El levantamiento del estado de emergencia, declarado en todo el país en abril, fue una de las noticias más importantes en Japón en mayo de 2020.

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El primer ministro Abe Shinzō extiende el estado de emergencia por la COVID-19 en todo el país hasta el 31 de mayo.

La Nihon Sumō Kyōkai (Asociación de Sumo de Japón) anuncia la cancelación del Torneo de Verano en Tokio cuyo comienzo estaba programado para el 24 de mayo.

El Ministro de Asuntos Internos y Comunicaciones anuncia que a 1 de abril la población de menores de 15 años era de aproximadamente 15,1 millones, lo que supone un descenso de 200.000 personas. El total se reduce por 39.º año consecutivo.

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El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar aprueba el fármaco antiviral remdesivir para su uso en pacientes de la COVID-19. Es el primer tratamiento para esta enfermedad aprobado en Japón.

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El Instituto de Investigación Arqueológica de la Ciudad de Kioto anuncia que ha descubierto un muro de piedra y un foso del castillo de Shinjō, construido, según se cree, por Toyotomi Hideyoshi en sus últimos años de vida. Es la primera sección de este castillo que ha sido descubierta.

Parte del muro de piedra y el foso del castillo de Shinjō de Kioto presentados a los medios de comunicación el 12 de mayo de 2020. (© Jiji)

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Toyota anuncia que calcula que los beneficios operativos consolidados para el año fiscal que terminará en marzo de 2021 caerán un 79,5 % hasta los 500.000 millones.

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La Autoridad Regulatoria Nuclear aprueba la planta de reprocesamiento de combustible nuclear de Rokkasho, en la prefectura de Aomori, para el combustible consumido al considerar que se cumplen los nuevos estándares de seguridad para comenzar sus operaciones.

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El Gobierno levanta el estado de emergencia en 39 prefecturas basándose en una serie de condiciones, entre ellas un objetivo de 0,5 o menos casos por cada 100.000 personas en la última semana.

Tras la reanudación de las clases de forma escalonada, el personal de los centros educativos toma la temperatura a los menores antes de que entren al aula en Kitakyūshū, en la prefectura de Fukuoka, el 18 de mayo de 2020. (© Jiji)

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El Gobierno decide abandonar sus planes para promulgar en la presente sesión de la Dieta una revisión de Ley de la Oficina de Fiscales Públicos, cuyo objetivo era retrasar la edad de jubilación de los fiscales.

La Oficina del Gabinete publica su cálculo preliminar del PIB para el primer trimestre de 2020. La economía se contrajo un 0,9 % respecto al trimestre anterior y un 3,4 % respecto al año anterior.

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Tatemichi Hiroshi, secretario a sueldo del Estado de la diputada del Partido Liberal Democrático Kawai Anri, admite haber infringido las leyes electorales durante las elecciones a la Cámara Alta de julio de 2019 en la segunda audiencia en el Tribunal del Distrito de Hiroshima.

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La Federación de Béisbol de Institutos de Japón anuncia la cancelación del torneo de verano por primera vez desde que finalizó la Guerra.

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La Organización Nacional del Turismo Japonés informa que el número de visitantes extranjeros que llegó a Japón en abril de 2020 cayó un 99,9 % respecto al año anterior hasta los 2.900. Es la primera vez que esta cifra cae por debajo de los 10.000 desde que se comenzaron a registrar estas estadísticas en 1964.

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El Gobierno levanta el estado de emergencia en las prefecturas de Osaka, Kioto y Hyōgo.

El presidente de la Oficina de Fiscales Superiores Públicos de Tokio Kurokawa Hiromu presenta su dimisión después de admitir que jugó al mahjong por dinero con varios periodistas durante el estado de emergencia.

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El Gobierno levanta el estado de emergencia en las cinco prefecturas restantes del país: Tokio, Kanagawa, Saitama, Chiba y Hokkaidō. Han pasado 48 días desde que se declarara inicialmente el estado de emergencia el 7 de abril.

En varias pantallas en Shinjuku, Tokio, se informa sobre el levantamiento del estado de emergencia el 25 de mayo de 2020. (© Jiji)

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El ministro de Salud, Trabajo y Bienestar Katō Katsunobu anuncia que el Gobierno no aprobará el medicamento Avigan en mayo ya que no hay suficientes datos sobre su eficacia como tratamiento para la COVID-19.

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La Policía de la prefectura de Kioto detiene a Aoba Shinji por el ataque incendiario de un estudio de Kioto Animation que acabó con la vida de 36 personas en julio de 2019 al considerar que se ha recuperado lo suficiente de sus heridas como para ser puesto bajo custodia.

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El Gobierno aprueba un segundo presupuesto adicional para el año fiscal 2020 con medidas relacionadas con la epidemia de COVID-19. Este presupuesto es de 31,9 billones de yenes, lo que hace que el paquete de estímulo económico aumente hasta un total de 117,1 billones de yenes.

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Contrail gana el Derbi japonés celebrado sin espectadores en el hipódromo de Tokio en Fuchū y se mantiene en su rumbo para conseguir la triple corona de Japón después de finalizar primero en el Satsuki Shō de abril.

(Fotografía del encabezado: trabajadores llevan protectores faciales para recibir a los clientes en los grandes almacenes Odakyū en Shinjuku, Tokio, el 26 de mayo de 2020. © Jiji.)