新冠肺炎蔓延、著名职业棒球教练野村克也离世、森友学园违规领取补助金案件一审做出实刑判决……，请看2020年2月日本要闻回顾。

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海上自卫队“高波号”护卫舰从横须贺基地（神奈川县）启程前往中东海域，执行收集情报和确保日本船只安全的任务。这是11年来日本首次派遣护卫舰前往海外执行新任务。

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“钻石公主号”邮轮上一名80多岁的香港男性从日本回到香港后确诊感染新冠病毒，因此该邮轮达到横滨港海域后，一直停泊海上未能靠岸。厚生劳动省已开始对全体乘客和船员实施测量体温等“重新检疫”工作。

东京地方检察厅特搜部认定，在设有赌场的综合度假区（IR）建设项目的相关贪腐案件中，众议员秋元司（48岁，已从自民党退党）收取了某中国企业价值约385万日元的财物贿赂，以受贿罪提起追加起诉。东京地方法院12日驳回了检方因不服地方法院批准保释秋元司的决定而提出的申诉。秋元于同日获得保释。

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神奈川县逗子市一条公路边斜坡发生塌方，一名女性行人（18岁）被埋，送医后不幸死亡。

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日本最大钢铁企业日本制铁公司宣布，将于2023财年上半年关闭子公司日铁日新制钢的吴制铁所（广岛县吴市）。

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公正交易委员会认为，运营网购平台“乐天市场”的乐天公司制定的购物金额达到一定标准后免除运费的方针，涉嫌违反垄断法（滥用优势地位），对位于东京都世田谷区的乐天公司总部实施了上门稽查。

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日本职业棒球三冠王、著名捕手，曾三次带领养乐多队获得全国冠军的著名教练野村克也在东京某医院离世，享年84岁。

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日产汽车公司宣布已在横滨地方法院提起诉讼，要求前董事长卡洛斯・戈恩支付100亿日元赔偿金。

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厚生劳动省宣布，神奈川县一名感染了新冠病毒的80多岁女性死亡，该女性近期并无海外出行经历。这是日本国内首例确认的感染者死亡病例。

警视厅认定歌手槇原敬之（50岁）藏匿毒品和危险药物，以涉嫌违反毒品取缔法为由，对其实施了逮捕。

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2020年东京奥运圣火接力彩排在东京举行。共计22人参加了约2.3公里的接力跑。

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政府在首相官邸召开新冠肺炎疫情对策本部（本部长安倍晋三首相）会议。首相指示要和各地政府联手加强对策，防止疫情扩散。同日晚上，政府派出第五架包机前往武汉机场。

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第五架日本政府包机从新冠肺炎疫情重灾区湖北省武汉市载着当地日侨及其中国籍家属共计65人抵达羽田机场。政府宣布，希望回国的日本侨民已经全部接回，包机撤侨行动告一段落。

内阁府公布了2019年10-12月的国内生产总值（GDP，已做季节调整）速报值。剔除物价变动因素后的实际GDP环比减少1.6%，按年率计算降幅为6.3%，这是5个季度以来首次转为负值。

鉴于新冠肺炎疫情扩散，东京马拉松财团宣布将全面中止原定于3月1日举行的东京马拉松比赛。这是东京马拉松2007年创办以来首次停赛。

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东京马拉松，鉴于新型肺炎的影响，取消业余爱好者参赛，参赛资格保留到明年

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政府召开内阁会议敲定了对IT巨头加强管制的新法案。法案要求大型网购平台公开交易条件，以提高公平性，目的在于保护商家和用户。政府已将法案提交国会，力争在2021年春季开始施行。

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此前一直滞留在出现新冠病毒集体感染的大型邮轮上的部分乘客开始下船。对象为病毒检测呈阴性的人员，截至21日共有970名乘客下船。在大约半个月的时间里，已有超过600人感染新冠病毒。

大阪地方法院认定学校法人森友学园骗取中央政府、大阪府和大阪市政府合计约1.7亿日元补助金，宣布对被控犯有欺诈罪的前理事长笼池泰典（67岁）判处5年徒刑（检方要求判刑7年），对其妻谆子（63岁）判处3年徒刑，缓刑5年（与检方要求一致）。关于诈骗大阪府和大阪市补助金问题，谆子声称自己无罪。

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针对2019年1月千叶县野田市某小学四年级学生栗原心爱（当时10岁）的死亡事件，千叶县地方法院（审判长前田严）采用公民审判制度对被控犯有伤害致死等罪行的死者父亲勇一郎（42岁）进行了首次公判。勇一郎虽然做了道歉，但否认了部分起诉内容。

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迎来60岁生日的德仁天皇与皇后在皇居出席了即位后的首个生日庆祝活动。考虑到新型冠状肺炎疫情扩散，此次取消了公众庆贺活动。

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政府在首相官邸召开新冠肺炎疫情对策本部会议，制定了以重点应对地区感染者群体为核心的对策基本方针，以防范疫情进一步扩散。

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为防控新冠肺炎疫情进一步扩散，政府要求两周内避免举办演唱会和职业体育比赛等大型活动。本赛季剩余场次的职业棒球公开赛均改为无观众比赛。

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安倍晋三首相在新冠肺炎疫情对策本部上表示，将要求包括私立学校在内的全国所有小学、初高中和特殊学校在3月2日到春季假期之间临时停课。

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因新冠肺炎患者不断增多，北海道知事铃木直道发布了紧急事态宣言，要求北海道的民众减少周末外出。东京迪士尼（千叶县浦安市）和环球影城（大阪市）等大型主题公园决定29日到3月15日期间闭园。

标题图片：发生新冠病毒集体感染的“钻石公主号”邮轮，2020年2月12日，横滨市大黑码头（时事社）