Cada año la editorial Jiyū Kokumin Sha, que publica el popular manual de referencia Gendai yōgo no kiso chishiki (Conocimientos básicos de la terminología contemporánea), selecciona la “palabra más popular del año” junto a una lista con el “top ten” anual. Las palabras elegidas son aquellas que han calado en el imaginario colectivo durante el último año, lo que todo el mundo ha dicho en algún momento. La compañía anunció recientemente una lista de 50 candidatas. Las palabras finalistas y la vencedora serán anunciadas el lunes 2 de diciembre.

A continuación les ofrecemos la lista de palabras candidatas. Estos términos ofrecen una interesante visión de los sucesos e ideas que han tenido más importancia para los japoneses durante el último año.

ＰＭ２・５ — PM2.5 son partículas en suspensión de 2.5 micrómetros o menos, particularmente peligrosas por su capacidad de penetrar profundamente en el tejido pulmonar. Mientras China combate la polución del aire, especialmente en invierno, Japón tiene que hacer frente a la contaminación de PM2.5 que llega al archipiélago en el viento procedente del continente.

— PM2.5 son partículas en suspensión de 2.5 micrómetros o menos, particularmente peligrosas por su capacidad de penetrar profundamente en el tejido pulmonar. Mientras China combate la polución del aire, especialmente en invierno, Japón tiene que hacer frente a la contaminación de PM2.5 que llega al archipiélago en el viento procedente del continente. ＮＩＳＡ（ニーサ） — NISAs son las siglas en inglés de Nippon Individual Savings Accounts (Cuentas de Ahorros Personales de Japón), un servicio hecho a la imagen del sistema ISA británico, que estará disponible para los inversores japoneses a partir de enero de 2014. Este sistema permite una inversión de más de un millón de yenes anuales con dividendos y ganancias de capital exentas de impuestos durante los primeros cinco años.

— NISAs son las siglas en inglés de Nippon Individual Savings Accounts (Cuentas de Ahorros Personales de Japón), un servicio hecho a la imagen del sistema ISA británico, que estará disponible para los inversores japoneses a partir de enero de 2014. Este sistema permite una inversión de más de un millón de yenes anuales con dividendos y ganancias de capital exentas de impuestos durante los primeros cinco años. 母さん助けて詐欺 — Kāsan tasukete sagi . “¡Mamá, necesito ayuda!” es la última versión de las estafas que tienen como objetivo a las personas mayores en Japón. El estafador llama a la víctima haciéndose pasar por su hijo o hija pidiendo una transferencia de dinero urgente para pagar tras un accidente de tráfico u otra emergencia.

— . “¡Mamá, necesito ayuda!” es la última versión de las estafas que tienen como objetivo a las personas mayores en Japón. El estafador llama a la víctima haciéndose pasar por su hijo o hija pidiendo una transferencia de dinero urgente para pagar tras un accidente de tráfico u otra emergencia. 弾丸登山 — Dangan tozan . Las “escaladas bala” o “subidas relámpago” están de moda estos días, especialmente cuando nos referimos al monte Fuji. Los turistas toman un autobús hasta la quinta estación del Fuji, suben a la cima por la noche, ven el amanecer desde la cumbre, y vuelven a bajar la misma mañana. El gobierno ha advertido a los montañistas que eviten esta estrategia al subir la montaña más alta de Japón, especialmente durante las aglomeraciones que siguieron a la designación del Fuji como Patrimonio de la Humanidad.

— . Las “escaladas bala” o “subidas relámpago” están de moda estos días, especialmente cuando nos referimos al monte Fuji. Los turistas toman un autobús hasta la quinta estación del Fuji, suben a la cima por la noche, ven el amanecer desde la cumbre, y vuelven a bajar la misma mañana. El gobierno ha advertido a los montañistas que eviten esta estrategia al subir la montaña más alta de Japón, especialmente durante las aglomeraciones que siguieron a la designación del Fuji como Patrimonio de la Humanidad. 美文字 — Bimoji . Jóvenes artistas de la caligrafía como Nakatsuka Suitō están contribuyendo a que resurja un interés por “los caracteres bellos”. Muchas personas están perdiendo la habilidad para escribir a mano un texto en japonés de forma elegante debido a la proliferación del uso de computadoras y smartphones.

— . Jóvenes artistas de la caligrafía como Nakatsuka Suitō están contribuyendo a que resurja un interés por “los caracteres bellos”. Muchas personas están perdiendo la habilidad para escribir a mano un texto en japonés de forma elegante debido a la proliferación del uso de computadoras y smartphones. ＤＪポリス — DJ porisu . El conocido como “Policía DJ” organizó con buen humor a la multitud que se reunió en el caótico cruce de Shibuya después de que la selección de fútbol de Japón se clasificara para el mundial de 2014 el pasado 4 de junio.

— . El conocido como “Policía DJ” organizó con buen humor a la multitud que se reunió en el caótico cruce de Shibuya después de que la selección de fútbol de Japón se clasificara para el mundial de 2014 el pasado 4 de junio. ななつ星 — Nanatsu Boshi . El tren de siete estrellas es el servicio de mayor lujo que la empresa Kyūshū Railways ofrece actualmente en su ya de por sí rica oferta de trenes turísticos en la principal isla del sur de Japón.

— . El tren de es el servicio de mayor lujo que la empresa Kyūshū Railways ofrece actualmente en su ya de por sí rica oferta de trenes turísticos en la principal isla del sur de Japón. パズドラ — Pazudora . Puzzle & Dragons ha sido la aplicación de más éxito este año en la escena de los juegos para teléfonos móviles. Aunque el juego fue lanzado en 2012, ha sido en la primavera de 2013 cuando se ha convertido en una de las aplicaciones más descargadas tanto en plataformas iOS como en Android.

— . Puzzle & Dragons ha sido la aplicación de más éxito este año en la escena de los juegos para teléfonos móviles. Aunque el juego fue lanzado en 2012, ha sido en la primavera de 2013 cuando se ha convertido en una de las aplicaciones más descargadas tanto en plataformas iOS como en Android. ビッグデータ — Biggu dēta . “Big data” es un término que ha cautivado a las empresas informáticas y de telecomunicaciones de Japón tanto como lo ha hecho con sus homólogas en el resto del mundo.

— . “Big data” es un término que ha cautivado a las empresas informáticas y de telecomunicaciones de Japón tanto como lo ha hecho con sus homólogas en el resto del mundo. ＳＮＥＰ（スネップ） — Pronunciado suneppu , es el acrónimo en inglés de “solitary non-employed persons” (personas solitarias y sin empleo), y se une a la lista de términos que describen a personas que han sido abandonadas en el camino durante las vertiginosas fluctuaciones de la economía en los últimos años.

— Pronunciado , es el acrónimo en inglés de “solitary non-employed persons” (personas solitarias y sin empleo), y se une a la lista de términos que describen a personas que han sido abandonadas en el camino durante las vertiginosas fluctuaciones de la economía en los últimos años. ヘイトスピーチ — Heito supīchi . “Hate speech”, o “discursos del odio” en español, se ha convertido en una expresión de moda a raíz de las ruidosas manifestaciones contra los coreanos que han tenido lugar este año en los barrios en los que residen personas originarias de este país. En la actualidad se debate sobre la necesidad de legislar para contrarrestar este fenómeno.

— . “Hate speech”, o “discursos del odio” en español, se ha convertido en una expresión de moda a raíz de las ruidosas manifestaciones contra los coreanos que han tenido lugar este año en los barrios en los que residen personas originarias de este país. En la actualidad se debate sobre la necesidad de legislar para contrarrestar este fenómeno. さとり世代 — Satori sedai . La “generación iluminada” se describe a sí misma de esta forma por su desconexión con los placeres y las compras extravagantes. Esta joven generación, que tiene escaso interés en comprar un automóvil o productos de diseño, asegura que ha superado la era de consumo desenfrenado y que está más interesado en cosas sencillas, como disfrutar del tiempo en el hogar o con un pequeño círculo de amigos.

— . La “generación iluminada” se describe a sí misma de esta forma por su desconexión con los placeres y las compras extravagantes. Esta joven generación, que tiene escaso interés en comprar un automóvil o productos de diseño, asegura que ha superado la era de consumo desenfrenado y que está más interesado en cosas sencillas, como disfrutar del tiempo en el hogar o con un pequeño círculo de amigos. ダークツーリズム — Dāku tsūrizumu . Del inglés “dark tourism” (turismo oscuro), es aquel que lleva a los viajeros a lugares que están fuera de los bucólicos circuitos de los touroperadores habituales: Auschwitz, Chernóbil, la Zona Cero de Nueva York, y si algunos japoneses terminan saliéndose con la suya, un día también el área alrededor de la central de Fukushima Daiichi.

— . Del inglés “dark tourism” (turismo oscuro), es aquel que lleva a los viajeros a lugares que están fuera de los bucólicos circuitos de los touroperadores habituales: Auschwitz, Chernóbil, la Zona Cero de Nueva York, y si algunos japoneses terminan saliéndose con la suya, un día también el área alrededor de la central de Fukushima Daiichi. ご当地電力 — Gotōchi denryoku . Producida a escala local, la energía eléctrica consumida en una población concreta está siendo promovida como una forma de abandonar la dependencia de la electricidad generada por las grandes eléctricas de Japón, especialmente de aquellas que utilizan la energía nuclear.

— . Producida a escala local, la energía eléctrica consumida en una población concreta está siendo promovida como una forma de abandonar la dependencia de la electricidad generada por las grandes eléctricas de Japón, especialmente de aquellas que utilizan la energía nuclear. ご当地キャラ — Gotōchi kyara . Los “personajes locales” son mascotas promocionales que actúan como Relaciones Públicas de su región. Nosotros ya las presentamos en 2012.

— . Los “personajes locales” son mascotas promocionales que actúan como Relaciones Públicas de su región. Nosotros ya las presentamos en 2012. こじらせ女子 — Kojirase-joshi . Mujeres jóvenes que no pueden “conseguir lo que quieren”. El libro que Amamiya Mami publicó en 2011, Joshi o kojirasete , es el que ha dado nombre a este tipo de mujeres, desafortunadas en el amor y sin confianza en sí mismas.

— . Mujeres jóvenes que no pueden “conseguir lo que quieren”. El libro que Amamiya Mami publicó en 2011, , es el que ha dado nombre a este tipo de mujeres, desafortunadas en el amor y sin confianza en sí mismas. 富士山 — Fujisan . El pico más alto de Japón ha estado en el candelero este año por su designación como Patrimonio de la Humanidad. La montaña ha sido reconocida como patrimonio cultural, aunque mantiene también su belleza natural.

— . El pico más alto de Japón ha estado en el candelero este año por su designación como Patrimonio de la Humanidad. La montaña ha sido reconocida como patrimonio cultural, aunque mantiene también su belleza natural. 日傘男子 — Higasa danshi . Hombres que no se avergüenzan de abrir la sombrilla cuando el sol cae a plomo. Por lo que respecta a ellos, mantener un cutis blanco no es sólo cosa de mujeres.

— . Hombres que no se avergüenzan de abrir la sombrilla cuando el sol cae a plomo. Por lo que respecta a ellos, mantener un cutis blanco no es sólo cosa de mujeres. バカッター — Bakattā . Una combinación de la palabra baka (estúpido) y Twitter, referida al auge de personas que publican fotos en las redes sociales gastando bromas estúpidas (y a menudo poco higiénicas). En muchos casos han sido fotografías de empleados o clientes de tiendas tumbados dentro de refrigeradores de helado, o comiendo en un restaurante totalmente desnudos. Esto provocó en algunos casos el cierre de estos comercios.

— . Una combinación de la palabra (estúpido) y Twitter, referida al auge de personas que publican fotos en las redes sociales gastando bromas estúpidas (y a menudo poco higiénicas). En muchos casos han sido fotografías de empleados o clientes de tiendas tumbados dentro de refrigeradores de helado, o comiendo en un restaurante totalmente desnudos. Esto provocó en algunos casos el cierre de estos comercios. 激おこぷんぷん丸 — Geki-oko pun pun maru . El oko viene del verbo okoru , “enfadarse”, al que se le añaden prefijos y sufijos para enfatizar la furia. Si puedes leer japonés, puedes echar un vistazo a la etimología aquí. Normalmente se utiliza acompañado de este cabreado personaje: ٩(๑`^´๑)۶

— . El viene del verbo , “enfadarse”, al que se le añaden prefijos y sufijos para enfatizar la furia. Si puedes leer japonés, puedes echar un vistazo a la etimología aquí. Normalmente se utiliza acompañado de este cabreado personaje: ٩(๑`^´๑)۶ 困り顔メイク — Komari-gao meiku . Cosméticos aplicados con la intención de hacer que la cara de la mujer parezca llena de preocupación. Al parecer, el objetivo es inspirar una respuesta protectora en el hombre de su vida.

— . Cosméticos aplicados con la intención de hacer que la cara de la mujer parezca llena de preocupación. Al parecer, el objetivo es inspirar una respuesta protectora en el hombre de su vida. 涙袋メイク — Namidabukuro meiku . Maquillaje para simular ojeras, o descrito de una forma más atrayente, párpados inferiores levemente abultados para que los ojos parezcan más grandes, incrementando el sex appeal y la suavidad de la expresión facial.

— . Maquillaje para simular ojeras, o descrito de una forma más atrayente, párpados inferiores levemente abultados para que los ojos parezcan más grandes, incrementando el y la suavidad de la expresión facial. 倍返し — Baigaeshi . “¡Lo pagarás el doble de caro!” es la famosa coletilla del serial de TV Hanzawa Naoki, cuyo protagonista que da nombre a la serie es interpretado por el actor Sakai Masato.

— . “¡Lo pagarás el doble de caro!” es la famosa coletilla del serial de TV Hanzawa Naoki, cuyo protagonista que da nombre a la serie es interpretado por el actor Sakai Masato. 今でしょ — Ima desho . “¿Por qué no ahora mismo?” es la respuesta manida que el profesor de escuela preparatoria Hayashi Osamu dice cuando se pregunta a sí mismo “¿cuándo lo vas a hacer?”. Esta frase ha pasado de los anuncios del Instituto Tōshin a la jerga nacional.

— . “¿Por qué no ahora mismo?” es la respuesta manida que el profesor de escuela preparatoria Hayashi Osamu dice cuando se pregunta a sí mismo “¿cuándo lo vas a hacer?”. Esta frase ha pasado de los anuncios del Instituto Tōshin a la jerga nacional. ダイオウイカ — Daiōika . El calamar gigante fue capturado por las cámaras en su hábitat natural, a más de 600 metros de profundidad en el océano cerca de las islas Ogasawara, por un equipo de la NHK y Discovery Channel que ha luchado por obtener imágenes de este animal durante una década.

— . El calamar gigante fue capturado por las cámaras en su hábitat natural, a más de 600 metros de profundidad en el océano cerca de las islas Ogasawara, por un equipo de la NHK y Discovery Channel que ha luchado por obtener imágenes de este animal durante una década. じぇじぇじぇ — Yeyeye . Una interjección de sorpresa del dialect propio de Iwate, popularizada por el serial de la NHK Ama-chan.

— . Una interjección de sorpresa del dialect propio de Iwate, popularizada por el serial de la NHK あまロス — Ama rosu . Es la abreviatura de Ama-chan rosu shōkōgun , o "Trastorno por Estrés Post-Ama-chan". Es el sentimiento de pérdida que ha afectado a los espectadores del serial tras su último capítulo.

— . Es la abreviatura de , o "Trastorno por Estrés Post-Ama-chan". Es el sentimiento de pérdida que ha afectado a los espectadores del serial tras su último capítulo. ビッグダディ — Biggu Dadi . “Big Daddy” es el apodo de Hayashishita Kiyoshi, cuya vida ha sido tema de numerosos shows televisivos desde 2006. El drama de su numerosa familia se ha seguido en televisión: unas cuantas esposas y 17 hijos en total, si mis cuentas no son erróneas.

— . “Big Daddy” es el apodo de Hayashishita Kiyoshi, cuya vida ha sido tema de numerosos shows televisivos desde 2006. El drama de su numerosa familia se ha seguido en televisión: unas cuantas esposas y 17 hijos en total, si mis cuentas no son erróneas. ハダカの美奈子 — Hadaka no Minako . “Minako desnuda” es el título de una película que ha sido estrenada en noviembre: un filme basado en la historia de Minako, una de las esposas de “Big Daddy”, y los seis hijos que se llevó consigo tras su divorcio.

— . “Minako desnuda” es el título de una película que ha sido estrenada en noviembre: un filme basado en la historia de Minako, una de las esposas de “Big Daddy”, y los seis hijos que se llevó consigo tras su divorcio. ふなっしー — Funasshī es uno de los yuru-kyara más enérgicos de Japón. Mientras que él (¿ella?¿eso?) es el Relaciones Públicas más conocido de Funabashi, en la prefectura de Chiba, hay en realidad una mascota oficial diferente en el mismo municipio. No obstante, esta creación no oficial ha ganado tanta popularidad con sus apariciones en televisión que la ciudad ha terminando aceptando a esta pera nashi saltarina y gritona como representante de cara a la nación. Funasshī recibió una carta de aceptación formal del ayuntamiento de su ciudad este otoño.

— Funasshī es uno de los yuru-kyara más enérgicos de Japón. Mientras que él (¿ella?¿eso?) es el Relaciones Públicas más conocido de Funabashi, en la prefectura de Chiba, hay en realidad una mascota oficial diferente en el mismo municipio. No obstante, esta creación no oficial ha ganado tanta popularidad con sus apariciones en televisión que la ciudad ha terminando aceptando a esta pera saltarina y gritona como representante de cara a la nación. Funasshī recibió una carta de aceptación formal del ayuntamiento de su ciudad este otoño. フライングゲット — Furaingu getto . Un préstamo tomado del inglés “flying get”, que significa “conseguir un producto antes de la fecha oficial de su venta en el mercado”. Este término se ha utilizado durante años y se ha convertido en el título de una canción del grupo de “idols” AKB48 en 2011. Este año la comediante Kintarō realizó una parodia de AKB48 en televisión en la que utilizaba el término.

— . Un préstamo tomado del inglés “flying get”, que significa “conseguir un producto antes de la fecha oficial de su venta en el mercado”. Este término se ha utilizado durante años y se ha convertido en el título de una canción del grupo de “idols” AKB48 en 2011. Este año la comediante Kintarō realizó una parodia de AKB48 en televisión en la que utilizaba el término. マイナンバー — Mai nanbā . Un sistema de identificación numérica para los ciudadanos y ciudadanas de Japón. “My number” será utilizado para trámites fiscales y asuntos sociales. Los esfuerzos para crear un sistema de identificación unificado se remontan a la década de 1960, cuando el primer ministro Satō Eisaku intentó establecer un sistema de identificación numérica para todos los habitantes del país. En mayo de 2013 la Dieta aprobó una ley para comenzar a asignar estos números de identificación a partir de enero de 2016.

— . Un sistema de identificación numérica para los ciudadanos y ciudadanas de Japón. “My number” será utilizado para trámites fiscales y asuntos sociales. Los esfuerzos para crear un sistema de identificación unificado se remontan a la década de 1960, cuando el primer ministro Satō Eisaku intentó establecer un sistema de identificación numérica para todos los habitantes del país. En mayo de 2013 la Dieta aprobó una ley para comenzar a asignar estos números de identificación a partir de enero de 2016. ＮＳＣ — Es la versión japonesa del Consejo Nacional de Seguridad estadounidense, que será dirigido por el consejero especial del gabinete del gobierno Yachi Shōtarō una vez se apruebe la creación de este organismo en la Dieta.

— Es la versión japonesa del Consejo Nacional de Seguridad estadounidense, que será dirigido por el consejero especial del gabinete del gobierno Yachi Shōtarō una vez se apruebe la creación de este organismo en la Dieta. アベノミクス — Abenomikusu , o “Abenomics”, es una de las palabras candidatas con más fuerza este año.

— , o “Abenomics”, es una de las palabras candidatas con más fuerza este año. ３本の矢 — Sanbon no ya . Las “tres flechas” del Abenomics: relajación monetaria, aplicación flexible de estímulos fiscales, y una estrategia de crecimiento destinada al incremento de la inversión privada.

— . Las “tres flechas” del Abenomics: relajación monetaria, aplicación flexible de estímulos fiscales, y una estrategia de crecimiento destinada al incremento de la inversión privada. 集団的自衛権 — Shūdanteki jieiken . El derecho a la autodefensa colectiva hace referencia a la capacidad de Japón para participar en operaciones de combate para servir de apoyo a sus aliados si estos son atacados. La interpretación tradicional del Artículo 9 de la Constitución japonesa no permite esto, por lo que los esfuerzos del gobierno actual para revisar esta interpretación están siendo acogidos con elogios por parte de Estados Unidos, y con preocupación en las naciones vecinas de Japón en Asia-Pacífico y entre los pacifistas del país.

— . El derecho a la autodefensa colectiva hace referencia a la capacidad de Japón para participar en operaciones de combate para servir de apoyo a sus aliados si estos son atacados. La interpretación tradicional del Artículo 9 de la Constitución japonesa no permite esto, por lo que los esfuerzos del gobierno actual para revisar esta interpretación están siendo acogidos con elogios por parte de Estados Unidos, y con preocupación en las naciones vecinas de Japón en Asia-Pacífico y entre los pacifistas del país. 特定秘密 — Tokutei himitsu . “Secretos determinados”, o información clasificada para no ser revelada al público. El gobierno de Abe Shinzō está trabajando para promulgar una nueva ley de secretos oficiales que ampliaría la definición de “secreto”, así como las competencias del gobierno para aumentar el periodo de suspensión. Las declaraciones del gobierno sobre la necesidad de garantizar así la seguridad de la información oficial en Japón ha sido acogida con desagrado entre los periodistas, que temen que se les impida hacer su trabajo de manera adecuada.

— . “Secretos determinados”, o información clasificada para no ser revelada al público. El gobierno de Abe Shinzō está trabajando para promulgar una nueva ley de secretos oficiales que ampliaría la definición de “secreto”, así como las competencias del gobierno para aumentar el periodo de suspensión. Las declaraciones del gobierno sobre la necesidad de garantizar así la seguridad de la información oficial en Japón ha sido acogida con desagrado entre los periodistas, que temen que se les impida hacer su trabajo de manera adecuada. 汚染水 — Osensui . Se refiere al agua contaminada que está siendo almacenada en enormes contenedores en el exterior de la central nuclear de Fukushima Daiichi. Se ha informado de numerosas fugas de agua radiactiva que ha terminado en el terreno y ha llegado hasta el océano, desatando las críticas contra la gestión que TEPCO está haciendo del desastre.

— . Se refiere al agua contaminada que está siendo almacenada en enormes contenedores en el exterior de la central nuclear de Fukushima Daiichi. Se ha informado de numerosas fugas de agua radiactiva que ha terminado en el terreno y ha llegado hasta el océano, desatando las críticas contra la gestión que TEPCO está haciendo del desastre. ブラック企業 — Burakku kigyō . Estas “empresas negras” son conocidas por el trato denigrante que da a sus empleados. Listas de las peores de estas empresas son una lectura popular entre los demandantes de empleo, que esperan evitar sufrir unas condiciones laborales pésimas simplemente por un sueldo medio mensual.

— . Estas “empresas negras” son conocidas por el trato denigrante que da a sus empleados. Listas de las peores de estas empresas son una lectura popular entre los demandantes de empleo, que esperan evitar sufrir unas condiciones laborales pésimas simplemente por un sueldo medio mensual. 限定正社員 — Gentei seishain . El concepto tradicional de seishain , o empleado a tiempo completo, era la de una persona con trabajo fijo. Pero la nueva idea de “empleado fijo con limitaciones” hará que las empresas puedan deshacerse de los empleados a tiempo completo con mayor facilidad cuando no se les necesite. Esto puede suponer un paso adelante para los empleados a tiempo parcial, pero las personas con un trabajo estable ven con preocupación estas “limitaciones”, que podrían amenazar su puesto.

— . El concepto tradicional de , o empleado a tiempo completo, era la de una persona con trabajo fijo. Pero la nueva idea de “empleado fijo con limitaciones” hará que las empresas puedan deshacerse de los empleados a tiempo completo con mayor facilidad cuando no se les necesite. Esto puede suponer un paso adelante para los empleados a tiempo parcial, pero las personas con un trabajo estable ven con preocupación estas “limitaciones”, que podrían amenazar su puesto. 追い出し部屋 — Oidashi-beya . La “habitación de destierro” es una división dentro de algunas empresas (especialmente las “empresas negras”) donde los trabajadores que ya no son necesarios son transferidos para realizar tareas tediosas hasta que terminan por abandonar su puesto por voluntad propia, evitando así la empresa los trámites para despedirlos (así como pagarles una indemnización y el papeleo legal).

— . La “habitación de destierro” es una división dentro de algunas empresas (especialmente las “empresas negras”) donde los trabajadores que ya no son necesarios son transferidos para realizar tareas tediosas hasta que terminan por abandonar su puesto por voluntad propia, evitando así la empresa los trámites para despedirlos (así como pagarles una indemnización y el papeleo legal). ナチスの手口に学んだら — Nachisu no teguchi ni manandara . En una conferencia ofrecida el 29 de julio, el ministro Asō Tarō habló de la forma en la que los nazis modificaron la Constitución de Weimar sin que nadie se diese cuenta para hacerse con todo el poder. Su comentario sobre “aprender de los métodos de los nazis” fue interpretado por la oposición como un intento del partido del gobierno de imitar al partido fascista alemán. Es posible que esa no fuese la intención real del PLD, pero esa afirmación estuvo fuera de lugar en cualquier caso.

— . En una conferencia ofrecida el 29 de julio, el ministro Asō Tarō habló de la forma en la que los nazis modificaron la Constitución de Weimar sin que nadie se diese cuenta para hacerse con todo el poder. Su comentario sobre “aprender de los métodos de los nazis” fue interpretado por la oposición como un intento del partido del gobierno de imitar al partido fascista alemán. Es posible que esa no fuese la intención real del PLD, pero esa afirmación estuvo fuera de lugar en cualquier caso. ネット選挙 — Netto senkyo . Las primeras elecciones a la cámara alta en las que los candidatos pudieron utilizar Internet para llegar al electorado tuvieron lugar en julio de 2013, gracias a una enmienda a la ley electoral realizada en abril.

— . Las primeras elecciones a la cámara alta en las que los candidatos pudieron utilizar Internet para llegar al electorado tuvieron lugar en julio de 2013, gracias a una enmienda a la ley electoral realizada en abril. アホノミクス — Ahonomikusu . No a todo el mundo le gusta el Abenomics. Este término les ha venido al pelo a aquellos que se oponen a la política económica del primer ministro: aho significa imbécil o idiota, justo el prefijo que necesitaban para crear este neologismo.

— . No a todo el mundo le gusta el Abenomics. Este término les ha venido al pelo a aquellos que se oponen a la política económica del primer ministro: significa imbécil o idiota, justo el prefijo que necesitaban para crear este neologismo. 引いたら負け — Hiitara make . El lanzador estrella del equipo de béisbol Tōhoku Rakuten Golden Eagles Tanaka Masahiro no perdió un solo partido en la última temporada. Tras ganar el banderín de la Liga del Pacífico el pasado 26 de septiembre, explicó las razones por las que hizo sus mejores lanzamientos al final del partido: “contenerme habría significado la derrota”.

— . El lanzador estrella del equipo de béisbol Tōhoku Rakuten Golden Eagles Tanaka Masahiro no perdió un solo partido en la última temporada. Tras ganar el banderín de la Liga del Pacífico el pasado 26 de septiembre, explicó las razones por las que hizo sus mejores lanzamientos al final del partido: “contenerme habría significado la derrota”. 二刀流 — Nitōryū . En béisbol se dice que “llevar dos espadas” es un talento inusual. Este año tan solo Ōtani Shōhei, de los Hokkaidō Nippon Ham Fighters, demostró ser capaz de lanzar y batear. (De hecho, debutó en la temporada de marzo como jardinero derecho).

— . En béisbol se dice que “llevar dos espadas” es un talento inusual. Este año tan solo Ōtani Shōhei, de los Hokkaidō Nippon Ham Fighters, demostró ser capaz de lanzar y batear. (De hecho, debutó en la temporada de marzo como jardinero derecho). スポーツの底力 — Supōtsu no sokojikara . El manager de los Rakuten Hoshino Sen’ichi invocó la “la profunda fuerza del béisbol” para animar a la afición de la región de Tōhoku después del Gran Terremoto del Este de Japón y posterior tsunami. La expresión ha sido generalizada en esta lista para expresar el poder latente que existe en todos los deportes.

— . El manager de los Rakuten Hoshino Sen’ichi invocó la “la profunda fuerza del béisbol” para animar a la afición de la región de Tōhoku después del Gran Terremoto del Este de Japón y posterior tsunami. La expresión ha sido generalizada en esta lista para expresar el poder latente que existe en todos los deportes. シライ — Shirai . No todos los gimnastas reciben el honor de que su nombre sea utilizado para designar un movimiento. El joven Shirai Kenzō, sin embargo, ha conseguido que tres técnicas lleven su nombre: dos movimientos en ejercicios de suelo: el Shirai (un salto mortal hacia atrás con un cuádruple giro) y el Shira 2 (un salto mortal hacia adelante con un triple giro); y el Shirai/Kim (un movimiento en el potro que se acompaña de un giro triple Yurchenko ), cuyo nombre comparte con el gimnasta coreano Kim Hee Hoon.

— . No todos los gimnastas reciben el honor de que su nombre sea utilizado para designar un movimiento. El joven Shirai Kenzō, sin embargo, ha conseguido que tres técnicas lleven su nombre: dos movimientos en ejercicios de suelo: el Shirai (un salto mortal hacia atrás con un cuádruple giro) y el Shira 2 (un salto mortal hacia adelante con un triple giro); y el Shirai/Kim (un movimiento en el potro que se acompaña de un giro triple ), cuyo nombre comparte con el gimnasta coreano Kim Hee Hoon. お・も・て・な・し — O-mo-te-na-shi . La palabra omotenashi señala el sentido de la hospitalidad. Con la separación de sílabas recuerda a la presentación de Christel Takigawa ante el Comité Olímpico Internacional en Buenos Aires el pasado mes de septiembre, cuando Tokio venció en la carrera por las Olimpiadas de 2020. Tras su peculiar presentación de la palabra, muchas personas en Japón imitaron el gesto durante semanas.

— . La palabra señala el sentido de la hospitalidad. Con la separación de sílabas recuerda a la presentación de Christel Takigawa ante el Comité Olímpico Internacional en Buenos Aires el pasado mes de septiembre, cuando Tokio venció en la carrera por las Olimpiadas de 2020. Tras su peculiar presentación de la palabra, muchas personas en Japón imitaron el gesto durante semanas. コントロールされている — Kontorōru sareteiru. En otra de las intervenciones frente al COI el primer ministro Abe Shinzō aseguró que la situación en Fukushima Daiichi estaba “under control” (bajo control). Aunque Tokio no corre peligro, este comentario fue considerado por muchos como un embuste debido a la cascada de malas noticias que han ido apareciendo sobre la zona.

(Traducción al español del original en inglés)