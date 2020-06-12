رفع حالة الطوارئ بعد أن تم إعلانُها في جموع ربوع البلاد في أبريل/ نيسان الماضي، كان من بين أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر مايو/ أيار 2020.

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رئيس الوزراء شينزو آبي يعلن تمديد حالة الطوارئ على الصعيد الوطني اسمترارًا للجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا حتى الحادي والثلاثين من مايو/ أيار.

اتحاد السومو الياباني يعلن إلغاء البطولة الصيفية التي كان من المقرر أن تبدأ فعالياتها في في طوكيو في شهر مايو/ أيار.

وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات تعلن أنه اعتبارًا من الأول من أبريل/ نيسان، قُدر عدد الأطفال دون سن الخامسة عشر عامًا بنحو 15,1 مليون طفل، الأمر الذي يشير إلى انخفاض بقدر 200,000 طفل عن العام الماضي. وهو الانخفاض الإجمالي للسنة التاسعة والثلاثين على التوالي.

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وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تعتمد عقار ريمديسفير المضاد للفيروسات لاستخدامه مع مرضى فيروس كورونا. وهو بذلك يصبح أول علاج معتمد من اليابان لفيروس كورونا.

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معهد البحوث الأثرية بمدينة كيوتو يعلن عن اكتشاف جدار حجري وخندق قلعة (كيوتو شينجو)، وهي التي يُعتقد أنها بُنيت على يد القائد العسكري (تويوتومي هيديوشي) في سنواته الأخيرة. ويعد هذا هو الجزء الأول من القلعة الذي يم اكتشافه.

جزء من الجدار الحجري وخندق قلعة (كيوتو شينجو) خلال عرضه بوسائل الإعلام في كيوتو يوم الثاني عشر من مايو/ أيار 2020 جيجي برس.

شركة تويوتا تعلن أنه من المتوقع أن تنخفض أرباحها التشغيلية الموحدة للسنة التي ستنتهي في مارس/ آذار 2021 بنسبة 79,5٪ لتصل إلى 500 مليار ين ياباني.

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هيئة الرقابة النووية تصدق على معايير الأمان الجديدة اللازمة لبدء عمليات التشغيل في المحطة الكائنة ببلدة (روكَّاشو) بمحافظة أوموري لإعادة معالجة الوقود النووي الياباني المستهلك، وذلك باعتبارها مطابقة للمواصفات.

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الحكومة ترفع حالة الطوارئ في 39 محافظة استنادًا على معايير تشمل تحقيق هدف الوصول إلى 0,5 أو أقل من إجمالي الحالات لكل 100,000 شخص خلال الأسبوع الماضي.

مع بدء الحضور المدرسي المتقطع، يقوم الموظفون بقياس درجات حرارة الأطفال قبل دخولهم الفصل الدراسي في مدينة كيتاكيوشو بمحافظة فوكوؤكا في الثامن عشر من مايو / أيار 2020، جيجي برس.

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الحكومة تقرر التخلي عن خطط كانت مقررة لتشريع تعديل خلال انعقاد جلسات البرلمان في دروته الحالية بخصوص قانون مكتب المدعي العام لرفع سن التقاعد للمدعين العامين.

مكتب مجلس الوزراء ينشر الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2020. وهي التي تشير إلى انكماش في الاقتصاد بنسبة 0,9٪ أو 3,4٪ على أساس سنوي.

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(تاتيميتشي هيروشي) السكرتير المساعد لنائبة الحزب الليبرالي الديمقراطي (كاواي أنري) يعترف بانتهاك قوانين الانتخابات خلال انتخابات مجلس المستشارين في يوليو/ تموز 2019، وذلك خلال جلسة الاستمتاع الثانية التي عُقدت بمحكمة محافظة هيروشيما.

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الاتحاد الياباني للبيسبول يعلن إلغاء بطولة البيسبول الصيفية للمدارس الثانوية للمرة الأولى في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

هيئة السياحة الوطنية اليابانية تصدر تقرير يفيد بأن أعداد الزوار الأجانب الوافدين إلى اليابان في أبريل/ نيسان 2020 قد انخفض بنسبة 99,9٪ عن العام السابق ليصل إلى 2,900 زائر فقط. وهذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها الرقم إلى أقل من 10,000 زائر منذ أن تم تسجيل الإحصاءات لأول مرة في عام 1964.

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الحكومة اليابانية ترفع حالة الطوارئ في محافظات أوساكا وكيوتو وهيوغو التي كانت مفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

استقالة كوروكاوا هيرومو من منصبه كرئيس لمكتب المدعي العام في طوكيو بعد اعترافه بلعب لعبة

(ما جونغ – لعبة صينية تشبه الدومينو) مقابل المال مع بعضٍ من مراسلي الصحف خلال فترة إعلان حالة الطوارئ.

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الحكومة تقرر رفع حالة الطوارئ في المحافظات الخمس المتبقية في كل من طوكيو وكاناغاوا وسايتاما وتشيبا وهوكايدو، وذلك بعد أن مر 48 يومًا على الإعلان الأولي لحالة الطوارئ الذي صدر في السابع من أبريل/ نيسان الماضي.

شاشات العرض في حي شينجوكو بطوكيو تنقل قرار رفع حالة الطوارئ في الخامس والعشرين من مايو/ أيار 2020. جيجي برس.

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وزير الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية كاتو كاتسونوبو يقول بأن الحكومة لن تعتمد على عقار أفيغان خلال شهر مايو/ أيار، حيث إنه لا توجد بيانات كافية حول فعاليته كعلاج محتمل لفيروس كورونا.

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شرطة محافظة كيوتو تلقي القبض على أوبا شينغي المتهم بإضرام النيران عمدًا في أحد أستوديوهات الأنيمي بالمدينة، والذي أسفر عن مقتل 36 شخصًا في يوليو/ تموز 2019، حيث رأت الشرطة أنه تعافى بما فيه الكفاية من إصاباته لاقتياده إلى الحجز.

الحكومة اليابانية توافق على ميزانية تكميلية ثانية للسنة المالية 2020 مع تدابير تتعلق بانتشار فيروس كورونا. وتبلغ 31,9 تريليون ين، مما يرفع حزمة التحفيز الإجمالية إلى 117,1 تريليون ين.

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حصان (كونتريل – نوع من أنواع الخيول اليابانية الأصيلة المهجنة المخصصة للسباقات) يفوز بسباق الخيول الياباني، الذي أُقيم بدون جمهور على أرضية مضمار طوكيو في مدينة فوتشو بطوكيو، ولا يزال في طريقه لإحراز التاج الثلاثي الياباني بعد أن أنهى أيضًا سباق (ساتسوكي شو) محرزًا المركز الأول في أبريل/ نيسان الماضي.

(النص الأصلي نُشر باللغة اليابانية، والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: موظفون يرتدون أغطية واقية للوجه للترحيب بالعملاء في مركز (أوداكيو) التجاري في حي شينجوكو بطوكيو، في السادس والعشرين من مايو/ أيار 2020 جيجي برس)