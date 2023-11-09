Отани Сёхэй – первый японский король хоум-ранов из Японии в Главной бейсбольной лиге США, решение агентства талантов Johnny & Associates о прекращении бизнеса, поражение сборной Японии в первом раунде Чемпионата мира по регби, завоевание Фудзии Сотой восьмого чемпионского титула сёги, требование судебного роспуска бывшей Церкви объединения, смерть певца и автора песен Танимуры Синдзи, начало расследования Комиссии по честным и справедливым сделкам в отношении американской компании Google, рассмотрение властями вопроса о налоговом вычете в 40 тыс. йен на человека в год, вердикт Верховного суда по поводу изменения пола трансгендерного лица в домовом реестре и другие события октября 2023 года в Японии.
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Играющий за команду «Лос-Анджелес энджелс» японский бейсболист Отани Сёхэй стал первым японцем-королем хоум-ранов в Главной бейсбольной лиге США. В нынешнем сезоне общее число его хоум-ранов составило 44.
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В связи со скандалом по поводу злоупотреблений сексуального характера агентство талантов Johnny & Associates объявило о смене названия на SMILE-UP и прекращении бизнеса после выплаты компенсаций всем пострадавшим.
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Управление трудовых стандартов в городе Ёкосука постановило, что травма, полученная независимым курьером при доставке посылок в интересах компании сетевой розничной торговли Amazon, является производственной.
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Центральное правительство обратилось в суд с требованием получить возможность одобрить вместо администрации префектуры Окинава изменения плана строительства, необходимого для проведения работ по переносу авиапоста корпуса морской пехоты США Футэмма на побережье Хэноко.
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На Чемпионате мира по регби сборная Японии уступила команде Аргентины в первом раунде. Тем самым японская сборная не смогла второй раз подряд выйти в четвертьфинал мирового чемпионата.
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Из-за сбоя, возникшего в национальной системе межбанковских расчетов, банки лишились возможности переводить деньги между собой. Для восстановления потребовалось два дня.
Правительство Японии и администрация префектуры Кумамото подали апелляцию на решение Осакского окружного суда, признающее всех истцов пострадавшими от болезни Минамата (отравления ртутью).
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Фудзии Сота одержал победу на турнире Одза над отстаивавшим чемпионский титул Нагасэ Такуей. Тем самым Фудзии стал первым в истории обладателем всех восьми чемпионских титулов сёги.
Администрация города Саппоро и Национальный олимпийский комитет Японии объявили о снятии кандидатуры города на проведение зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2030 года.
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Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий обратилось в Токийский окружной суд за распоряжением о роспуске религиозной организации, в прошлом известной как Церковь объединения.
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На Большом марафонском чемпионате у мужчин Кояма Наоки и Акасаки Акира, а у женщин Судзуки Юка и Итияма Мао завоевали себе путевки на летние Олимпийские игры в Париже.
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Стало известно о том, что 8 октября скончался певец и автор песен, участник группы Alice Танимура Синдзи. Ему было 74 года.
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Верховный суд признал конституционными результаты выборов в Палату советников Парламента Японии 2022 года, на которых диспаритет удельного веса голосов избирателей достигал 3,03 раза.
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На дополнительных выборах в Палату представителей по 4-му избирательному округу Нагасаки, а также в Палату советников по избирательному округу Коти Либерально-демократическая партия одержала победу в первом случае и потерпела поражение во втором.
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Японская Комиссия по честным и справедливым сделкам объявила о начале расследования по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства в отношении американской компании Google в связи с ненадлежащим давлением, которое компания оказывала на производителей смартфонов с тем, чтобы обеспечить наиболее заметные позиции своей поисковой программе-приложению.
Премьер-министр Японии Кисида Фумио в своем выступлении по вопросам политики подчеркнул приверженность достижению устойчивого повышения заработных плат и сдерживанию роста потребительских цен. При этом он трижды выделил слово «экономика».
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Верховный суд признал неконституционным и недействительным закон, требующий хирургической операции по ликвидации репродуктивных возможностей для официальной смены пола трансгендерных лиц в домовом реестре.
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Крупнейшая японская отраслевая выставка автотранспорта открылась под новым названием Japan Mobility Show вместо прежнего Tokyo Motor Show. В экспозиции особое внимание обращали на себя средства передвижения будущего, такие как «летающие автомобили», обусловившие смен названия.
Премьер-министр Японии Кисида Фумио в ходе встречи представителей правительства и руководства правящих партий по вопросам политики отдал распоряжение подготовить конкретные меры по возвращению налогоплательщикам части налоговых поступлений в виде «особого налогового вычета» в размере 40 тыс. йен на одного человека в год. Он также выразил намерение реализовать выплаты в размере 70 тыс. иен тем домохозяйствам, которые не подпадают под обложение налогом на проживание вследствие низкого уровня доходов.
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Встреча по вопросам заключения контрактов японского профессионального бейсбола впервые за четыре года состоялась с личным участием всех связанных сторон в присутствии зрителей.
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В Окружном суде Сидзуока на процессе по повторному рассмотрению дела Хакамады Ивао (87 лет), которому был вынесен смертный приговор за ограбление и убийство в связи с гибелью семьи из 4-х человек в префектуре Сидзуока в 1966 году, старшая сестра Хидэко (90 лет) заявила, что от лица брата настаивает на его невиновности. Она призвала суд дать брату настоящую свободу.
Премьер-министр Кисида заявил, что он не будет повышать налоги для увеличения расходов на оборону в 2024 финансовом году.
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Стартовала Японская серия профессионального бейсбола. Впервые за 59 лет в первом матче серии сошлись две команды региона Кансай, и «Хансин» выиграла у «Орикс» со счетом 8:0.
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На совещании руководства Банка Японии по вопросам монетарной политики было принято решение более гибко подходить к максимальной величине долгосрочных учетных ставок. Банк допустил определенное повышение доходности выше прежнего фактического предела в 1%.
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Фотография к заголовку: Летающий автомобиль «Субару» в день для прессы на Japan Mobility Show, 25 октября 2023 г. (© Jiji)