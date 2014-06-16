20 мая Управление ООН по борьбе с наркоманией и преступностью (UNODC) выпустило Экспертный отчет по синтетическим наркотикам в Токио. Токио был выбран в знак признания успехов японского правительства в борьбе с наркотиками. Участники Агентства государственной полиции Японии посетили мероприятие, чтобы представить информацию о мировых и местных тенденциях в области наркотиков.

В отчете подробно показано, что возросший спрос на наркотики в Восточной и Юго-Восточной Азии стимулирует продолжающийся мировой рост производства и распространения САР, или стимуляторов амфетаминового ряда, особенно метамфетамина, и НПВ, или новых психоактивных веществ, включая синтетические каннабиноиды, известные под собирательным названием "спайс".

Азия продолжает оставаться самым большим рынком сбыта САР: за пять лет, начиная с 2008 года, количество изъятого метамфетамина в регионе выросло втрое и к 2012 году достигло 36 тонн. В Китае количество захваченного метамфетамина резко выросло и составило почти 45% от общего количества изъятий в Азии. Другой регион, где наблюдается настоящий бум трафика и потребления САР — это Таиланд, где за последние пять лет резко выросло потребление таблеток и кристаллического метамфетамина.

Всемирный рост потребления синтетических препаратов

По сравнению с условиями, описанными в предыдущих отчетах (отчеты выпускаются раз в три года), в числе важнейших изменений можно упомянуть быстрое развитие маршрутов наркотрафика и появление на рынке огромного количества новых нелегальных субстанций. Джастис Тэтти, руководитель лаборатории и научного отдела УНП ООН, указал на то, что новые маршруты наркоторговцев практически точно повторяют транспортные коридоры, образовавшиеся в результате глобализации мировой экономики. Он также выделил появление огромного количества новых наркотиков - 348 видов НПВ были зарегистрированы только в 2013 году, - составивших примерно одну треть от общего количества в прошлом году. Тэтти подчеркнул, что усилия, направленные на уменьшение поставок наркотиков, такие как мониторинг и правоохранительные меры, должны предприниматься в сочетании с программами по предотвращению и лечению от наркотической зависимости.

Экономический рост и быстро растущий спрос на наркотические вещества в Азии побудили организованные криминальные синдикаты увеличить количество попыток контрабанды, результатом которых стал рост количества наркотиков с Ближнего Востока, Западной Африки и Мексики в Азии и Океании. Параллельно с ростом местного спроса растет и производство метамфетамина и психоактивных наркотиков в Азии, а слабый контроль химикатов-прекурсоров позволяет наркосиндикатам создавать все больше лабораторий промышленного типа.

Джереми Даглас, представитель УНП ООН в Юго-Восточной Азии и Океании, отмечает, что быстрый рост присутствия на рынке наркотиков типа САР и НПВ мало исследован. Растущее давление, которое оказывают эти вещества на правоохранительную и судебную системы, тюремные и медицинские учреждения, тяжело оценить.

В Японии растет количество захватов наркотиков

Метамфетамин составляет 84% от общего объема употребления нелегальных наркотиков в Японии, но Акагава Харуо, директор отдела по контролю наркотических средств Министерства здравоохранения, труда и благосостояния, говорит, что употребление синтетических каннабиноидов, которые в Японии называются dappo hābu, или "травка, обманувшая закон", растет из-за низкой информированности населения об их вредном воздействии.

Такэсако Ёсия, директор департамента расследований дел, связанных с международной организованной торговлей наркотиками и оружием при Национальной Полиции, объяснил, почему относительно высокая уличная цена наркотиков в Японии стала фактором развития организованных наркосиндикатов в Азии, Мексике, Африке и других регионах, работающих на эту страну. Он объяснил, что стоимость метамфетамина в Японии в 10 раз выше, чем в регионах, где производят этот наркотик. Он также отметил работу японских правоохранителей, а именно возросшее количество арестов и более тщательный досмотр в аэропортах, как важный фактор снижения доступности незаконных веществ на черном рынке.

За несколько дней до опубликования отчета УНП ООН популярный японский музыкант и автор песен АSKA из дуэта Chage and Aska был арестован в Японии за хранение метамфетамина. Череда громких арестов известных людей по обвинению в хранении наркотиков в последние несколько лет привлекла пристальное общественное внимание и пролила свет на существующую проблему с наркотиками в стране.

(Фото на баннере: Музыканта Аску везут в полицейский участок Токио Ванган 18 мая. © Jiji Press.)