5月20日，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）在东京都千代田区发布了《全球合成药物评估报告》。该报告指出，因在东亚、东南亚的需求增加，俗称冰毒的合成毒品甲基苯丙胺（methamphetamine）及新的精神活性物质（NPS ）等合成毒品，其生产和交易规模在世界范围内不断扩大，并警告称，尤其为亚洲、墨西哥、非洲等的贩毒组织所看好的，是终端交易价格极高的日本。

该报告公布之前的5月17日，日本极具人气的两人乐队“恰克与飞鸟”（CHAGE and ASKA）的ASKA（飞鸟凉，56岁）因涉嫌持有兴奋剂而被逮捕，演艺界和音乐界人士再三再四染手兴奋剂、大麻等毒品的丑闻，又一次震动社会。

合成药物如今已构成全球规模的威胁。在这样的背景下，日本政府采取了积极的毒品对策，为此，联合国毒品和犯罪问题办公室2014年的最新报告选择在东京向世界发布，报告了有关全球及日本国内的毒品现状。

兴奋剂交易在全世界范围内扩大

报告称，亚洲是世界最大的安非他命类兴奋剂（ATS）市场，冰毒的供给在这里呈现持续而迅速的扩大趋势。冰毒的缉获量在过去的5年内增加了三倍，达到36吨。最新数据显示，中国的缉获量剧增，约占整个亚洲缉获量的45％。此外在泰国，药片和结晶状的冰毒在过去5年内也大幅增加，种种情况表明，兴奋剂交易在全球不断扩大。

报告还指出，“中国、缅甸、菲律宾等国庞大的生产据点，为亚洲市场上不断增加的对冰毒及新精神活性物质的新需求提供了充足的货源。”报告分析称，有组织的犯罪集团，正将更多的冰毒从墨西哥、中东、西南亚、西非走私到日本及东亚、东南亚及大洋洲各国，以期从毒品交易中获取巨额利益。

日本的交易价格达毒品生产国的10倍

在记者会上，联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）东南亚及太平洋地区办事处的杰里米・道格拉斯告诫说：“合成毒品，特别是冰毒和新精神活性物质为所在地区各国的警察、司法部门、监狱以及医疗系统带来了无以估量的影响。”在日本，冰毒占所有非法使用毒品的84%。厚生劳动省监督指导毒品对策科科长赤川治郎说，合成大麻，在日本常被称做“脱法香草”，即是一种绕开法律、钻法律空子的香草(*1)，由于公众对其危害性认识不足，使用有上升的趋势。

警察厅主管国际毒品枪支犯罪组织搜查的竹迫宜哉在介绍日本的现状时指出，日本走私毒品的增加，一个很大的原因在于日本国内的毒品交易价格高达毒品生产国的10倍。他表示，将加大执法力度，以彻底取缔国内的毒品黑市交易。

标题照片：警视厅东京湾岸署将嫌疑人ASKA移交检察院（5月18日，照片提供：时事通信社）