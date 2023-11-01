大谷翔平が大リーグで日本人初の本塁打王、ジャニーズ事務所の廃業方針、ラグビーW杯1次リーグで日本敗退、藤井聡太の八冠達成、旧統一教会への解散命令請求、谷村新司さん死去、米グーグルに対する公取委の審査開始、1人年4万円の定額減税検討、トランスジェンダーの戸籍上の性別変更を巡る最高裁決定など、10月の主な出来事を振り返る。

1

米大リーグ・エンゼルスの大谷翔平が日本選手として初めてとなる本塁打王。今シーズンは44本放った。

2

性加害問題でジャニーズ事務所は「SMILE-UP.」に社名を変更し、被害者への補償後に廃業すると発表した。

4

ネット通販のアマゾンの荷物を配達中に負傷したフリーランスの配達員が、横須賀労基署に労災認定された。

5

米軍普天間飛行場の辺野古移設の工事に必要な設計変更について、国は沖縄県に代わって承認する代執行を提訴した。

8

ラグビーワールドカップの1次リーグで、日本はアルゼンチンに敗退。2大会連続の8強入りはならなかった。

10

全国の銀行間の資金決済を担う全銀システムで障害が発生、他行宛ての振り込みができなくなった。復旧まで2日かかった。

原告全員を水俣病と認めた大阪地裁判決を不服として、国と熊本県が控訴した。

11

将棋の藤井聡太が王座戦で永瀬拓矢王座に勝利。史上初めて八大タイトル独占を達成した。

札幌市と日本オリンピック委員会（JOC）が2030年の冬季五輪・パラリンピックの招致断念を表明した。

13

文部科学省は、旧統一教会に対する解散命令を東京地裁に請求した。

15

マラソングランドチャンピオンシップ（MGC）で男子の小山直城と赤崎暁、女子の鈴木優花と一山麻緒がパリ五輪代表に内定した。

16

「アリス」のメンバーでシンガー・ソングライターの谷村新司さんが8日に死去していたことが明らかになった。74歳。

17

「一票の格差」が最大3.03倍だった22年の参院選を巡る訴訟で、最高裁が「合憲」判決。

22

衆院長崎4区と参院徳島・高知選挙区の補欠選挙で、自民は選挙前の2議席のうち1議席を守れず、「1勝1敗」。

23

米グーグルが自社の検索アプリを目立つところに配置するようスマホメーカーに不当な働きかけをしていた疑いがあるとして、公正取引委員会は独占禁止法違反の疑いで審査を始めたと発表。

岸田首相は所信表明演説で、持続的な賃上げ実現や物価高対策に取り組む姿勢を強調。「経済」という言葉を3回連呼した。

25

トランスジェンダーが戸籍上の性別を変更するのに、生殖能力を失わせる手術を必要とする特例法の要件を巡り、最高裁は「違憲で無効」との決定を出した。

26

「東京モーターショー」から名称変更した「ジャパンモビリティショー」が始まった。「空飛ぶクルマ」など、従来の枠を超えた移動手段の展示が目立った。

岸田首相は政府与党政策懇談会で、税収増の還元策として、1人あたり年4万円の「定額減税」を行う方針を示し、具体的な制度をまとめるよう指示した。住民税の非課税世帯には7万円の現金給付を実施する考え。

プロ野球のドラフト会議が4年ぶりに関係者が一堂に集まり観客も入る中で開催された。

27

1966年に静岡県で一家4人を殺害したとして、強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌さん（87）の再審初公判が静岡地裁であり、袴田さんの姉・秀子さん（90）が「弟に代わり無実を主張します。巌に真の自由をお与え下さい」と述べた。

岸田文雄首相は衆院予算委員会で、防衛費増額のための増税を2024年度は実施しない考えを表明した。

28

プロ野球の日本シリーズが開幕。59年ぶりの関西勢同士の対決となったシリーズの第1戦は、阪神がオリックスに8対0で勝利した。

31

日銀は金融政策決定会合で、長期金利変動の上限を柔軟化することを決めた。事実上の上限だった1%を「めど」とし、一定程度超えることを容認する。

バナー写真：王座を奪取し、史上初の全八大タイトル制覇に笑顔の藤井聡太八冠＝10月11日、京都市東山区（時事）