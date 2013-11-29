Каждый год издательство Дзию Кокумин-ся, выпускающее популярный ежегодный справочник «Введение в современную терминологию» (Гэндай ёго-но кисо тисики), выбирает «слово года», а также «10 самых популярных слов года». В список попадают слова и выражения, которые были у всех на устах в течение года. 20 ноября издательство огласило длинный список из 50 претендентов, финалисты и победитель будут объявлены в понедельник, 2 декабря.

ＰＭ２・５ — атмосферные загрязнители с диаметром частиц 2,5 и менее микрон. Они особо опасны из-за своей способности глубоко проникать в лёгочные ткани. Когда Китай борется с серьёзным загрязнением воздуха, особенно в зимние месяцы, Японии приходится иметь дело с такими частицами, приносимыми с континента по воздуху.

ＮＩＳＡ（ニーサ） — NISAs, Nippon Individual Savings Accounts — система индивидуальных сберегательных счетов, которая была создана по образцу британской системы ISA и будет доступна для индивидуальных японских инвесторов начиная с января 2014 г. Эта система работает с вкладами до 1 млн йен ежегодно с дивидендами и приростом капитала с освобождением от налогов в течение первых пяти лет.

母さん助けて詐欺 — Касан тасукэтэ саги . «Мама, помоги!» Серия мошеннических операций, ориентированная на представителей старшего поколения. Преступник звонит жертве, притворяясь её ребенком, и просит срочно перечислить ему на счёт определенную сумму для, например, оплаты штрафа по автомобильной аварии, а также другим происшествиям.

. «Мама, помоги!» Серия мошеннических операций, ориентированная на представителей старшего поколения. Преступник звонит жертве, притворяясь её ребенком, и просит срочно перечислить ему на счёт определенную сумму для, например, оплаты штрафа по автомобильной аварии, а также другим происшествиям. 弾丸登山 — Данган тодзан . Скоростной подъём на гору, позволяющий желающим за очень короткое время достичь горного пика. Такая система всё больше используется при подъеме на гору Фудзи, когда туристы едут на автобусе до пятой станции, в течение ночи идут пешком наверх, встречают рассвет на вершине и возвращаются домой утром. Власти предупреждают туристов не слишком увлекаться таким подъемом, особенно в наиболее многолюдные дни, последовавшие после внесения Фудзи в список ЮНЕСКО.

. Скоростной подъём на гору, позволяющий желающим за очень короткое время достичь горного пика. Такая система всё больше используется при подъеме на гору Фудзи, когда туристы едут на автобусе до пятой станции, в течение ночи идут пешком наверх, встречают рассвет на вершине и возвращаются домой утром. Власти предупреждают туристов не слишком увлекаться таким подъемом, особенно в наиболее многолюдные дни, последовавшие после внесения Фудзи в список ЮНЕСКО. 美文字 — Бимодзи . Модные молодые каллиграфы, такие, как Накацука Суйто, прилагают усилия для восстановления интереса по отношению к красивому письму. Ведь сегодня, с приходом компьютеров и смартфонов, японцы всё стремительнее теряют способность самостоятельно писать иероглифы, а тем более делать это красиво.

. Модные молодые каллиграфы, такие, как Накацука Суйто, прилагают усилия для восстановления интереса по отношению к красивому письму. Ведь сегодня, с приходом компьютеров и смартфонов, японцы всё стремительнее теряют способность самостоятельно писать иероглифы, а тем более делать это красиво. ＤＪポリス — DJ порису . «Полицейский-диджей», который контролировал движение пешеходов на самом оживлённом токийском перекрестке на Сибуе, развлекая их шутками, после того, как тысячи болельщиков скопились там 4 июня, когда было объявлено, что Япония прошла на чемпионат мира по футболу World Cup 2014.

. «Полицейский-диджей», который контролировал движение пешеходов на самом оживлённом токийском перекрестке на Сибуе, развлекая их шутками, после того, как тысячи болельщиков скопились там 4 июня, когда было объявлено, что Япония прошла на чемпионат мира по футболу World Cup 2014. ななつ星 — Нанацу-боси . Туристический поезд «Семь звезд» — самый роскошный из серии поездов класса люкс железных дорог самого южного из главных японских островов, Кюсю.

. Туристический поезд «Семь звезд» — самый роскошный из серии поездов класса люкс железных дорог самого южного из главных японских островов, Кюсю. パズドラ — Падзудора . Игра Puzzle & Dragons стала абсолютным хитом прошедшего года среди мобильных компьютерных приложений. Выпущенная в 2012 г., к весне 2013 она стала одним из самых высокоприбыльных приложений как на платформах Apple, так и на Андроиде.

. Игра Puzzle & Dragons стала абсолютным хитом прошедшего года среди мобильных компьютерных приложений. Выпущенная в 2012 г., к весне 2013 она стала одним из самых высокоприбыльных приложений как на платформах Apple, так и на Андроиде. ビッグデータ — Биггу дэта . Система организации «больших данных» оказалась настолько же привлекательной для японских IT компаний, насколько и для их зарубежных собратьев.

. Система организации «больших данных» оказалась настолько же привлекательной для японских IT компаний, насколько и для их зарубежных собратьев. ＳＮＥＰ（スネップ） — Сунэппу , аббревиатура для Solitary Non-Employed Person, что значит «одинокий безработный». Еще одно название для тех, кто оказался на обочине стремительно меняющейся экономики последних лет.

, аббревиатура для Solitary Non-Employed Person, что значит «одинокий безработный». Еще одно название для тех, кто оказался на обочине стремительно меняющейся экономики последних лет. ヘイトスピーチ — Хэйто супити . Hate speech стало популярным выражением вслед за ожесточёнными анти-корейскими демонстрациями, которые проводились в корейских кварталах Токио в этом году. В данный момент ведутся горячие споры по поводу принятия специального законодательства для обеспечения сдерживающих мер в сложившейся ситуации.

. Hate speech стало популярным выражением вслед за ожесточёнными анти-корейскими демонстрациями, которые проводились в корейских кварталах Токио в этом году. В данный момент ведутся горячие споры по поводу принятия специального законодательства для обеспечения сдерживающих мер в сложившейся ситуации. さとり世代 — Сатори сэдай . «Просветлённое поколение». Так называют себя те, кто отказался от экстравагантных развлечений и покупок. Мало интересуясь автомобилями или брендами, такая молодежь заявляет, что она выше неумеренного потребления и предпочитает простые развлечения, такие как времяпрепровождение дома или в узком кругу близких друзей.

. «Просветлённое поколение». Так называют себя те, кто отказался от экстравагантных развлечений и покупок. Мало интересуясь автомобилями или брендами, такая молодежь заявляет, что она выше неумеренного потребления и предпочитает простые развлечения, такие как времяпрепровождение дома или в узком кругу близких друзей. ダークツーリズム — Даку цуризуму . Dark tourism – тёмный туризм – обозначает путешествия не по привычным туристическим маршрутам, а по местам, ознаменованным трагедией, таким как Освенцим, Чернобыль, Ground Zero на Манхэттене, а также АЭС «Фукусима-1».

. Dark tourism – тёмный туризм – обозначает путешествия не по привычным туристическим маршрутам, а по местам, ознаменованным трагедией, таким как Освенцим, Чернобыль, Ground Zero на Манхэттене, а также АЭС «Фукусима-1». ご当地電力 — Гототи дэнрёку. Локально произведенная и локально потреблённая электроэнергия как альтернатива производству корпорации-гиганта EPCOS. Особенно актуальна как противопоставление электричеству, полученному благодаря атомной энергетике.

Локально произведенная и локально потреблённая электроэнергия как альтернатива производству корпорации-гиганта EPCOS. Особенно актуальна как противопоставление электричеству, полученному благодаря атомной энергетике. ご当地キャラ — Гототи кяра . «Местные маскоты», призванные рекламировать данный регион или его продукт. Мы встречались с некоторыми из них в конце прошлого года.

. «Местные маскоты», призванные рекламировать данный регион или его продукт. Мы встречались с некоторыми из них в конце прошлого года. こじらせ女子 — Кодзирасэ-дзёси . Девушки, которые «ничего не понимают в этой жизни». Термин произошел от книжки Амамии Мами «Девушки с комплексами» ( Дзёси о кодзирасэтэ , 2011), в которой она описала таких девушек как несчастных в любви и неуверенных в себе.

. Девушки, которые «ничего не понимают в этой жизни». Термин произошел от книжки Амамии Мами «Девушки с комплексами» ( , 2011), в которой она описала таких девушек как несчастных в любви и неуверенных в себе. 富士山 — Фудзи-сан . Самая высокая гора Японии привлекла к себе внимание в этом году благодаря занесению в список ЮНЕСКО. Гора Фудзи числится в этом списке как часть Всемирного культурного, а не природного наследия, однако её вершина до сих пор сохраняет первозданную красоту.

. Самая высокая гора Японии привлекла к себе внимание в этом году благодаря занесению в список ЮНЕСКО. Гора Фудзи числится в этом списке как часть Всемирного культурного, а не природного наследия, однако её вершина до сих пор сохраняет первозданную красоту. 日傘男子 — Хигаса данси . Обозначает мужчин, которые не стесняются раскрывать зонтики от солнца, чтобы защитить кожу от загара. Как мы видим, стремление к белокожести свойственно не только прекрасной половине японского населения.

. Обозначает мужчин, которые не стесняются раскрывать зонтики от солнца, чтобы защитить кожу от загара. Как мы видим, стремление к белокожести свойственно не только прекрасной половине японского населения. バカッター — Бакатта . Сочетание слово «дурак» ( бака ) и «Твиттер» ( цуитта ). Обозначает лавину фотографий, которая хлынула в социальные медиа от пользователей, принимающих участие в глупых и порой негигиеничных розыгрышах и проделках. В отдельных случаях фотографии работников, лежащих в контейнере с мороженым или поедающих говядину в голом виде, привели к закрытию мини-супермаркетов и ресторанов.

. Сочетание слово «дурак» ( ) и «Твиттер» ( ). Обозначает лавину фотографий, которая хлынула в социальные медиа от пользователей, принимающих участие в глупых и порой негигиеничных розыгрышах и проделках. В отдельных случаях фотографии работников, лежащих в контейнере с мороженым или поедающих говядину в голом виде, привели к закрытию мини-супермаркетов и ресторанов. 激おこぷんぷん丸 — Гэки око пун пун мару . Око = «окору», сердиться. Приставка и суффиксы добавлены для усиления эффекта. Если вы читаете по-японски, этимология выражения подробно объяснена здесь. Часто используется вместе с таким негодующим смайлом: ٩(๑`^´๑)۶

. = «окору», сердиться. Приставка и суффиксы добавлены для усиления эффекта. Если вы читаете по-японски, этимология выражения подробно объяснена здесь. Часто используется вместе с таким негодующим смайлом: ٩(๑`^´๑)۶ 困り顔メイク — Комари-гао мэйку . Макияж, призванный придать лицу девушки обеспокоенное выражение. Целью, очевидно, является вызвать желание помочь у имеющегося партнера либо привлечь такового.

. Макияж, призванный придать лицу девушки обеспокоенное выражение. Целью, очевидно, является вызвать желание помочь у имеющегося партнера либо привлечь такового. 涙袋メイク — Намидабукуро мэйку . Макияж с эффектом «заплаканных глаз», изображающий лёгкую припухлость под глазами, что якобы делает их больше, повышая сексапильность и смягчая выражение лица красавицы.

. Макияж с эффектом «заплаканных глаз», изображающий лёгкую припухлость под глазами, что якобы делает их больше, повышая сексапильность и смягчая выражение лица красавицы. 倍返し — Байгаэси . «Вернётся с лихвой!» стало крылатым выражением из сериала про банкира Хандзаву Наоки (актёр Сакаи Масато).

. «Вернётся с лихвой!» стало крылатым выражением из сериала про банкира Хандзаву Наоки (актёр Сакаи Масато). 今でしょ — Има дэсё . «Почему не сейчас?» — так отвечает на свой собственный вопрос «Когда же ты собираешься это сделать?» учитель из рекламы подготовительных курсов школы Тосин Хаями Осаму.

. «Почему не сейчас?» — так отвечает на свой собственный вопрос «Когда же ты собираешься это сделать?» учитель из рекламы подготовительных курсов школы Тосин Хаями Осаму. ダイオウイカ — Дайоика . Гигантский кальмар, показанный в фильме в среде своего естественного обитания – на глубине более 600 метров ниже уровня моря возле островов Огасавара (Бонинские острова). Объединённому коллективу канала Discovery NHK понадобилось 10 лет, чтобы заполучить драгоценные кадры.

. Гигантский кальмар, показанный в фильме в среде своего естественного обитания – на глубине более 600 метров ниже уровня моря возле островов Огасавара (Бонинские острова). Объединённому коллективу канала Discovery NHK понадобилось 10 лет, чтобы заполучить драгоценные кадры. じぇじぇじぇ — Дзедзедзе . Выражение удивления на диалекте префектуры Иватэ из популярного утреннего сериала NHK про ныряльщицу за морскими ежами «Ама-тян».

. Выражение удивления на диалекте префектуры Иватэ из популярного утреннего сериала NHK про ныряльщицу за морскими ежами «Ама-тян». あまロス — Ама росу . Сокращение от «Ама-тян росу сёкогун», обозначающего психологический стресс, вызванный окончанием вышеупомянутого культового сериала «Ама-тян» и прощанием с любимыми героями.

. Сокращение от «Ама-тян росу сёкогун», обозначающего психологический стресс, вызванный окончанием вышеупомянутого культового сериала «Ама-тян» и прощанием с любимыми героями. ビッグダディ — Биггу Дади . “Big Daddy” — прозвище Хаясиситы Киёси, героя многочисленных телесериалов начиная с 2006 г., описывающих драму его большой и сложной семьи со сменяющими друг дружку жёнами и 17 детьми.

. “Big Daddy” — прозвище Хаясиситы Киёси, героя многочисленных телесериалов начиная с 2006 г., описывающих драму его большой и сложной семьи со сменяющими друг дружку жёнами и 17 детьми. ハダカの美奈子 — Хадака-но Минако . «Обнажённая Минако» — название фильма, вышедшего на экраны в этом месяце. В нем рассказывается история одной из жён вышеупомянутого «Большого папочки» и её шести детей, которых она забрала себе после развода.

. «Обнажённая Минако» — название фильма, вышедшего на экраны в этом месяце. В нем рассказывается история одной из жён вышеупомянутого «Большого папочки» и её шести детей, которых она забрала себе после развода. ふなっしー — Фунасси, один из самых активных мягких маскотов в Японии. Фунасси известен как представитель города Фунабаси префектуры Тиба, однако на самом деле у мэрии города был другой официальный маскот. Благодаря телевидению и различным мероприятиям шустрый Фунасси стал настолько популярен, что городской администрации пришлось смириться с тем, что отныне город Фунабаси будет представлять прыгающая визжащая груша наси . Этой осенью Фунасси получил официальное подтверждение своего статуса от мэрии города.

прыгающая визжащая груша . Этой осенью Фунасси получил официальное подтверждение своего статуса от мэрии города. フライングゲット — Фураингу гэтто . Flying get, означает сделать рывок и заполучить продукт до того, как он официально появится на рынке. Этот термин употреблялся много лет и в 2011 году стал названием песни культовой молодёжной группы AKB48. В этом году его широко использовала комедийная актриса Кинтаро в своих пародиях на АКВ48 на телевидении, что в целом и привело к небывалой популярности этого выражения.

. Flying get, означает сделать рывок и заполучить продукт до того, как он официально появится на рынке. Этот термин употреблялся много лет и в 2011 году стал названием песни культовой молодёжной группы AKB48. В этом году его широко использовала комедийная актриса Кинтаро в своих пародиях на АКВ48 на телевидении, что в целом и привело к небывалой популярности этого выражения. マイナンバー — Май намба . My number. Цифровая идентификация личности, при которой каждому гражданину Японии присваивается личный номер для удобства налогообложения и расчета начислений. Попытки создать объединенную систему ИН предпринимались с конца 60-х, когда премьер-министр Сато Эйсаку предложил установить единую систему номеров для каждого, проживающего в Японии. В мае этого года японский Парламент наконец постановил присвоить гражданам Японии личные номера начиная с января 2016 года.

. My number. Цифровая идентификация личности, при которой каждому гражданину Японии присваивается личный номер для удобства налогообложения и расчета начислений. Попытки создать объединенную систему ИН предпринимались с конца 60-х, когда премьер-министр Сато Эйсаку предложил установить единую систему номеров для каждого, проживающего в Японии. В мае этого года японский Парламент наконец постановил присвоить гражданам Японии личные номера начиная с января 2016 года. ＮＳＣ — Японская версия американского Совета национальной безопасности, которую возглавит особый советник Кабинета министров Яти Сётаро после того, как ее организацию одобрит Парламент.

アベノミクス — Абэномикусу . «Абэномика», политика, которую проводит действующий премьер-министр Японии Абэ Синдзо. Этот слово – одно из главных претендентов на победу в этом году.

. «Абэномика», политика, которую проводит действующий премьер-министр Японии Абэ Синдзо. Этот слово – одно из главных претендентов на победу в этом году. ３本の矢 — Самбон-но я . «Три стрелы Абэномики»: активная монетарная политика, налоговое стимулирование и структурная политика, направленная на увеличение частных инвестиций.

. «Три стрелы Абэномики»: активная монетарная политика, налоговое стимулирование и структурная политика, направленная на увеличение частных инвестиций. 集団的自衛権 — Сюдантэки дзиэйкэн . Право на коллективную самооборону относится к праву Японии принимать участие в боевых действиях с целью поддержки своих союзников, если на них нападет неприятель. Традиционное толкование Статьи 9 японской конституции запрещает такие действия, и настоящие попытки правительства пересмотреть это толкование встречают положительный отклик со стороны американских органов обороны и безопасности и противоположную реакцию со стороны азиатских соседей Японии, а также местных пацифистов.

. Право на коллективную самооборону относится к праву Японии принимать участие в боевых действиях с целью поддержки своих союзников, если на них нападет неприятель. Традиционное толкование Статьи 9 японской конституции запрещает такие действия, и настоящие попытки правительства пересмотреть это толкование встречают положительный отклик со стороны американских органов обороны и безопасности и противоположную реакцию со стороны азиатских соседей Японии, а также местных пацифистов. 特定秘密 — Токутэй химицу . «Особые секреты» — информация, не предназначенная для публичной огласки. Правительство Абэ пытается ввести в действие новый закон о тайне информации, который бы чётко определил рамки того, что подпадает под категорию секретной информации, а также дал правительству возможность продлить время перед обнародованием определенной информации. Правительство заявляет, что это необходимо для того, чтобы укрепить систему информационной безопасности Японии. Однако такое предложение вызвало бурное негодование со стороны журналистов, которые боятся снижения эффективности своей работы.

. «Особые секреты» — информация, не предназначенная для публичной огласки. Правительство Абэ пытается ввести в действие новый закон о тайне информации, который бы чётко определил рамки того, что подпадает под категорию секретной информации, а также дал правительству возможность продлить время перед обнародованием определенной информации. Правительство заявляет, что это необходимо для того, чтобы укрепить систему информационной безопасности Японии. Однако такое предложение вызвало бурное негодование со стороны журналистов, которые боятся снижения эффективности своей работы. 汚染水 — Оэнсуй . Загрязненная вода вокруг АЭС «Фукусима-1» сейчас собирается в огромных количествах. Докладывают о многочисленных утечках радиоактивной воды в почву и океан, что вызывает всё новые волны критики в отношении компании TEPCO, ответственной за ликвидацию последствий аварии.

. Загрязненная вода вокруг АЭС «Фукусима-1» сейчас собирается в огромных количествах. Докладывают о многочисленных утечках радиоактивной воды в почву и океан, что вызывает всё новые волны критики в отношении компании TEPCO, ответственной за ликвидацию последствий аварии. ブラック企業 — Буракку кигё . «Черные предприятия» — компании, которые славятся своим плохим отношением к сотрудникам. Списки наихудших представителей пользуются большой популярностью среди ищущих работу, но не желающих терпеть невыносимые рабочие условия ради регулярной зарплаты.

. «Черные предприятия» — компании, которые славятся своим плохим отношением к сотрудникам. Списки наихудших представителей пользуются большой популярностью среди ищущих работу, но не желающих терпеть невыносимые рабочие условия ради регулярной зарплаты. 限定正社員 — Гэнтэй сэйсяин . Традиционное понятие сэйсяина , постоянного работника, подразумевало, что его работа стабильна и гарантирована. Однако новый тип «постоянных работников с ограничениями» предполагает облегчение условий для нанимателя, который может легко принять человека на работу и с такой же лёгкостью избавиться от него, когда в нём больше не будет необходимости. Увеличение социальных выгод может быть привлекательно для временных работников, однако японцы со стабильной работой обеспокоены тем, что новые порядки могут негативно повлиять и на их рабочую ситуацию.

. Традиционное понятие , постоянного работника, подразумевало, что его работа стабильна и гарантирована. Однако новый тип «постоянных работников с ограничениями» предполагает облегчение условий для нанимателя, который может легко принять человека на работу и с такой же лёгкостью избавиться от него, когда в нём больше не будет необходимости. Увеличение социальных выгод может быть привлекательно для временных работников, однако японцы со стабильной работой обеспокоены тем, что новые порядки могут негативно повлиять и на их рабочую ситуацию. 追い出し部屋 — Оидаси-бэя . «Увольнительная комната». Отдел в компании – скорее всего в одной из приведенных выше «чёрных» – куда помещают нежелательных работников, чтобы они делали отупляющую рутинную работу до тех пор, пока сами не напишут заявление об увольнении. Таким образом компании избавляются от обязанности официально увольнять сотрудника, а также от бремени различных выплат и составления многочисленных юридических бумаг, сопутствующих этому.

. «Увольнительная комната». Отдел в компании – скорее всего в одной из приведенных выше «чёрных» – куда помещают нежелательных работников, чтобы они делали отупляющую рутинную работу до тех пор, пока сами не напишут заявление об увольнении. Таким образом компании избавляются от обязанности официально увольнять сотрудника, а также от бремени различных выплат и составления многочисленных юридических бумаг, сопутствующих этому. ナチスの手口に学んだら — Натису-но тэгути ни манандара . В своей речи от 29 июля вице-премьер и министр финансов Асо Таро говорил о методах, с помощью которых нацисты исподволь ниспровергли Веймарскую конституцию и захватили власть. Его комментарий «Почему бы не поучиться у нацистов?» был истолкован оппонентами ЛДП как призыв к подражанию методам нацистов. Возможно, это и не было его оригинальным посылом, однако в любом случае лучше бы ему было попридержать язык.

. В своей речи от 29 июля вице-премьер и министр финансов Асо Таро говорил о методах, с помощью которых нацисты исподволь ниспровергли Веймарскую конституцию и захватили власть. Его комментарий «Почему бы не поучиться у нацистов?» был истолкован оппонентами ЛДП как призыв к подражанию методам нацистов. Возможно, это и не было его оригинальным посылом, однако в любом случае лучше бы ему было попридержать язык. ネット選挙 — Нэтто сэнкё . Первая «Интернет-кампания» произошла в июле этого года при выборах в Палату советников японского Парламента. Впервые кандидатам было позволено обращаться к избирателям через всемирную сеть. Это стало возможным благодаря апрельской поправке к закону о выборах на государственные должности.

. Первая «Интернет-кампания» произошла в июле этого года при выборах в Палату советников японского Парламента. Впервые кандидатам было позволено обращаться к избирателям через всемирную сеть. Это стало возможным благодаря апрельской поправке к закону о выборах на государственные должности. アホノミクス — Ахономикусу . Не все в Японии согласны с политикой Абэ. Противники режима создали термин, заменив «Абэ» в «Абэномике» на «ахо», что означает дурак, идиот.

. Не все в Японии согласны с политикой Абэ. Противники режима создали термин, заменив «Абэ» в «Абэномике» на «ахо», что означает дурак, идиот. 引いたら負け — Хийтара макэ . Питчер бейсбольной команды Tohoku Rakuten Golden Eagles Танака Масахиро не проиграл ни одной игры в этом сезоне. После прохождения в финал Тихоокеанской лиги 26 сентября он объяснил, почему продолжал подавать фастболы в страйковую зону даже после того, как на поле вышел пинч хиттер со скамейки запасных. «Ослабить удар – означало проиграть», — пояснил Танака.

. Питчер бейсбольной команды Tohoku Rakuten Golden Eagles Танака Масахиро не проиграл ни одной игры в этом сезоне. После прохождения в финал Тихоокеанской лиги 26 сентября он объяснил, почему продолжал подавать фастболы в страйковую зону даже после того, как на поле вышел пинч хиттер со скамейки запасных. «Ослабить удар – означало проиграть», — пояснил Танака. 二刀流 — Ниторю . В бейсболе быть и подающим, и отбивающим мяч – редкий талант. В этом году таким навыком удалось похвастаться только Оотани Сёхэю из Хоккайдской команды Nippon Ham Fighters. В марте 2013 г. он дебютировал в первом матче сезона как принимающий игрок правого фланга.

. В бейсболе быть и подающим, и отбивающим мяч – редкий талант. В этом году таким навыком удалось похвастаться только Оотани Сёхэю из Хоккайдской команды Nippon Ham Fighters. В марте 2013 г. он дебютировал в первом матче сезона как принимающий игрок правого фланга. スポーツの底力 — Супоцу-но сокодзикара . Менеджер «Ракутэна» Хосино Синъити призвал обратить внимание на «неизмеримую силу спорта», имея в виду бейсбол, чтобы подбодрить болельщиков своей команды из региона Тохоку, переживших страшное землетрясение и цунами в марте 2011 года. В данном списке фраза приобрела универсальный контекст и используется по отношению к любому виду спорта.

. Менеджер «Ракутэна» Хосино Синъити призвал обратить внимание на «неизмеримую силу спорта», имея в виду бейсбол, чтобы подбодрить болельщиков своей команды из региона Тохоку, переживших страшное землетрясение и цунами в марте 2011 года. В данном списке фраза приобрела универсальный контекст и используется по отношению к любому виду спорта. シライ — Сирай . Не каждый гимнаст удостаивается такой чести, чтобы его именем назвали определённое движение. Однако в копилке 17-летнего спортсмена Сираи Кэндзо уже имеется три вольных упражнения, ассоциирующихся с его именем: «Сираи» (сальто назад с четырьмя оборотами), «Сираи-2» (сальто с 4,5 оборотами) и «Сираи-Ким» — опорный прыжок в три оборота с поворотом «Юрченко», названный также в честь корейского гимнаста Ким Хи Хуна.

. Не каждый гимнаст удостаивается такой чести, чтобы его именем назвали определённое движение. Однако в копилке 17-летнего спортсмена Сираи Кэндзо уже имеется три вольных упражнения, ассоциирующихся с его именем: «Сираи» (сальто назад с четырьмя оборотами), «Сираи-2» (сальто с 4,5 оборотами) и «Сираи-Ким» — опорный прыжок в три оборота с поворотом «Юрченко», названный также в честь корейского гимнаста Ким Хи Хуна. お・も・て・な・し — О-мо-тэ-на-си . В переводе с японского означает «гостеприимство». Выделяя каждый слог, мы намекаем на выступление телеведущей Такигавы Кристель на заседании МОК в Буэнос-Айресе в начале сентября, когда Токио был объявлен столицей Олимпийских игр 2020. Её протяжное произношение этого слова сделало его предметом для подражания в школах и офисах в течение нескольких последующих недель.

. В переводе с японского означает «гостеприимство». Выделяя каждый слог, мы намекаем на выступление телеведущей Такигавы Кристель на заседании МОК в Буэнос-Айресе в начале сентября, когда Токио был объявлен столицей Олимпийских игр 2020. Её протяжное произношение этого слова сделало его предметом для подражания в школах и офисах в течение нескольких последующих недель. コントロールされている — Конторору сарэтэиру. Другая речь на том же заседании принадлежит премьер-министру Абэ Синдзо, заявившему, что ситуация на Фукусиме находится «под контролем». В то время как Токио, где будет проводиться Олимпиада, не грозит опасность радиационного заражения, заявление премьера показалось многим непорядочным, учитывая непрекращающийся поток тревожных новостей с мест ликвидации последствий аварии.

Итак, список кандидатов. В нем отразились события и идеи, оказавшие на японцев большое влияние в уходящем году.