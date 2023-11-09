大谷翔平成为夺得美国职业棒球大联盟本垒打王的日本第一人、杰尼斯事务所计划停业、橄榄球世界杯预选赛日本队失利、藤井聪太成为日本将棋八冠王、政府向法院申请下达要求旧统一教解散的命令、谷村新司离世、公平贸易委员会对美国谷歌公司启动反垄断调查、政府研究每人固定减税4万日元、最高法院对跨性别人士变更户籍性别问题做出裁决……，请看2023年10月日本要闻回顾。

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美国职业棒球大联盟洛杉矶天使队球员大谷翔平成为首个夺得本垒打王的日本人。他在本赛季中共打出44记本垒打。

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受创始人性侵问题影响，杰尼斯事务所宣布公司名称变更为“SMILE-UP.”，并在完成对受害者的补偿工作后停止运营。

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在配送亚马逊电商货物过程中受伤的一位自由职业的快递员被横须贺劳动基准监督署认定为工伤。

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针对美军普天间基地搬迁至边野古的相关工程所需要实施的设计变更，日本政府向法院提起诉讼，要求代替冲绳县政府开展审批工作。

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日本队在橄榄球世界杯预选赛中不敌阿根廷队，连续两届未能挺进八强。

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承担全国银行间资金结算工作的全国银行数据通信系统发生故障，导致银行间无法进行转账汇款。系统恢复正常花费了两天时间。

因不服大阪地方法院认定全体原告均是水俣病受害者的判决，日本政府和熊本县政府提起了上诉。

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日本将棋棋手藤井聪太在“王座战”中击败拥有王座头衔的永濑拓矢，成为史上首个独揽八大赛事冠军的棋手。

札幌市政府与日本奥委会（JOC）宣布放弃申办2030年冬季奥运及残奥会。

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文部科学省向东京地方法院申请下达要求旧统一教解散的命令。

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马拉松大奖赛（MGC，奥运选手选拔赛）开赛，男子组前两名小山直城和赤崎晓，女子组前两名铃木优花和一山麻绪获得代表日本参加巴黎奥运会的资格。

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据悉，Alice乐队成员、创作型歌手谷村新司已于8日离世，享年74岁。

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针对“一票之差(*1)”最多达到3.03倍的2022年参议院选举相关诉讼案，最高法院裁定选举“符合宪法规定”。

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在众议院长崎4区和参议院德岛及高知选区的候补选举中，自民党失去了选举前拥有的两个议席中的一个，战绩为“一胜一负”。

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美国谷歌公司因涉嫌不合理地要求智能手机制造商在手机的显著位置上设置其搜索应用程序，日本公平贸易委员会宣布对谷歌启动反垄断调查。

岸田首相在施政演说中强调，将致力于实现持续涨薪和应对物价上涨问题，发出“经济！经济！经济！”三连呼。

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《有关性别认同障碍患者的性别特殊处理法》中规定，跨性别人士若想变更户籍性别，必须接受绝育手术。最高法院裁定该项条款“违宪、无效”。

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由“东京国际车展”更名后的“日本移动出行展”拉开帷幕。“飞行汽车”等超越传统范畴的交通工具成为本届展会的亮点。

作为税收增长的回馈措施，岸田首相在政府执政党政策恳谈会上提出实施每人4万日元的“定额减税”方针，并指示相关部门制定具体制度。另外还考虑向免征居民税的低收入家庭发放7万日元现金补贴。

职业棒球选秀会议时隔4年在线下举办，相关人士齐聚一堂，并允许观众入场观看。

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袴田严（87岁）被控1966年在静冈县杀害一家四口，以抢劫杀人等罪名被判处死刑。静冈地方法院就此案进行了第一次重审公判。袴田的姐姐秀子（90岁）表示称，“代表弟弟主张无罪。请给予他真正的自由”。

岸田文雄首相在众议院预算委员会上表示，2024财年不考虑为增加国防开支而增税。

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职业棒球“日本大赛”开幕。此次是时隔59年的两支关西球队的对决，第一场比赛阪神老虎队以8比0击败欧力士野牛队。

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日本银行召开金融决策会议，决定将灵活放宽长期利率变动上限，以此前事实上的1%上限为“目标”，允许在一定程度上超过这一水平。

标题图片：夺得“王座”头衔后成为史上首个八冠王的藤井聪太面露笑容，10月11日，京都市东山区（时事社）

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