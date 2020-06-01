新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言の全面解除、検察庁法改正案の今国会成立の断念など、2020年5月の日本の出来事を振り返る。

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安倍晋三首相は、全都道府県を対象にした新型コロナウイルス感染症対策の緊急事態宣言を、5月31日まで延長した。

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日本相撲協会は、大相撲夏場所（24日初日）の中止を発表した。

総務省は、国内の15歳未満の子どもの数（4月1日時点の推計）を発表。1512万人で、前年より20万人減った。39年連続の減少で過去最少を更新。

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厚生労働省は、新型コロナウイルス感染症の治療薬として抗ウイルス薬「レムデシビル」を特例承認した。国内初の新型コロナ治療薬となった。

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京都市埋蔵文化財研究所は、豊臣秀吉が最晩年に築いたとされる「京都新城」の石垣と堀が、京都市上京区の京都仙洞御所内で見つかったと発表した。

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トヨタ自動車は、2021年3月期連結決算に関し、営業利益が前期比79.5％減の5000億円となる見通しを発表した。

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原子力規制委員会は、青森県六ケ所村にある日本原燃の使用済み核燃料再処理工場が、操業開始に必要な新規制基準に「適合している」と判断した。

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政府は、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言を39県で解除した。人口10万人当たりの1週間の累積感染者数が0.5人以下などの基準を総合的に判断した。

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政府・与党は、検察官の定年を引き上げる検察庁法改正案の今国会成立を断念した。

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内閣府は1月から3月のGDP速報値を発表した。前の3カ月と比べてマイナス0.9％、年率換算でマイナス3.4％となった。

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来期はさらに大幅下落の予想 GDPマイナス3.4%

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昨年7月の参院選で、公選法違反（買収）罪に問われた自民党の河井案里参院議員＝広島選挙区＝の公設第2秘書立道弘被告（54）の第2回公判が、広島地裁であり、被告は起訴内容を認めた。

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日本高等学校野球連盟は、夏の甲子園大会の中止を決定した。中止は79年ぶり3度目。

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日本政府観光局は、4月の訪日外国人数（推計値）を発表した。前年同月比99.9%減の2900人で、1964年の統計開始以降初めて単月で1万人を割り込んだ。

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政府は、新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言を、大阪府、京都府、兵庫県の近畿3府県で解除した。

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東京高検の黒川弘務検事長（63）は、緊急事態宣言発令下で新聞記者らと賭けマージャンを行ったことを認め、辞表を提出した

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政府は、東京、神奈川、埼玉、千葉、北海道の5都道県で続いていた新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言を解除した。全面解除されたのは48日ぶり。

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加藤勝信厚生労働相は、新型コロナウイルス感染症の治療薬候補アビガンの有効性を示すデータがまだ示されていないとして、5月中の薬事承認を断念したことを明らかにした。

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京都府警は、アニメ制作会社「京都アニメーション」第1スタジオ（京都市伏見区）で昨年7月、36人が犠牲となった放火殺人事件で、殺人や現住建造物等放火などの疑いで青葉真司容疑者（42）を逮捕した。

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政府は、新型コロナウイルス感染症対策を盛り込んだ2020年度第2次補正予算案を閣議決定した。一般会計総額は31兆9114億円。総合的な事業規模は117.1兆円に上る。

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競馬の3歳馬日本一を決める「第87回日本ダービー」が東京競馬場で無観客で行われ、1番人気のコントレイルが優勝した。皐月賞に続くクラシックレース制覇で、無敗での2冠達成は史上7頭目。

バナー写真：営業を再開した百貨店で、フェースシールドを着用して接客する従業員＝2020年5月26日、東京都新宿区の小田急百貨店新宿店（時事）