تفشي فيروس كورونا يتصدر عناوين الأخبار اليابانية خلال شهر فبراير/ شباط 2020.

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المدمرة تاكانامي التابعة لقوات الدفاع الذاتي البحرية تغادر قاعدتها في مدينة يوكوسوكا بمحافظة كاناغاوا في مهمة لجمع المعلومات بغرض تأمين سلامة الملاحة للسفن اليابانية في مياه الشرق الأوسط. وهذه هي أول مهمة جديدة خارج الحدود اليابانية لمدمرة تابعة لقوات الدفاع الذاتي منذ عام 2009.

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السفينة االسياحية (دايموند برنسيس) تخضع للحجر الصحي في مدينة يوكوهاما بعد اكتشاف أن رجلاً كان على متنها قد غادرها في هونغ كونغ وهو مصاب بفيروس كورونا الجديد كوفيد-19. وشرعت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة على جميع الركاب وأفراد الطاقم للوقوف على الحالات المصابة من عدمها.

المدعون العامون في طوكيو يوجهون تهماً إضافية ضد نائب مجلس النواب (أكيموتو تسوكاسا) على خلفية قضية الرشوة التي يشتبه فيها بأنه تلقى 3,85 مليون ينًا من إحدى الشركات الصينية التي خططت لافتتاح ملهًى ترفيهي في اليابان. وفي الثاني عشر من فبراير/ شباط أُفرج عن أكيموتو بكفالة بعد أن رفضت محكمة طوكيو الجزئية طلب المدعين العامين برفض إطلاق سراحه.

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وفاة طالب في المرحلة الثانوية بعد أن غمرته الرمال جراء انهيارٍ أرضي لأحد المنحدرات بجانب أحد الأرصفة في مدينة زوشي بمحافظة كاناغاوا.

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شركة نيبون ستيل للصلب تعلن أنها ستغلق مصنع كورى الواقع في مدينة كورى بمحافظة هيروشيما، وهو المصنع المملوك لشركتها الفرعية (نيبون ستيل نيشّين)، وذلك بحلول نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2023.

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لجنة التجارة المنصفة تُجري عمليات تفتيش ميدانية للمقر الرئيسي لشركة راكوتن بطوكيو. حيث تشك اللجنة في أن الشركة قد انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال إساءة استخدام موقعها التفاوضي المتفوق مع الشركاء التجاريين من أجل إلغاء رسوم التسليم للمشتريات التي تكون أعلى من سعر معين.

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وفاة لاعب ومدرب البيسبول، (نومورا كاتسويا)، في إحدى مستشفيات طوكيو عن عمر يناهز الرابعة والثمانين عامًا. وهو الذي حصل على جائزة التاج الثلاثي الأولى لليابان عندما كان لاعبًا (جائزة تمنح لمن يتصدر الدوري في ثلاث فئات محددة في نفس الموسم)، بينما قاد فريق (ياكولت سوالوز) كمدربٍ وحصل معهم على ثلاث بطولات في الدوري الياباني.

نومورا كاتسويا يهنئ تاناكا ماساهيرو (الذي يرتدي الرقم 18) على مشاركته الكاملة في المباراة التي انتهت بفوز فريق (توهوكو راكوتن جولدن إيغلز) في ملعب سابورو في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول 2009. الصورة من جيجي برس.

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شركة نيسان تعلن أنها أقامت دعوى قضائية ضد رئيسها السابق كارلوس غصن في محكمة يوكوهاما المحلية، طالبت فيها بـ 10 مليارات ين تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بالشركة.

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وزارة الصحة تعلن وفاة إمرأة يابانية في الثمانينات من عمرها لم تزر الصين قط في محافظة كاناغاوا بعد إصابتها بـفيروس كورونا (كوفيد-19). وتعد هذه أول حالة وفاة على الأراضي اليابانية ناجمة عن فيروس كورونا.

شرطة طوكيو تعتقل المغني والشاعر الغنائي (ماكيهارا نوريوكي) بتهمة حيازة مواد مخدرة محظورة.

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أُقيمت تجربة أداء (بروفة) لمراحل حمل ونقل الشعلة الأولمبية في طوكيو، حيث شارك 22 شخصًا في المراسم ركضوا مسافة 2,3 كيلومترًا.

الممثلة إيشيهارا ساتومي (على اليسار) تصافح المشاركة التالية خلال فاعليات بروفة حمل الشعلة الأولمبية في طوكيو في الخامس عشر من فبرايرم شباط 2020. الصورة من جيجي برس.

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رئيس الوزراء شينزو آبي يعقد اجتماعًا مع فريق عمل حكومي لمواجهة التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19). حيث أعلن عن خطط لتعزيز التدابير الرامية إلى احتواء الفيروس بالتعاون مع الحكومات المحلية. وفي نفس الليلة، أرسلت الحكومة طائرة مستأجرة خصيصًا خامسة إلى مدينة ووهان الصينية معقل انتشار الفيروس.

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وصول الطائرة المستأجرة الخامسة قادمة من مدينة ووهان الصينية إلى مطار هانيدا حاملة على متنها 65 مواطنا يابانيًا وأفراد أسرهم الصينيين. وتقول الحكومة بأنها أعادت حاليًا جميع الرعايا اليابانيين الذين أرادوا العودة إلى أرض الوطن من مقاطعة هوبي الصينية، لذلك لن ترسل المزيد من الرحلات الجوية المستأجرة.

مكتب مجلس الوزراء يصدر الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2019. هذا وقد تقلص الاقتصاد بنسبة 1.6٪، أو 6.3٪ على أساس سنوي، وذلك في أول انخفاض خلال الأرباع الخمسة الأخيرة.

المؤسسة المنظمة لسباقات المسافات الطولية بطوكيو تقرر إلغاء مشاركات الجمهور العام في السباق الذي كان من المقرر عقده في الأول من مارس/ آذار وسط مخاوف تفشي فيروس كورونا.

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الحكومة تعتمد تشريعات جديدة لتشديد الضوابط على الشركات العملاقة في المجالات التكنولوجية. وسوف يتطلب الأمر المزيد من الإفصاحات من الشركات الكبرى مثل غوغل وأبل وأمازون لحماية عملائها وشركائها التجاريين. وتهدف الحكومة إلى تفعيل التشريع في عام 2021.

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ركاب السفينة السياحية (دايموند برنسيس) يبدأون بمغادرتها بعد فترة من العزل الصحي. حيث تم نقل 970 راكبًا ممن كانت نتيجة تحليلاتهم سلبية وخالية من فيروس كورونا بحلول يوم الحادي والعشرين من فبراير/ شباط الماضي. وعلى مدار نصف شهر، أصيب أكثر من 600 شخص على متن السفينة بفيروس كورونا الجديد.

محكمة أوساكا المحلية تصدر حكمًا بالسجن لمدة خمس سنوات على (كاغويكي ياسونوري) الذي كان يشغل منصب رئيس مدرسة (موريتومو غاكوين)، وعلى زوجته (جونكو) لمدة ثلاث سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات، لتلقيهما إعانات حكومية عن طريق الاحتيال. واتُهم الاثنان بتلقي حوالي 170 مليون ينًا في شكل إعانات من الحكومة اليابانية وحكومتي محافظة وبلدية أوساكا، لكن (كاغويكى جونكو) لم تُدان بتهمة الاحتيال على الجهتان الأخيران.

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محكمة محافظة تشيبا المحلية برئاسة قاضيٍ غير مختص تبدأ عقد أولى جلسات الاستماع في قضية محاكمة (كوريهارا يويإتشيرو) المتهم بارتكاب إساءة معاملة بدنية أدت إلى وفاة ابنته (ميا) البالغة من العمر عشر سنوات في يناير/ كانون الثاني 2019. هذا وقد أعرب المتهم عن أسفه، إلا أنه ينكر بعض التفاصيل في التهم الموجهة إليه.

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الإمبراطور ناروهيتو يحتفل بعيد ميلاده الستين، وهو الأول منذ اعتلائه العرش. هذا وقد تم إلغاء الاحتفالية العامة المعتادة في حدائق القصر الإمبراطوري بسبب تفشي فيروس كورونا.

الإمبراطور ناروهيتو تتبعه الإمبراطورة ماساكو وولي العهد فوميهيتو، وولية العهد الأميرة كيكو في حفل عيد الميلاد بالقصر الإمبراطوري في الثالث والعشرين من فبراير/ شباط 2020. الصورة من جيجي برس.

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في اجتماع لفرقة العمل الحكومية المختصة بمواجهة فيروس كورونا، تم اعتماد سياسة أساسية شاملة مع التركيز على التعامل مع جملة المصابين في جميع أنحاء البلاد.

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الحكومة تدعو إلى إلغاء الأحداث الكبرى، مثل الحفلات الموسيقية والمباريات الرياضية، على مدار الأسبوعين المقبلين (دخل القرار حيز التنفيذ). وسيتم لعب جميع مباريات البيسبول المتبقية التي تسبق افتتاح الموسم الحالي لدوري المحترفين بدون جماهير.

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رئيس الوزراء آبي يطلب إغلاق جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في جميع أنحاء اليابان، وكذلك المدارس الخاصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ابتداء من الثاني من مارس/ شباط (الماضي) وحتى عطلة الربيع التي تبدأ في نهاية الشهر الحالي.

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مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في محافظة هوكايدو، أعلن المحافظ (سوزوكي ناؤميتشي) حالة الطوارئ هناك، ووجه نداًء للمواطنين بالبقاء في منازلهم خلال عطلات نهاية الأسبوع. وفي سياقٍ متصل أعلن القائمون على تشغيل مدينة الملاهي الترفيهية ديزني لاند وديزني سي في طوكيو واستوديوهات يونيفرسال اليابان في أوساكا بأنهم سيغلقون أبوابهم في الفترة من 29 فبراير/ شباط إلى 15 مارس/ آذار.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: السفينة السياحية (دايموند برنسيس) حيث تم اكتشاف العديد من الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد على متنها. تم التقاط الصورة في الثاني عشر من فبراير/ شباط 2020. الصورة من جيجي برس)