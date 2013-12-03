كل عام تقوم دار النشر جى يو كوكومين شا بنشر مرجع بعنوان (مدخل للمصطلحات المعاصرة) يختار (الكلمة الأكثر شعبية هذا العام) بالإضافة إلى قائمة لأكثر عشر كلمات شعبية. ويضم هذا المرجع الكلمات أو المصطلحات التي كانت رائجة طوال ذلك العام والتي تتردد على ألسنة الغالبية العظمى من الناس. اليوم أعلنت الشركة عن قائمة طويلة مؤلفة من ٥٠ كلمة ومصطلح مرشحين، وسيتم الإعلان عن التصفيات النهائية والبطل يوم الاثنين، ٢ ديسمبر/كانون الأول.

نقدم لكم أدناه تلك الكلمات والمصطلحات المرشحة ونتمنى أن توفر لكم نافذة مثيرة للاهتمام على الأحداث والأفكار التي أثرت على الشعب الياباني خلال العام الماضي .

(PM 2.5) هي جسيمات ذات حجم أصغر من ٢٫٥ ميكرومتر، وهي خطرة جداً لقدرتها على اختراق الأنسجة الرئوية العميقة. بسبب التلوث حاد في الهواء التي تعاني منه الصين تتطاير هذه الجسيمات بكثرة ولاسيما في أشهر الشتاء، ويجب أن تتعامل اليابان مع هذا التلوث الذي يهب عليها من الصين.

(ニーサ — NISA) أو حسابات التوفير الفردية المعمولة على غرار النظام البريطاني ISA، سوف تصبح متاحة للمستثمرين اليابانيين الأفراد في يناير/ كانون الثاني عام ٢٠١٤. وتسمح هذه الحسابات القيام باستثمارات تصل إلى المليون ين سنوياً مع أرباح ومكاسب لرأس المال المعفي من الضرائب في أول خمس سنوات.

(母さん助けて詐欺 - Kāsan tasukete sagi) ”أمي، أنا بحاجة إلى مساعدة!“ وهي عمليات الاحتيال تستهدف كبار السن من اليابانين حيث يتصل الجاني بالضحية ويدعي أنه الإبن وأنه تعرض لحادث معين، ويطلب تحويل أموال له بشكل عاجل.

(弾丸登山 — Dangan tozan) ”التسلق بسرعة الرصاصة“ وهي طريقة مختصرة شائعة لإيصال المتسلقين إلى أعلى الجبال بسرعة. حيث يتم إيصال السائحين عن طريق الحافلات إلى المحطة الخامسة من الجبل ليقوموا بعد ذلك بالتسلق إلى القمة خلال الليل ومشاهدة شروق الشمس، ثم يقوموا بالهبوط إلى السفح في صباح نفس اليوم. وقد حذر المسؤولون المتسلقون وطلبوا منهم تجنب هذه الاستراتيجية في تسلق جبل فوجي، ولا سيما خلال مواسم الازدحام التي تلت إختياره كموقع للتراث العالمي.

(美文字 — Bimoji) يحاول خطاطون شباب مثل Nakatsuka Suitō على إعادة إحياء ”الخط الجميل“ سيما وقد فقد العديد من اليابانيين القدرة على الكتابة بخط جميل وأنيق بسبب اعتمادهم على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

(ＤＪポリス — DJ porisu) وتشير هذه الكلمة إلى الشرطي المرح الذي استخدم الدعابة والنكت ليرشد الناس وسط الازدحام في شارع شيبويا بسبب الاحتفالات الشعبية التي عقبت تأهل اليابان للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم بالبرازيل ٢٠١٤ في ٤ يونيو/حزيران.

(ななつ星 — Nanatsu Boshi) قطار السبع نجوم الفاخر الخاص بسكك حديد كيوشو والذي تم إضافته هذا العام لتشكيلة القطارات الفاخرة التي توجد في تلك الجزيرة الرئيسية الواقعة في أقصى جنوب اليابان.

(パズドラ — Pazudora) أشهر مشاهد من أحد العاب الهواتف المحمولة صدر في البداية عام ٢٠١٢، وبحلول ربيع ٢٠١٣ أصبحت واحدة من التطبيقات الأشهر والأكثر شعبية على iOS وأندورويد.

(ビッグデータ — Biggu dēta) ”البيانات الضخمة“ مصطلح يطلق على الكميات الهائلة من البيانات المسجلة في أجهزة الإتصالات الرقمية وتشمل ملفات القيود الخاصة بالهواتف الخلوية والرسائل المنشورة على مواقع شبكات التواصل الإجتماعي.

(ＳＮＥＰ（スネップ）— suneppu) هي اختصار للجملة الإنكليزية ”solitary non-employed persons“ منطون أو منعزلون عن العمل" عن العمل وتضاف هذه الكلمة إلى قائمة طويلة من المصطلحات التي تصف الناس الذين تخلفوا عن الركب الاقتصادي المتغير بسرعة في السنوات الأخيرة.

(ヘイトスピーチ - Heito supīchi) خطاب الكراهية وهي من الكلمات الطنانة التي وردت أعقاب المظاهرات الحادة المناهضة لكوريا التي إندلعت بشكل كبير بطوكيو في وقت مبكر من هذا العام، وهناك جدل متزايد بشأن الحاجة إلى التشريع لمواجهة ذلك.

(さとり世代 — Satori sedai) الجيل المستنير وتعني البعد عن المتع والاسراف. في الوقت الذي تضاءل فيه الاهتمام بالسيارات أو البضائع الغالية، يدعي هؤلاء الشباب أن لديهم بعد نظر وتطلع إلى ما بعد عصر الاستهلاك، وأنهم يهتمون ويستمتعوا بالأشياء البسيطة، مثل قضاء وقت هادئ في المنزل أو مع مجموعة صغيرة من الأصدقاء المقربين.

(ダークツーリズム— Dāku tsūrizumu) وهي تشير إلى الجولات السياحية التي يصطحب فيها السائحين إلى أماكن ليست على البرامج السياحية المعتادة مثل - أوشفيتز، تشيرنوبيل، جراوند زيرو في نيويورك، ويحاول بعض المخططين اليابانيين العمل على تأهيل مفاعل فوكوشيما دايئتشي ليصبح مكانا سياحيا يزار بعد مرور ٢٥ سنة.

(ご当地電力 — Gotōchi denryoku) وتعني الطاقة المنتجة محلياً ويجري الترويج لهذه الطاقة الكهربائية المستهلكة محلياً باعتبارها وسيلة لإبعاد المستهلكين اليابانيين عن الطاقة الكهربائية المنتجة بواسطة الطاقة النووية .

(ご当地キャラ — Gotōchi kyara) وهي الشخصيات أو التمائم الترويجية المحلية التي تقوم بالترويج للمنطقة التي يعبرون عنها. وقد زرنا عدداً من تلك الشخصيات (المقالة بالإنكليزية) أواخر عام ٢٠١٢.

(こじらせ女子 — Kojirase-joshi) تعبر النساء الشابات اللواتي لا يستطعن الحصول على حقوقهن. وقد أطلقت الكاتبة "أماميا مامي" تلك التسمية في كتابها الذي صدر عام ٢٠١١ لتعبر عن النساء التعساء في الحب واللواتي ليس لديهن ثقة بالنفس.

(富士山 — Fujisan) أعلى جبل في اليابان والذي عاد بقوة الى دائرة الضوء هذا العام بعد إختياره من قبل منظمة اليونسكو كموقع جديد من مواقع التراث العالمي. وحصل هذا الموقع على هذه المكانة نظرا لاحتفاظه بجماله الطبيعي.

(日傘男子 — Higasa danshi) الرجال الذين لا يخجلون من استخدام شمسية ليحموا نفسهم من أشعة الشمس. يبدو أن الحفاظ على نضارة البشرة ليس أمراً مقتصراً على السيدات فقط.

(バカッター — Bakattā) مزيج من كلمة غبي باليابانية (باكا) وتويتر، وتشير إلى سلسلة من الصور السخيفة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لبعض الناس وهي صور يقصد بها المزاح والدعابة، فمثلاً انتشرت صورة لموظف نائم داخل ثلاجة الآيس كريم و أخرى لشخص يتناول لحوم البقرعارياً في احد المتاجر.

(激おこぷんぷん丸 — Geki-oko pun pun maru) يأتي الجزء ”أوكو“ من ”أوكورو“ أو الغضب وأضيف ما قبلها وما بعدها للتأكيد على حدة الغضب. إذا كنت تستطيع قراءة اليابانية أنظر هنا . كثيرا ما تستخدم هذه التركيبة للتعبير عن الرجل الغاضب : ٩(๑`^´๑)۶

(困り顔メイク — Komari-gao meiku) طريقة للمكياج تجعل وجه الفتاة تبدو وكأنها مضطربة؛ يبدو أن الهدف من ذلك هو لفت انتباه الرجل الموجود بحياتها (أو الرجل الذي تريده بحياتها).

(涙袋メイク — Namidabukuro meiku) ماكياج يعطي انطباعا بوجود ”أكياس للدموع“ تحت العين، وهي طريقة لجعل العينين تبدو أكثر جاذبية، وذلك بصنع القليل من الإنتفاخ في الجفن السفلي، فيجعل العيون تبدو أكبر من الطبيعي، كما تزيد من الجاذبية الجنسية ونعومة التعبير في الوجه.

(倍返し — Baigaeshi) وتعني ”سأرد الصاع صاعين!“ وهي كلمات شهيرة تتردد في الدراما التلفزيونية (المقالة بالإنكليزية) هانزاوا ناوكي (الممثل ساكاي ماساطو) وقد حظيت بشعبية كبيرة.

(今でしょ — Ima desho) ويعني ”افعله الآن“ أي بمعنى آخر لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد وهو ما يقوله المعلم هاياشي أوسامو الذي ظهر على شاشات التلفاز ليعطي نصائحا للأهل عن كيفية التعامل مع أطفالهم، وقد أصبحت هذه المقولة شعار يتردد في العديد من الإعلانات التجارية .

(ダイオウイカ — Daiōika) تم العثور على الحبار العملاق في بيئته الطبيعية، وعلى عمق أكثر من ٦٠٠ متر تحت سطح المحيط بالقرب من جزر اوجاساوارا، حيث استطاع فريق مشترك من قناة NHK وقناة ديسكفري من تصوير هذه اللقطات النادرة بعد عشر سنوات من البحث والسعي المتواصل.

(じぇじぇじぇ — Jejeje) وهي تعبر عن المفاجأة في لهجة منطقة ايواتي اليابانية وأصبح لها شعبية جارفة بعد عرض الدراما الصباحية لقناة NHK أما تشان.

(あまロス — Ama rosu) هي الحالة التي أصابت بعض المشهدين بعد انتهاء مسلسل (أما تشان) الذي طالما أحبوه وشاهدوه كل صباح، حيث اصابهم نوع من الإضطراب بعد انتهاء حلقات المسلسل.

(ビッグダディ — Biggu Dadi) ”بيج دادي“ هو الاسم المستعار لـ هاياشي شتا كيوشي ، وقد كان بطل برامج تلفزيون الواقع منذ عام ٢٠٠٦ الذي كان يعرض الدراما في حياة عائلته الكبيرة والمعقدة المؤلفة من ١٧ طفلاً بالإضافة إلى عرض تفاصيل حياته الزوجية الفاشلة.

(ハダカの美奈子 — Hadaka no Minako) هو عنوان الفيلم الذي صدر هذا الشهر وهي قصة خيالية تستند على قصة ميناكو، احدى زوجات ”الأب الكبير“ المذكور أعلاه، والأطفال الستة الذين أخذتهم معها بعد طلاقها منه.

(ふなっしー — Funasshī) هو واحد من أكثر التمائم شهرة في البلاد، وهو الرمز الأكثر شهرة لمدينة فوناباشي بتشيبا. في الواقع هناك العديد من التمائم الرسمية المختلفة للبلدية، إلا أن هذه التميمة اكتسبت شعبية هائلة من خلال التلفزيون والعديد من المهرجانات. وقد تلقت الشخصية رسالة تقدير رسمية من حكومة المدينة في خريف هذا العام.

(フライングゲット — Furaingu getto) تعود في الأصل للكلمة الإنكليزية وهي تعني القفز للحصول على المنتج قبل إطلاقه في الأسوق الرسمية. وأصبح عنوانا لأغنية الفريق الغنائي AKB48 في عام ٢٠١١.

(マイナンバー — Mai nanbā) نظام لإعطاء جميع المواطنين اليابانية الرقم الخاصة بهم ”رقمي“ لأغراض الضرائب والخدمات الأخرى. وقد بدأت جهود لإنشاء نظام موحد لبطاقات التعريف بالشخصية أواخر ١٩٦٠، عندما حاول رئيس الوزراء ساطو ايساكو إقامة نظام الأرقام لجميع أفراد الشعب في البلاد. في مايو/أيار من هذا العام أقر البرلمان أخيرا قانون لطرح أرقام التعريف ابتداء من يناير/كانون الثاني ٢٠١٦.

(NSC) مجلس الأمن القومي - نسخة يابانية من مجلس الأمن القومي الأميركي سيكون برئاسة مجلس الوزراء المستشار الخاص ياتشى شوتارو بمجرد الموافقة والتصديق عليه من قبل البرلمان.

(アベノミクス — Abenomikusu) الأبي نوميكس (المقالة بالإنكليزية) أحد الكلمات التي تنافس بقوة في هذه القائمة.

(３本の矢 — Sanbon no ya) الثلاثة السهام التي أطلقها رئيس الوزراء أبي وتشمل: تسهيلات النقدية الجريئة، التحفيزات المالية، واستراتيجية النمو التي تهدف إلى تعزيز الاستثمار الخاص .

(集団的自衛権 — Shūdanteki jieiken) حق الدفاع الجماعي والذي يسمح لليابان المشاركة بالعمليات القتالية لدعم حلفائها في حالة تعرضهم للهجوم. إن التفسير التقليدي للمادة ٩ من الدستور الياباني يضع حدوداً لذلك، وتبذل الحكومة الحالية العديد من الجهود لإعادة النظر في هذا التفسير مع الثناء من وزارة الدفاع الامريكية البنتاجون ومسؤولي الأمن، وعدم الارتياح من جانب جيران اليابان في اسيا.

(特定秘密 — Tokutei himitsu) نظام يحدد نطاق الأسرار التي يمكن إخفاؤها عن الرأي العام العالمي. تتجه حكومة آبي إلى سن قانون السرية الجديد التي من شأنه توسيع نطاق مفهوم السرية، فضلا عن إعطاء الحكومة صلاحيات لتمديد فترة التعتيم على المعلومات. وقد تذرعت الحكومة بأن هذا هو المطلوب من أجل تشديد أمن المعلومات في اليابان، وهو ما أغضب العديد الصحفيين الذين يخشون من عدم تمكنهم من القيام بعملهم في ظل هذا القانون وتحول اليابان إلى دولة بوليسية.

(汚染水 — Osensui) ”المياه الملوثة“ وهي المياه الملوثة (المقالة بالإنكليزية) بالإشعاع في مفاعل فوكوشيما، ويجري حالياً جمعها في خزانات ضخمة خارج محطة الطاقة النووية فوكوشيما دايئتشي. وقد تم إكتشاف تسرب لتلك المياه الملوثة بالإشعاع في التربة والمحيطات عدة مرات، إضافة إلى الانتقادات التي توجه لشركة تيبكو للطاقة حول تعاملها مع الكارثة.

(ブラック企業 — Burakku kigyō) ”الشركات السوداء“ الشركات التي تعامل الموظفين بشكل سيئ. تلك القوائم السوادء هي مواد جاذبة للقراءة كما أن لها شعبية بين الباحثين عن عمل والذين يأملون في تجنب المعاناة وظروف العمل السيئة من أجل راتب منتظم.

(限定正社員 — Gentei seishain) إن الموظف الدائم أو الموظف الذي يعمل بدوام كامل في اليابان هو الشخص الذي لديه عمل مضمون وراتب ثابت. ولكن في الآونة الأخيرة ظهر مفهوم جديد يعرف بـ ”موظف دائم لوقت محدودة“ ويسهل هذا المفهوم على أرباب العمل عملية الإستغناء عن العمال وتسريحهم في حال عدم الحاجة إليهم، وهو أمر يرفضه الموظفون الدائمون.

(追い出し部屋 — Oidashi-beya) ”غرفة لعزل الموظف من عمله“ وهي مكان مخصص داخل الشركات للعمال لإجبارهم على ترك العمل من تلقاء أنفسهم. وهو ما يوفر على الشركة عناء إقالة الموظف وتكبد دفع التعويضات المختلفة والإجراءات القانونية.

(ナチスの手口に学んだら — Nachisu no teguchi ni manandara) في خطاب ٢٩ يوليو/تموز، تكلم آسو تارو نائب رئيس الوزراء أثناء مناقشة تعديل الدستور الياباني وقال: ”لماذا لا نتعلم من انازيين؟“ والتي تم تفسيرها من قبل خصوم الحزب الليبرالي على أنها تعني أنه يؤمن بهذا النهج في معالجة الأمور. لعل تارو لم يقصد هذا المعنى (المقالة بالإنكليزية) لكن إستخدام هذا التشبيه لم يكن موفقاً على كل حال.

(ネット選挙 — Netto senkyo) ”انتخابات الإنترنت“، في انتخابات مجلس الشيوخ في يوليو/تموز من هذا العام أصبح باستطاعة المرشحين استخدام شبكة الإنترنت للوصول إلى الناخبين لأول مرة، وذلك بفضل تعديلات أبريل /نيسان لقانون الانتخابات العامة.

(アホノミクス — Ahonomikusu) ليس كل اليابانيين من مشجعي أبي نوميكس، اصبح هذا لمصطلح يستخدم من قبل معارضي السياسات الاقتصادية لرئيس الوزراء أبي، (أهو) تعني أحمق أوغبي.

(引いたら負け — Hiitara make) وتعني ”التراجع يعني الهزيمة“ وهي عبارة قالها تاناكا ماساهيرو لاعب فريق توهوكو راكوتن الذي لم يخسر أي مباراة هذا الموسم . بعد حسمه لبطولة المحيط الهادئ يوم ٢٦ سبتمبر/أيلول .

(二刀流 — Nitōryū) وتعني ”يستخدم سيفين“ ولكنها تشير في عالم البيسبول إلى الرياضي الذي يستطيع رمي الكرة وضربها بالمضرب بنفس الأداء المتميز. هذا العام أثبت أوتاني شوهي الضارب الخاص بفريق هوكايدو نيبون هام امتلاكه لهذه المقدرة.

(スポーツの底力 — Supōtsu no sokojikara) دعي مدرب فريق rakuten هوشينو سن ايتشي ”قوة لعبة البيسبول“ لإلهام عشاق فريقه في منطقة توهوكو في أعقاب زلزال ١١ مارس/أذار كارثة التسونامي. في هذه القائمة تم توسيع معنى العبارة للتعبير عن القوة الكامنة في جميع الألعاب الرياضية.

(シライ — Shirai) هي حركات الجمباز المنسوبة للشاب الموهوب شيراي كينزو الذي تميز بأدائه في بطولة العالم للجمباز وسميت ثلاث تقنيات جديدة باسمه.

(お・も・て・な・し — O-mo-te-na-shi) وهي الكلمة التي تعبر عن كرم الضيافة. وهي الكلمة التي جاءت في العرض الذي قدمته كريستل تاكي جاوا اللجنة الأولمبية الدولية في بوينس آيرس بالأرجنتين في أوائل سبتمبر/أيلول، عندما فازت طوكيو بشرف تنظيم دورة الالعاب الاولمبية والبارلمبية عام ٢٠٢٠. وقد كان للطريقة التي ألقت بها الكلمة تأثير على المجتمع الياباني ويمكنك أن ترى وتسمع العديد ممن يقلدونها في الصفوف الدراسية والشركات.

(コントロールされている — Kontorōru sareteiru) وردت الكلمة في خطاب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أمام اللجنة الأولمبية الدولية IOC الذي ذكر أن الوضع في فوكوشيما دايئتشي ”تحت السيطرة“. وقد تم اعتبار هذا التصريح على أنه غير صحيح ومخادع وذلك بسبب التدفق المستمر من الأخبار السيئة من موقع المفاعل.

(المقالة الأصلية باللغة الإنكليزية)