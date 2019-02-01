Dicen que los ehōmaki son rollos de sushi relleno de buena suerte. Les mostramos cómo se prepara este delicioso plato añadido hace relativamente poco a las tradiciones que rodean el setsubun.

En Japón la animada costumbre de lanzar soja tostada para alejar a los problemáticos ogros es una parte esencial de las tradiciones del setsubun que tienen lugar en febrero. En los últimos años ha irrumpido una nueva práctica entre los distintos eventos que caracterizan a esta fiesta: engullir un grueso rollo de sushi conocido como ehōmaki.

Entrando en una nueva estación

Los ehōmaki son una variedad de futomaki, unos robustos rollos de sushi que están rellenos con una variedad de ingredientes. La persona que lo prepara puede elegir los ingredientes del relleno con libertad, aunque lo que diferencia el corazón de estos rollos sushi de otras variedades más habituales es su reputación de otorgar buena suerte a quien lo come y la forma del todo inusual en la que se consume.

Siguiendo el antiguo calendario lunar, el setsubun marca la división entre el invierno y la primavera, un tiempo delicado en el que los espíritus malévolos causan estragos, y en el que las costumbres propias de la estación se centran en alejar la mala fortuna y atraer la salud y la prosperidad. Por este motivo, el ehōmaki contiene normalmente siete ingredientes—un número de la suerte que se corresponde con los shichifukujin de Japón, los Siete Dioses de la Fortuna. Para extraer la buena suerte del rollo de sushi, no obstante, los que participan en las tradiciones del setsubun tienen que devorar el conjunto en completo silencio, bocado a bocado, mientras miran en una dirección concreta elegida por sus buenos augurios, en japonés ehō.

La dirección correcta que hay que encarar cambia cada año y sigue un ciclo fijo determinado por el onmyōdō, la tradicional cosmología esotérica de Japón.

Calculando el ehō

Último dígito del año Dirección afortunada 1, 3, 6, u 8 Sur/sureste 2 o 7 Norte/noreste 4 o 9 Este/noreste 5 o 0 Oeste/suroeste

Una tradición incipiente

Los orígenes del ehōmaki son por desgracia confusos. La numerología tradicional de Japón explica la cantidad de ingredientes en el rollo de sushi, pero el significado de otros de sus peculiares elementos es difícil de descifrar. Una teoría atribuye los orígenes de la práctica del ehōmaki a una campaña de publicidad de una cooperativa de productos del mar de Osaka, hace un poco menos de un siglo.

Esta tradición se celebra principalmente en Osaka y el resto de la región de Kansai, pero poco a poco también se está introduciendo en otras zonas de Japón. Las tiendas de 24 horas y los supermercados han liderado el avance nacional del ehōmaki, y distintos establecimientos presentan ahora campañas promocionales en esta época con pedidos especiales y rollos de sushi gourmet con la esperanza de atraer a los clientes a esta rentable tradición. Las ventas han crecido tal como se esperaba, haciendo del ehōmaki un medio lucrativo para aumentar las ventas durante el período que va entre el Año Nuevo y el día de San Valentín.

Naturalmente, no todo el mundo cree que engullir un rollo de sushi grueso sea una proposición atractiva—muchos tokiotas la odian, de hecho—, por lo que es una práctica del setsubun que aún está lejos de ser ampliamente adoptada. La sobreproducción también se ha convertido en una cuestión preocupante, y en los últimos años algunas tiendas han puesto menos empeño sus estrategias de venta después de que unas cuantas fotografías de contenedores llenos de rollos de sushi provocaran encendidas críticas en las redes sociales. El Gobierno y las asociaciones de consumidores también han manifestado su preocupación sobre el desperdicio de alimentos, lo que ha dañado un poco la reputación del ehōmaki.

A pesar de este escándalo, el ehōmaki, ya sea cortado o entero, está pasando poco a poco a formar parte de los distintos rituales del comienzo de la primavera en Japón.

El ehōmaki de Nippon.com

Ingredientes (para un rollo)

Nori 1 hoja grande

Arroz 1,5 vasos

Vinagre de sushi 2 cucharadas



Relleno (se puede ajustar de acuerdo con el gusto y la disponibilidad, pero debe contener siete elementos)

Pepino 1/4 (cortado a lo largo)

Kanpyō (virutas de calabaza de peregrino) 1 (20 gramos)

Palitos de cangrejo 2,5 palitos

Espinacas 2 hojas

Setas shiitake 1 (cortada)

Kōyadōfu (tofu seco congelado) 2 tiras

Tortilla enrollada japonesa 2 tiras

Receta