дзёсэй. «Сияющие женщины» — это те женщины, которые добились успеха на каком-то поприще и служат примером, вдохновляющим других. Политика, направленная на вовлечение женщин в производственный процесс является одним из ключевых элементов «абэномики», как называют политику экономического роста, проводимую премьер-министром Абэ Синдзо.

バックビルディングБакку бирудингу. Происходит от английского выражения «back-building thunderstorm», обозначающий грозу, развитие новых ячеек которой происходит в направлении, противоположном направлению ветра. Несколько гроз, причинивших масштабные разрушения в префектурах Окинава и Ниигата в июле этого года, были именно такими.

トリクルダウンТорикуру даун. Это выражение также происходит от английского, «trickle-down economics» — «экономика просачивания», как называли один из принципов рейганомики, проявилась теперь в Японии. Частью стратегии экономического роста в «абэномике» является стимулирование больших корпораций в надежде на то, что произведенные блага будут просачиваться вниз до беднейших секторов общества.

ダメよ～ダメダメДамэ ё, дамэ-дамэ! «Нельзя, нет, нельзя!» — это ключевая фраза в скетчах женского комического дуэта «Ниппон Эрекитэру рэнго», в которых Хасимото Коюки, изображающая робота-андроида, отбивается от амурных притязаний владельца, пожилого мужчины, которого изображает Накано Соко.

Представление «Ниппон Эрекитэру рэнго» (© Jiji)

危険ドラッグКикэн дораггу. «Опасные наркотики» — так с июля 2014 года стали в официально называть наркотические вещества, которые можно легально приобрести онлайн, и которые раньше называли даппо дораггу«наркотики, обходящие закон», поскольку они не подпадают под действие известных своей строгостью японских законов, ограничивающих оборот наркотических веществ. Официальное название было изменено для того, чтобы подчеркнуть опасность употребления новых наркотических веществ, о которой люди могут и не подозревать.

家事ハラКадзи хара. Термин «домогательство через домашнюю работу» создан для описания случаев, когда один из членов семьи отрицает усилия другого члена по участию в домашних делах путём критических замечаний или пассивно-агрессивных жестов, — например, демонстративно перемывает уже вымытые тарелки. Согласно результатам исследования, проведённого летом 2014 года, около 70% мужчин ответили, что им приходится чувствовать подобное обращение.

ありのままでАри но мама дэ. «Такая, как есть» — это строчка из японского варианта заглавной песни диснеевского мультфильма «Холодное сердце» (Frozen); в английском варианте эта строка звучит «Let it go, let it go», в русском — «Отпусти и забудь». Перевод японской версии сделала Такахаси Тикаэ, исполнили песню для японской версии мультфильма Мацу Такако и Мэй Джей.