5月20日，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）在東京都千代田區發布了《全球合成藥物評估報告》​​。該報告指出，因在東亞、東南亞的需求增加，甲基安非他命（甲基苯丙胺，methamphetamine）及新精神活性物質（New psychoactive substances，NPS）等合成毒品，其生產和交易規模在世界範圍內不斷擴大，並警告稱，尤其為亞洲、墨西哥、非洲等的販毒組織所看好的，是終端交易價格極高的日本。

該報告公布之前的5月17日，日本極具人氣的雙人組「恰克與飛鳥」（CHAGE and ASKA）的ASKA（飛鳥涼，56歲）因涉嫌持有興奮劑而被逮捕，演藝界和音樂界人士再三再四染手興奮劑、大麻等毒品的醜聞，再次震動社會。

合成藥物如今已構成全球規模的威脅。在這樣的背景下，日本政府採取了積極的毒品對策，為此，聯合國毒品和犯罪問題辦公室2014年的最新報告選擇在東京向世界發布，報告了有關全球及日本國內的毒品現狀。

興奮劑交易在全世界範圍內擴大

報告稱，亞洲是世界最大的安非他命類興奮劑（ATS）市場，甲基安非他命的供給在這裏呈現持續而迅速的擴大趨勢。甲基安非他命的緝獲量在過去的5年內增加了三倍，達到36t。最新數據顯示，中國的緝獲量劇增，約占整個亞洲緝獲量的45％。此外在泰國，藥片和結晶狀的甲基安非他命在過去5年內也大幅增加，種種情況表明，興奮劑交易在全球不斷擴大。

報告還指出，「中國、緬甸、菲律賓等國龐大的生產據點，為亞洲市場上不斷增加的對甲基安非他命及新精神活性物質的新需求提供了充足的貨源。」報告分析稱，有組織的犯罪集團，正將更多的甲基安非他命從墨西哥、中東、西南亞、西非走私到日本及東亞、東南亞及大洋洲各國，以期從毒品交易中獲取巨額利益。

日本的交易價格達毒品生產國的10倍

在記者會上，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）東南亞及太平洋地區辦事處的道格拉斯（Jeremy Douglas）告誡說：「合成毒品，特別是甲基安非他命和新精神活性物質為所在地區各國的警察、司法部門、監獄以及醫療系統帶來了無以估量的影響。」在日本，甲基安非他命占所有非法使用毒品的84%。厚生勞動省監督指導・毒品對策科科長赤川治郎說，合成大麻，在日本常被稱做「脫法herb（香草）」，即是一種繞開法律、鑽法律空子的香草(*1)，由於公眾對其危害性認識不足，使用有上升的趨勢。

警察廳主管國際毒品槍支犯罪組織搜查的竹迫宜哉在介紹日本的現狀時指出，日本走私毒品的增加，一個很大的原因在於日本國內的毒品交易價格高達毒品生產國的10倍。他表示，將加大執法力度，以徹底取締國內的毒品黑市交易。

標題圖片：警視廳東京灣岸署將嫌疑人ASKA移交檢察院（5月18日，照片提供：時事通信社）