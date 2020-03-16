La propagación de la infección del COVID-19 por el nuevo coronavirus dominó los titulares de la prensa en Japón en febrero de 2020.

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El Destructor Takanami de la Fuerza Marítima de Autodefensa parte de la base de Yokosuka, en la prefectura de Kanagawa, en una misión de recopilación de información para garantizar la seguridad de la navegación de los barcos japoneses en las aguas de Oriente Próximo. Es la primera vez que un destructor de las Fuerzas de Autodefensa de Japón es enviado a una misión en el extranjero desde 2009.

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El crucero Diamond Princess es puesto en cuarentena en Yokohama después de que se descubriera que un hombre que desembarcó en Hong Kong estaba infectado con el nuevo coronavirus (la infección llamada posteriormente COVID-19). El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar comienza a realizar análisis a los pasajeros y a los miembros de la tripulación.

La oficina de fiscales públicos de Tokio presenta nuevas acusaciones contra el diputado de la cámara baja Akimoto Tsukasa en un caso de corrupción en el que se sospecha que el político aceptó 3,85 millones de yenes en sobornos de una empresa china que planeaba abrir un casino en Japón. El 12 de febrero se le concede la libertad bajo fianza a Akimoto después de que el Tribunal del Distrito de Tokio rechazara la petición de la fiscalía, que pedía que el acusado permaneciese detenido.

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Una estudiante de instituto fallece después de quedar sepultado por un corrimiento de tierra en una ladera junto a un camino en Zushi, en la prefectura de Kanagawa.

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Nippon Steel anuncia que cerrará las instalaciones de Kure en la prefectura de Hiroshima, propiedad de su empresa subsidiaria Nippon Steel Nisshin, para finales de septiembre de 2023.

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La Comisión del Comercio Justo realiza inspecciones in situ en la oficina central de Rakuten en Tokio. Estas inspecciones parten de la sospecha de que la empresa haya infringido la ley antimonopolio al abusar de su posición de ventaja para la negociación con otros socios comerciales al eliminar el coste de los envíos en compras cuyo precio supera una cantidad concreta.

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El jugador y entrenador de béisbol Nomura Katsuya fallece en un hospital de Tokio a los 84 años. Como jugador ganó la primera Triple Corona de Japón, mientras que como entrenador condujo a las Golondrinas de Yakult a ganar tres Series de Japón.

Nomura Katsuya felicita a Tanaka Masahiro (con el dorsal número 18) por su desempeño como lanzador en una victoria para las Águilas Doradas de Tōhoku Rakuten en el estadio Sapporo Dome el 23 de octubre de 2009. (© Jiji)

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Nissan anuncia que ha presentado una demanda contra su expresidente de la junta directiva Carlos Ghosn en el Tribunal del Distrito de Yokohama en la que pide 10.000 millones de yenes en daños.

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El Ministerio de Salud anuncia que una mujer japonesa de unos 80 años que nunca ha visitado China ha fallecido en la prefectura de Kanagawa después de contraer la infección del COVID-19. Es la primera muerte causada por el coronavirus en suelo japonés.

El cantautor y compositor Makihara Noriyuki es arrestado por la policía de Tokio por posesión de drogas ilegales.

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Se celebra en Tokio un ensayo del relevo de la antorcha olímpica en el que 22 personas corren una distancia de 2,3 kilómetros.

La actriz Ishihara Satomi (a la izquierda) “choca los cinco” con la siguiente corredora durante el ensayo del relevo de la antorcha de los Juegos Olímpicos de Tokio el 15 de febrero de 2020. (© Jiji)

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El primer ministro Abe Shinzō preside una reunión de un equipo de trabajo del Gobierno para hacer frente a la infección del COVID-19. Abe anuncia un plan para impulsar medidas de contención contra el coronavirus en colaboración con los Gobiernos locales. Esa misma tarde el Gobierno fleta un quinto avión a Wuhan.

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El quinto avión enviado a Wuhan por el Gobierno japonés llega al aeropuerto de Haneda con 65 ciudadanos japoneses y sus miembros de la familia chinos. El Gobierno asegura que ya ha repatriado a todos los ciudadanos japoneses que se encontraban en la provincia de Hubei y que querían volver, por lo que no fletará más aviones.

La Oficina del Gabinete publica los datos preliminares del PIB del último trimestre de 2019. La economía se contrajo un 1,6 %, y un 6,3 % de forma interanual. Es la primera vez que se registra un declive en los últimos cinco trimestres.

La Fundación del Maratón de Tokio decide cancelar la participación de los corredores populares en la competición que se celebrará el 1 de marzo debido al brote del nuevo coronavirus.

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El Gobierno adopta una nueva ley para endurecer las regulaciones sobre los gigantes tecnológicos. A través de esta legislación empresas como Google, Apple o Amazón deberán ser más transparentes para proteger a sus clientes y a sus socios comerciales. El Gobierno pretende que esta ley entre en vigor en 2021.

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Los pasajeros del crucero Diamond Princess comienzan a abandonar el barco tras un período de cuarentena. Un total de 970 pasajeros que dieron negativo en las pruebas del nuevo coronavirus desembarcan para el 21 de febrero. Durante medio mes, más de 600 personas en el barco quedaron infectadas con el nuevo coronavirus.

El Tribunal del Distrito de Osaka sentencia a Kagoike Yasunori, expresidente de la gestora de centros educativos Moritomo Gakuen, a cinco años de prisión, y a su mujer Junko a tres años, suspendidos durante cinco años, por recibir ayudas públicas de manera fraudulenta. Los dos son acusados de haber recibido unos 170 millones de yenes en subsidios de los gobiernos central, de la prefectura de Osaka y municipal, aunque Kagoike Junko es declarada no culpable de defraudar a estos dos últimos organismos públicos.

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Se celebra en el Tribunal del Distrito de Chiba la primera audiencia del proceso con jueces legos contra Kurihara Yūichirō, acusado de abuso físico con resultado de muerte de su hija de 10 años Mia en enero de 2019. Aunque el acusado expresa remordimiento, niega algunos de los detalles de los cargos de los que se le acusa.

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El Emperador Naruhito celebra su 60.º cumpleaños. Es la primera vez que celebra un natalicio desde que ascendiese al Trono del Crisantemo. El saludo al público en los terrenos del Palacio Imperial es cancelado debido al brote del nuevo coronavirus.

El Emperador Naruhito es seguido por la Emperatriz Masako, el príncipe heredero Fumihito y la princesa Kiko en el acto por el cumpleaños del Emperador celebrado en el Palacio Imperial el 23 de febrero de 2020. (© Jiji)

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En una reunión del equipo de trabajo sobre la enfermedad del COVID-19 el Gobierno adopta una política básica integral cuyo objetivo principal es controlar los focos de personas infectadas en todo el país.

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El Gobierno pide la cancelación de grandes actos, como conciertos o eventos deportivos profesionales, durante dos semanas. Todos los partidos restantes de la pretemporada del béisbol profesional se jugarán sin público.

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El primer ministro Abe pide el cierre de todas las escuelas de primaria, secundaria e institutos, así como de las escuelas especiales para niños con discapacidad, desde el 2 de marzo hasta las vacaciones de primavera que comienzan a finales de dicho mes.

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A medida que el número de infecciones aumenta en Hokkaidō, el gobernador Suzuki Naomichi declara el estado de emergencia y pide a los habitantes que se queden en casa durante el fin de semana. Tokyo Disneyland, DisneySea y Universal Studios Japan anuncian que cerrarán del 29 de febrero al 15 de marzo.

(Fotografía del encabezado: el crucero Diamond Princess, donde muchas personas quedaron infectadas con el nuevo coronavirus, anclado en Yokohama el 12 de febrero de 2020. © Jiji.)