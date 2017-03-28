La nueva novela de Murakami Haruki, Kishidanchō goroshi (El asesinato de Il Commendatore) salió a la venta en Japón el 24 de febrero de 2017. Por el momento no se ha anunciado cuándo aparecerá su traducción al inglés, pero los fans probablemente tendrán que armarse de paciencia. La novela 1Q84 fue publicada en inglés un año y medio después de la publicación del tercer volúmen en japonés. También pasó más de un año entre la publicación en japonés de la última novela de Murakami, Los años de peregrinación del chico sin color, y su traducción al inglés.

El título en inglés de esta novela, Killing Commendatore, aparece de forma destacada en la portada de ambos volúmenes en japonés. Se refiere al argumento de la ópera de Mozart Don Giovanni—aunque la historia de Murakami es muy diferente—así como al cuadro que recibe su título de esta ópera que aparece en la novela. El título podría cambiar cuando se publique la traducción en inglés, aunque la llamativa publicidad que se le ha hecho hasta ahora sugiere lo contrario.

Misterio desde el principio

La historia se desarrolla en torno a un protagonista sin nombre, un pintor especializado en retratos. Separado de su esposa, está viviendo temporalmente en una antigua casa que pertenece a un afamado artista llamado Amada Tomohiko, cuyo hijo es uno de sus amigos de la escuela de arte. Amada, que tiene 92 años y sufre demencia, está siendo cuidado en una residencia lejana.

El narrador a veces oye ruidos débiles en la noche que llegan del ático. Preocupado por la posible presencia de ratas, toma una linterna y va a investigar. Allí descube a un búho, pero eso no es todo. Junto a la entrada también encuentra un gran cuadro envuelto en papel marrón. Una etiqueta lo identifica como El asesinato de Il Commendatore, un trabajo no publicado de Amada que representa una sangrienta escena de Don Giovanni situándola en el antiguo Japón.

Esta obra, pintada en el estilo tradicional japonés del nihonga, presenta cuatro personajes principales. Un hombre joven hunde profundamente su espada en el pecho de un anciano con barba blanca, mientras una mujer jóven y un sirviente observan aterrados. En la esquina inferior izquierda, la cabeza de otro personaje se asoma desde un agujero en el suelo, sosteniendo la esquina de la cubierta medio abierta. El narrador se obsesiona con esta escena y con su misterioso testigo en particular, que tiene una cara anormalmente larga, como una berenjena.

En un episodio posterior más extraño, el narrador es despertado en medio de la noche por un silencio que no es natural. El interminable chirrido de las cigarras del otoño está ausente por algún motivo. Cuando va a la cocina a servirse un whisky, a través del silencio escucha el lejano doblar de una campana. Al salir al exterior, encuentra que ese sonido parece venir de un pequeño santuario cercano. Tras el santuario hay un cementerio. El doblar de la campana continúa desde debajo del túmulo...

Situaciones intrigantes

Lo de arriba no es más que una pequeña muestra de la historia. La novela se desarrolla a partir de estas escenas centrándose en los personajes que viven en el vecindario de la casa de Amada. Murakami ofrece su peculiar mezcla de lo fantástico y lo mundano y hace gala de su habitual maestría a la hora de presentar situaciones intrigantes para enganchar al lector a la historia. Aunque algunas líneas de la historia nos dejan insatisfechos por estar poco desarrolladas, el autor también ofrece desenlaces más satisfactorios que en otras de sus novelas recientes. La música también hace su aparición habitual, esta vez siendo fundamentalmente clásica.

Con un artista como protagonista de la historia, es tentador trazar paralelismos con el propio Murakami. La cuestión de si los retratos son arte sugiere conexiones sobre si el autor es un escritor de ficción popular o de literatura. De cualquier forma que lo interpretemos, los comentarios dispersos sobre la naturaleza del arte son interesantes para comprender su postura al respecto. La expansión del universo de Murakami va a agradar a los fans. Espero que por su bien, la traducción llegue cuanto antes.

(Fotografía del encabezado: copias de El asesinato de Il Commendatore a la venta en una tienda Tsutaya en Daikanyama, en Tokio, el 24 de febrero de 2017. © Jiji.)