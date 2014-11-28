Каждый год издательство «Дзию Кокуминся», выпускающее популярный ежегодный справочник «Введение в современную терминологию» (Гэндай ёго-но кисо тисики),выбирает «слово года». В список кандидатов попадают слова и выражения, которые были у всех на устах в течение года. 19 ноября издательство огласило длинный список из 50 претендентов, который мы приводим ниже. Финалисты и победитель будут объявлены в понедельник, 1 декабря.

Итак, список кандидатов. В нем отразились события и идеи, оказавшие на японцев большое влияние в уходящем году. Взгляните также на наш прошлогодний обзор «Самые популярные слова 2013 года».

50 популярных слов и выражений

輝く女性 — Кагаяку дзёсэй. «Сияющие женщины» — это те женщины, которые добились успеха на каком-то поприще и служат примером, вдохновляющим других. Политика, направленная на вовлечение женщин в производственный процесс является одним из ключевых элементов «абэномики», как называют политику экономического роста, проводимую премьер-министром Абэ Синдзо.

バックビルディング — Бакку бирудингу. Происходит от английского выражения «back-building thunderstorm», обозначающий грозу, развитие новых ячеек которой происходит в направлении, противоположном направлению ветра. Несколько гроз, причинивших масштабные разрушения в префектурах Окинава и Ниигата в июле этого года, были именно такими.

トリクルダウン — Торикуру даун. Это выражение также происходит от английского, «trickle-down economics» — «экономика просачивания», как называли один из принципов рейганомики, проявилась теперь в Японии. Частью стратегии экономического роста в «абэномике» является стимулирование больших корпораций в надежде на то, что произведенные блага будут просачиваться вниз до беднейших секторов общества.

ダメよ～ダメダメ — Дамэ ё, дамэ-дамэ! «Нельзя, нет, нельзя!» — это ключевая фраза в скетчах женского комического дуэта «Ниппон Эрекитэру рэнго», в которых Хасимото Коюки, изображающая робота-андроида, отбивается от амурных притязаний владельца, пожилого мужчины, которого изображает Накано Соко.

Представление «Ниппон Эрекитэру рэнго» (© Jiji)

危険ドラッグ — Кикэн дораггу. «Опасные наркотики» — так с июля 2014 года стали в официально называть наркотические вещества, которые можно легально приобрести онлайн, и которые раньше называли даппо дораггу — «наркотики, обходящие закон», поскольку они не подпадают под действие известных своей строгостью японских законов, ограничивающих оборот наркотических веществ. Официальное название было изменено для того, чтобы подчеркнуть опасность употребления новых наркотических веществ, о которой люди могут и не подозревать.

家事ハラ — Кадзи хара. Термин «домогательство через домашнюю работу» создан для описания случаев, когда один из членов семьи отрицает усилия другого члена по участию в домашних делах путём критических замечаний или пассивно-агрессивных жестов, — например, демонстративно перемывает уже вымытые тарелки. Согласно результатам исследования, проведённого летом 2014 года, около 70% мужчин ответили, что им приходится чувствовать подобное обращение.

ありのままで — Ари но мама дэ. «Такая, как есть» — это строчка из японского варианта заглавной песни диснеевского мультфильма «Холодное сердце» (Frozen); в английском варианте эта строка звучит «Let it go, let it go», в русском — «Отпусти и забудь». Перевод японской версии сделала Такахаси Тикаэ, исполнили песню для японской версии мультфильма Мацу Такако и Мэй Джей.