صدرت الرواية الجديدة للكاتب موراكامي هاروكي والتي تحمل عنوان ”مقتل الكومنداتور: قائد فرقة الفرسان“ في اليابان في ۲٤ فبراير/ شباط ٢٠١٧. ولم يصدر أي إعلان بعد بشأن متى سترى ترجمة إنكليزية للرواية النور، ولكن ربما سيكون على القراء التحلي بالصبر ريثما تصدر. فرواية 1Q84 صدرت بالإنكليزية بعد عام ونصف من نشر الجزء الثالث منها باللغة اليابانية في عام ٢٠١٠. كما استغرق صدور ترجمة إنكليزية لرواية موراكامي ما قبل الأخيرة المكتوبة باليابانية ”تسوكورو تازاكي عديم اللون وسنوات حجه“ أكثر من عام.

لقد ظهر العنوان الإنكليزي للرواية ”Killing Commendatore“ بشكل بارز على غلاف كلا جزئي الرواية المكتوبين باليابانية. وهذا العنوان يشير إلى مقطوعة من أوبرا دون جيوفاني لموتسارت، على الرغم من أن قصة رواية موراكامي مختلفة جدا، بالإضافة إلى لوحة تحمل اسم هذه الأوبرا وقد ورد ذكرها في الرواية. وهذا العنوان قد يتغير عند نشر ترجمة إنكليزية للرواية، ولكن التسويق الظاهر في هذه المرحلة للرواية يشير إلى خلاف ذلك.