إعلان الرئيس الجديد لوكالة المواهب الفنية ”جوني وشركاه“ هيغاشيياما نورييوكي حل الشركة بعد استكمال دفع التعويضات لضحايا الاعتداءات الجنسية. هذه كانت واحدة من أهم الأحداث التي جرت على الساحة اليابانية خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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أوتاني شوهي نجم فريق البيسبول لوس أنغلوس آنغلز يفوز بلقب أفضل محرز لضربات الـ هوم رن في الدوري الأمريكي بتحقيقه لـ 44 ضربة، ليصبح أول لاعب ياباني يحقق ذلك الإنجاز.

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في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وكالة المواهب الفنية ”جوني وشركاه“، ردًا على فضيحة الاعتداءات الجنسية من قبل مؤسسها الراحل جوني كيتاغاوا، أعلن رئيسها الجديد هيغاشيياما نورييوكي أن الشركة ستُغير اسمها إلى ”Smile Up“ في السابع عشر من أكتوبر/ تشرين الأول وسيتم حَلّها بعد أن اكتمال دفع التعويضات إلى ضحايا الاعتداءات.

واعترفت الوكالة، التي تمثل الفنانين الذكور فقط، الشهر الماضي بأن كيتاغاوا، الذي توفي في عام 2019، أساء إلى مئات الأولاد والشبان الباحثين عن النجومية منذ السبعينيات على الأقل. واستقالت ابنة أخت كيتاجاوا، جولي ك. فوجيشيما، الشهر الماضي من منصب رئيسة الوكالة، واعتذرت ووعدت بالإصلاح والتعويض.

مبنى وكالة المواهب الفنية ”جوني وشركاه“ بعد إزالة يافطة الاسم من عليه. الصورة التُقطت في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2023. (© جيجي برس)

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أحد سائقي توصيل الطلبات يعمل لحسابه الخاص والذي كان قد أصيب أثناء توصيله لبعض الطرود لشركة أمازون اليابان أعلن هو وفريقه القانوني أنه تم الاعتراف به كعامل في أمازون من قبل مكتب معايير العمل في مدينة يوكوسوكا، وبالتالي فهو مؤهل للحصول على التعويض المخصص للعمال. وصدر الحكم بأنه مساوٍ للعاملين الآخرين استنادًا بشكل جزئيًا على واجبات التوصيل التي يقوم بها.

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الحكومة الوطنية ترفع دعوى قضائية ضد محافظة أوكيناوا، سعيًا منها للفوز بالحق في الموافقة على تغييرات التصميم اللازمة في المنشأة البديلة في مدينة ناغو للمحطة الجوية لقوات مشاة البحرية الأمريكية في فوتينما، الموجودة أيضًا في المحافظة.

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اليابان تخسر 39-27 أمام الأرجنتين في مباراتها الأخيرة في مرحلة المجموعات في كأس العالم للركبي. حيث تحتل بذلك المركز الثالث في المجموعة D بفوزين وخسارتين، النتيجة التي لم تؤهلها إلى الدور ربع النهائي.

كابتن المنتخب الياباني مايكل ليتش (الثالث من اليمين) وأعضاء المنتخب اليابان بعد هزيمتهم أمام الأرجنتين في مدنية نانت الفرنسية، في الثامن أكتوبر/تشرين الأول 2023. (© جيجي برس)

وفاة المغني ومؤلف الأغاني تانيمورا شينجي عن عمر يناهز 74 عامًا. وقد كان عضوًا في فرقة الفنون الشعبية ”آليس“ وكانت له أغاني منفردة كما في أغنية ”سوبارو“ و”إي هي تابيداتشي“ (الرحيل في يوم جيد).

تانيمورا شينجي في حفل تلقيه رسالة شكر خاصة من وزير العدل في 24 أبريل/نيسان 2019. (© جيجي برس).

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خلل في نظام مقاصة المدفوعات في المؤسسات الائتمانية والمصرفية على مستوى البلاد، أدى إلى استحالة استخدامه لتحويل الأموال بين مصرف إم يو إف جي وعشرة بنوك يابانية أخرى. وقد استغرقت المشكلة يومين لإيجاد حل لها.

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فوجي سوتا يفوز بدورة ”أوزا“ ليصبح أول لاعب شوغي (الشطرنج الياباني) على الإطلاق يحمل جميع الألقاب الثمانية.

فوجي سوتا يحتفل بكونه أول لاعب يحمل جميع ألقاب الـ شوغي في كيوتو في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2023. (© جيجي برس).

مدينة سابورو واللجنة الأولمبية اليابانية تعلنان سحب عرض المدينة لاستضافه دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2030. حيث أدت فضائح الفساد والتلاعب في العطاءات المرتبطة بأولمبياد طوكيو إلى صعوبة كسب دعم المواطنين لاستضافه الحدث.

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وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا تطلب إصدار أمر من المحكمة لحل كنيسة التوحيد بسبب أعمالها غير القانونية بموجب القانون المدني. وهذا هو الطلب الثالث من نوعه لحل هيئة دينية، حيث شملت الحالات السابقة طائفة أوم شنريكيو الدينية.

وزير التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا مورياما ماساهيتو يعقد مؤتمرًا صحفيًا في طوكيو بشأن طلب أمر المحكمة في 13 أكتوبر/تشرين الأول 2023. (© جيجي برس)

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المحكمة العليا تقضي بأن نتائج انتخابات مجلس المستشارين في يوليو/تموز 2022 كانت دستورية، على الرغم من التفاوتات التي تصل إلى 3.03 أضعاف بين القيمة النسبية للأصوات في الدوائر الانتخابية الريفية ذات الكثافة السكانية المنخفضة والمناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.

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الحزب الليبرالي الديمقراطي يحتفظ بمقعده في الانتخابات الفرعية لمجلس النواب في الدائرة الرابعة لمحافظة ناغاساكي. وفي سياق مختلف، فقد الحزب مقاعده في مجلس الشيوخ في محافظتي توكوشيما وكوتشيما. هذه النتيجة تعتبر صعبة بالنسبة لرئيس الوزراء كيشيدا فوميئو ايلذي يبدو أنه يستعد لإجراء انتخابات عامة.

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لجنة التجارة العادلة اليابانية تعلن عن إجراء تحقيق مع شركة غوغل، التي يشتبه في أنها انتهكت قانون مكافحة الاحتكار من خلال ممارسة ضغوط غير معقولة على الشركات المصنعة للهواتف الذكية لإعطاء الأولوية لتطبيق البحث الخاص بها.

تانابي أوسامو، رئيس مكتب تحقيقات لجنة التجارة العادلة اليابانية، يعلن عن التحقيق مع شركة غوغل في طوكيو في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2023. (© جيجي برس)

رئيس الوزراء كيشيدا يشددعلى أهمية الاقتصاد في خطابه السياسي بمناسبة الدورة غير العادية للبرلمان التي بدأت في العشرين من أكتوبر/ تشرين الأول، مشددًا على التدابير الرامية إلى زيادة الأجور ومعالجة الأسعار المرتفعة.

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المحكمة العليا تقضي بعدم دستورية القانون الخاص الذي ينص على إلزام الأشخاص المتحولين جنسياً بالخضوع لعملية جراحية من أجل تغيير جنسهم في سجل العائلة. وقد صدر القرار بالإجماع بين قضاة المحكمة الخمسة عشر.

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معرض التنقل الياباني، وهو الاسم الجديد لمعرض طوكيو للسيارات، يقام لأول مرة تحت اسمه المُحدث، ويضم السيارات الطائرة ووسائل النقل الأخرى التي دفعت بدورها إلى تغيير الاسم.

رئيس الوزراء كيشيدا يعلن عن خطط لخفض الضرائب بمقدار 40 ألف ين لجميع المواطنين وتوفير 70 ألف ين لكل من الأسر ذات الدخل المنخفض التي تقل عن الحد الأدنى المطلوب لدفع ضريبة الحي المحلية.

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إعادة محاكمة هاكامادا إيوأو، الذي كان قد حُكم عليه بالإعدام لقتله أربعة أشخاص في عام 1966، في محكمة محافظة شيزوؤكا. وقد دفعت شقيقته هيديكو ببراءته نيابة عنه.

شقيقة هاكامادا إيوأو (على اليسار)، أثناء إعادة محاكمته في 27 أكتوبر/تشرين الأول في مدينة شيزوؤكا بمحافظة شيزوؤكا (© جيجي برس).

رئيس الوزراء كيشيدا يقول بأنه لن يزيد الضرائب لتعزيز الإنفاق العسكري في السنة المالية 2024.

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في اجتماع السياسة النقدية، قرر بنك اليابان جعل الحد الأقصى لأسعار الفائدة طويلة الأجل أكثر مرونة، مما يسمح للعائدات بالارتفاع فوق 1٪، وهو الذي كان في السابق حدًا فعالاً. ويأتي ذلك بعد تغيير سياسة البنك في يوليو/ تموز. ويحافظ البنك بدوره على سياسة الفائدة السلبية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية والترجمة من اللغة الإنكليزية. صورة الموضوع: سيارة ”سوبارو“ الطائرة في اليوم الصحفي لمعرض التنقل الياباني في الخامس والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول. (© جيجي برس)