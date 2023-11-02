El nuevo presidente de la agencia Johnny & Associates, Higashiyama Noriyuki, anunció que la empresa sería disuelta después pagar las compensaciones a las víctimas de los abusos sexuales de Johnny Kitagawa. Estas fueron las principales noticias del mes de octubre en Japón.

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Ohtani Shōhei, jugador de Los Ángeles Angels, se convierte en el primer beisbolista japonés que gana el título de cuadrangulares de las Ligas Americanas, con un total de 44 home runs.

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En una rueda de prensa de Johnny & Associates en respuesta al escándalo de los abusos sexuales cometidos por el fundador Johnny Kitagawa, el presidente Higashiyama Noriyuki anuncia que la empresa cambiará su nombre por el de Smile-Up el 17 de octubre y que se disolverá después de haber pagado las compensaciones a las víctimas.

El edificio de la agencia de representación después de la retirada del nombre “Johnny & Associates”. Fotografía tomada el 6 de octubre de 2023. (© Jiji)

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Un repartidor autónomo que resultó herido cuando entregaba paquetes para Amazon Japan y su equipo legal anuncian que ha sido reconocido como trabajador de la empresa de venta online por la Oficina de Normas Laborales de Yokosuka y por tanto puede recibir una compensación como empleado. La sentencia afirma que debe reconocerse como equivalente a otros trabajadores debido en parte a sus responsabilidades como repartidor.

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El Gobierno nacional presenta una demanda contra la prefectura de Okinawa con el fin de obtener el derecho para aprobar los cambios necesarios en el diseño de unas instalaciones que se construirán en Nago y reemplazarán a la base aérea del cuerpo de Marines de los Estados Unidos en Futenma, también en la prefectura.

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Japón pierde por 39 a 27 ante Argentina en su partido final de la Copa Mundial de Rugby en la fase de grupos. Los japoneses terminan terceros en el Grupo D con dos victorias y dos derrotas y no avanzan hasta cuartos de final.

Michael Leitch (tercero desde la derecha) y otros miembros de la selección japonesa después de su derrota ante Argentina en Nantes, Francia, el 8 de octubre de 2023. (© Jiji)

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El cantante y compositor Tanimura Shinju fallece a los 74 años. Tanimura formó parte del grupo folk Alice y creó éxitos en solitario como Subaru o Ii hi tabidachi.

Tanimura Shinji en la ceremonia en la que recibió una carta de agradecimiento del ministro de Justicia el 24 de abril de 2019. (© Jiji)

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El sistema nacional de compensación de pagos sufre un error informático, lo que imposibilita su uso para transferir fondos entre el MUFG y otros 10 bancos japoneses. El problema no se resuelve hasta dos días después.

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Fujii Sōta gana el torneo Ōza y se convierte en el primer jugador de shōgi que ostenta los ocho títulos existentes.

Un sonriente Fujii Sōta después de convertirse en el primer jugador que ostenta los ocho títulos de shōgi, el 11 de octubre de 2023 en Kioto. (© Jiji)

Sapporo y el Comité Olímpico de Japón anuncian la retirada de la candidatura de la ciudad para celebrar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno de 2030. Los casos de corrupción y de amaño de licitaciones de los Juegos Olímpicos de Tokio complican la obtención de apoyo por parte de los ciudadanos para albergar este evento.

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El Ministerio de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología pide una orden judicial para disolver la Iglesia de la Unificación debido a sus actos ilegales, que vulneran el Código Civil. Es la tercera vez que se hace esta petición para disolver un grupo religioso. Uno de los casos anteriores fue el de la secta Aum Shinrikyō (Verdad Suprema).

El ministro de Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología Moriyama Masahito ofrece una rueda de prensa en Tokio respecto a la orden judicial para divolver la Iglesia de la Unificación. Fotografía del 13 de octubre de 2023. (© Jiji)

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El Tribunal Supremo afirma que los resultados de las elecciones a la Cámara de Consejeros de julio de 2022 son constitucionales a pesar de la disparidad de hasta 3,03 veces entre el valor relativo de los votos en distritos rurales apenas habitados y áreas urbanas con una alta densidad de población.

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En las las elecciones parciales en la cuarta circunscripción de Nagasaki para un escaño en la Cámara de Representantes y en las circunscripciones de Tokushima y Kōchi para un asiento en la Cámara de Consejeros, el Partido Liberal Democrático gana el primero, pero pierde el control de los otros dos. Este es un mal resultado para el primer ministro Kishida Fumio, que se prepara para afrontar unas elecciones generales.

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La Comisión de Comercio Justo de Japón anuncia que investigará a Google bajo la sospecha de que ha infringido la ley antimonopolio al someter a una presión excesiva a los fabricantes de teléfonos inteligentes para que dieran prioridad a su aplicación de búsqueda.

Tanabe Osamu, jefe de la oficina de investigadores de la Comisión de Comercio Justo de Japón, anuncia que Google será investigada durante una rueda de prensa celebrada en Tokio el 23 de octubre de 2023. (© Jiji)

El primer ministro Kishida Fumio pone énfasis en la importancia de la economía en su discurso sobre política en la sesión extraordinaria de la Dieta que comienza el 20 de octubre, y destaca una serie de medidas para aumentar los salarios y hacer frente al aumento de los precios.

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El Tribunal Supremo emite una sentencia de inconstitucionalidad sobre una ley que indica que las personas no pueden cambiar su sexo en el registro de familia sin someterse a una cirugía que les haría infértiles. Esta decisión es unánime entre los 15 jueces del tribunal.

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La feria Japan Mobility Show, anteriormente conocida como Tokyo Motor Show, se celebra por primera vez con este nombre y en ella se exhiben autos voladores y otros medios de transporte que han precipitado este cambio de denominación.

El primer ministro Kishida anuncia un plan para reducir los impuestos en 40.000 yenes para todos los ciudadanos y ofrecer 70.000 yenes a los hogares con bajos ingresos que se encuentren por debajo del umbral por el que se debe pagar el impuesto de residencia.

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Comienza en el Tribunal del Distrito de Shizuoka la repetición del juicio contra Hakamada Iwao, que fue sentenciado a muerte como acusado de haber matado a cuatro personas en 1966. Su hermana Hideko se declara no culpable en su lugar.

La hermana de Hakamada Iwao (a la izquierda) en la repetición del juicio el 27 de octubre, en Shizuoka, en la prefectura homónima. (© Jiji)

El primer ministro Kishida asegura que no aumentará los impuestos para impulsar el gasto en defensa en el año fiscal 2024.

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En una reunión de política monetaria, el Banco de Japón decide flexibilizar el tope establecido para los tipos de interés a largo plazo, lo que permite que la rentabilidad aumente por encima del 1 %, el que hasta hace poco había sido el límite efectivo. Esta medida llega después del cambio de política de este banco central en julio. El Banco de Japón mantiene asimismo su política de tipos de interés negativos.

(Fotografía del encabezado: un auto volador de Subaru en la feria Japan Mobility Show el 25 de octubre de 2023. © Jiji.)